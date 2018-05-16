Едем отдыхать в Европу! Выбираем отпускной гардероб!

В прошлой статье мы с вами поговорили про отпуск на море, а сегодня давайте обсудим, что из одежды взять в путешествие по Европе. Здесь есть свои особенности, и конечно, отпускной гардероб будет уже другим.

Нужна ли теплая одежда летом в Европе

Первое и самое главное, что нужно учесть, собираясь в отпуск в Европу — это погода, так как она часто бывает переменчивой. Не та,к как в южных странах, где +30 и всегда солнце, а запросто может быть прохладно или дождливо.

Поэтому точно стоит с собой взять что-то из верхней одежды, пусть легкой, но непромокаемой. Например, это может быть тренч или косуха (кожаная куртка). Эти варианты верхней одежды проще всего сочетать со всем остальными и легко можно надеть поверх разных образов.

Кожаная байкерская куртка и Двубортный тренч, модели с сайта shop.mango.com

Тренч из струящейся ткани и Байкерская куртка из искусственной кожи, модели с сайта stradivarius.com

Модели с сайта ru.pinterest.com

Стиль одежды в Европе

Второе, что важно учесть, Европа более сдержана в стилях и цветах. Поэтому, чтобы чувствовать себя комфортно, постарайтесь выбрать образы более спокойные, менее сексуальные и даже более спортивные.

В Европе меньше ходят на каблуке, как правило, не носят что-то ультракороткое, сильно обтягивающее. Но если вы любите именно такие вещи, то просто сочетайте их с чем-то свободным или спортивным.

Модели с сайта ru.pinterest.com

Модели с сайта ru.pinterest.com

Как выбрать надежный чемодан? Сезон отпусков и путешествий уже пришел! Любая поездка не обходится без чемодана — в идеале такого, в котором вы будете уверены на 100%. Что учесть при покупке чемодана, в который войдет весь отпускной гардероб? Читать дальше

Обувь и сумка для прогулок

Третье, это то, что вы будете много ходить, одежда не должна сковывать ваших движений, а обувь выбирайте максимально удобную. Если у вас спортивный стиль, то все просто — кроссовки, рюкзак. А вот если вы предпочитаете более женственную одежду, то пусть обувь будет изящная, например, лоферы или туфли без каблука. Сумочка небольшая, но с длинным ремешком, чтобы носить ее через плечо.

Кожаная сумка с цепочкой, сайт shop.mango.com, и Туфли-лоферы классические, сайт 12storeez.com

Модели с сайта ru.pinterest.com

Модели с сайта ru.pinterest.com

Вечерний образ

Ну и четвертое, это, конечно, вечер. Здесь уже можно надеть каблук, взять маленькую сумочку, добавить украшения — и ваша одежда уже будет выглядеть по-вечернему . Пусть и в вечернем образе присутствует эта европейская расслабленность. Если каблук — то небольшой, сейчас актуальны каблук-рюмочка и широкий устойчивый. И если вечерние длинные серьги или расшитая сумочка — то одежда простая, повседневная, свободная.

Туфли-лодочки , сайт 12storeez.com, и Серьги с подвесками из кристаллов, сайт shop.mango.com

Мюли с открытым носом на низком каблуке, сайт 12storeez.com, и Сумка со змеиным узором и вышивкой, сайт shop.mango.com