Едем отдыхать в Европу! Выбираем отпускной гардероб!
В прошлой статье мы с вами поговорили про отпуск на море, а сегодня давайте обсудим, что из одежды взять в путешествие по Европе. Здесь есть свои особенности, и конечно, отпускной гардероб будет уже другим.
Нужна ли теплая одежда летом в Европе
Первое и самое главное, что нужно учесть, собираясь в отпуск в Европу — это погода, так как она часто бывает переменчивой. Не та,к как в южных странах, где +30 и всегда солнце, а запросто может быть прохладно или дождливо.
Поэтому точно стоит с собой взять
Стиль одежды в Европе
Второе, что важно учесть, Европа более сдержана в стилях и цветах. Поэтому, чтобы чувствовать себя комфортно, постарайтесь выбрать образы более спокойные, менее сексуальные и даже более спортивные.
В Европе меньше ходят на каблуке, как правило, не носят
Обувь и сумка для прогулок
Третье, это то, что вы будете много ходить, одежда не должна сковывать ваших движений, а обувь выбирайте максимально удобную. Если у вас спортивный стиль, то все просто — кроссовки, рюкзак. А вот если вы предпочитаете более женственную одежду, то пусть обувь будет изящная, например, лоферы или туфли без каблука. Сумочка небольшая, но с длинным ремешком, чтобы носить ее через плечо.
Вечерний образ
Ну и четвертое, это, конечно, вечер. Здесь уже можно надеть каблук, взять маленькую сумочку, добавить украшения — и ваша одежда уже будет выглядеть
