Готовимся к весне! Актуальные блузки и рубашки 2023

Дорогие девочки, всем привет! Как давно мы с вами не поднимали тему блузок и рубашек. Если вы работаете в офисе, в вашем гардеробе достаточно таких изделий. И чтобы трудовые будни были нескучными, добавим разнообразия!

Блузка создает женственное, романтичное настроение. Тогда как рубашка, наоборот, делает образ сдержанным, строгим (если она заправлена в нижнее изделие). Если же рубашка надета как второй слой или не заправлена, образ автоматически переходит в расслабленный casual-стиль. Поэтому с помощью блузок и рубашек легко создать нужное нам настроение. Давайте посмотрим, какие блузки и рубашки сейчас считаются самыми актуальными.

Оверсайз рубашка

Самая простая и базовая вещь в современном гардеробе – это рубашка немного удлиненного оверсайз силуэта. Она может быть белой, голубой, бежевой, черной, серой, все зависит от ваших цветовых предпочтений. Главное – должна быть нейтральной и подходить практически к любому низу.

С рубашкой можно составить огромное количество образов. Ее носим как самостоятельно, различными вариантами (подзаправить один конец, застегнуть ассиметрично, оголить одно плечо или оба, надеть задом наперед), так и в составе многослойных образов.

Надеваем рубашку поверх майки, футболки, лонгслива, водолазки. Важно, чтобы ткань рубашки была плотнее ткани подложки.

Фото: wildberries.ru

Фото: loverepublic.ru, lime-shop.ru

Прозрачные блузки

Блузки из прозрачных тканей создают флер загадочности, делают образ нежным и соблазнительным. Такие блузки не стоит надевать на бюстгальтер, иначе образ будет вульгарным. Используем под блузку подложки из топа или кроп-топа.

Нижний слой может быть в одном цвете с блузкой, а может быть контрастным. Блузка должна быть свободной, как облачко, без чрезмерного облегания. В пару к шифону или органзе берем фактуры низа из шерсти, костюмной ткани, джинсы, кожи. Помним, что сочетание разных фактур – это всегда выигрышная комбинация.

Фото: wildberries.ru

С пышными рукавами

Тема рукава уже который сезон не отпускает дизайнеров, к ней приковано особенное внимание, поэтому зачастую мы можем встретить блузки или рубашки с интересным кроем рукава или необычными деталями.

Особенной популярностью пользуются пышные рукава-буфы. Такие рукава – отличный инструмент коррекции фигуры: они хорошо компенсируют пышные бедра. Пышные рукава однозначно придадут образу трендовости, оригинальности и сделают его более динамичным.

Фото: wildberries.ru, loverepublic.ru

С бантом

Блузки с бантом или воротник аскот, так он еще называется, добавляют образу мягкости и женственности. Такие блузки отлично подойдут и для офиса, и для торжественных случаев. Блузка с бантом отлично дружит с джинсами, для гармонии можно добавить каблук и оставить ленты банта не завязанными.

Фото: wildberries.ru

Фото: lamoda.ru

Сатиновые

Гладкая блестящая фактура шелка или атласа всегда выглядит дорого и эффектно. Такие блузки мы можем надевать не только на торжественные события, но и носить их в повседневной жизни. Они отлично сочетаются с классическими брюками, джинсами, прямыми юбками. Так как за счет блеска ткани блузка уже нарядная, стоит выбирать простые лаконичные варианты, без лишнего украшательства. Пусть фактура будет на первом месте.

Фото: wildberries.ru

Фото: Фото: lamoda.ru, loverepublic.ru, wildberries.ru

Рубашки ярких цветов

Яркие цвета активно вошли в нашу жизнь и повышают нам настроение. Поэтому яркая рубашка отлично дополнит образ с простой белой майкой и джинсами, сделает его чуточку смелее. Прекрасный вариант на прохладное лето.

Тем, кому кажется, что яркая рубашка слишком яркая)))) следует подобрать более нейтральный низ, например, брюки в серых или бежевых оттенках. Но не в белом и черном, так как эти два цвета, наоборот, будут усиливать яркость рубашки.

Для любителей буйства красок можно оторваться по полной и поэкспериментировать с цветом. Например, составить монохромный лук, подобрав низ и верх в одном цвете, или поиграть контрастными цветами и создать образ в стиле колор-блок. В любом случае в яркой рубашке вы будете заметной.

Фото: wildberries.ru

Джинсовая рубашка

Изделия из денима всегда популярны.Сейчас из этой ткани мы носим абсолютно все. И, конечно же, рубашки. Плотная джинсовая рубашка - отличная замена джинсовке. В прохладное время ее можно носить вместо жакета или куртки. Она отлично сочетается как с романтичным легким платьем, так и со спортивными джоггерами.

Самое топовое сочетание – с джинсами или джинсовой юбкой в одинаковом цвете с рубашкой, так называемый, канадский смокинг. При желании такой комплект можно увести в нарочито ковбойскую тему и добавить казаки. К юбке можно подобрать вариант с высоким голенищем, к джинсам – короткие казаки.

В джинсовых рубашках есть один нюанс – карманы в области груди, которые хорошо добавляют объем. Поэтому, если вы хотите увеличить визуально грудь, выбирайте с карманами, если нет – стоит искать рубашку без них.

Фото: wildberries.ru, befree.ru

Рубашка в клетку

Это классика из сезона в сезон. Просто иногда ее чуть больше, как, например, сейчас. Активное возвращение темы гранж сделало популярными такие рубашки. Сочетание контрастных клеток всегда выглядит ярко и интересно. Не забываем модный хулиганский прием: повязать рубашку на поясе.

Фото: wildberries.ru

Фото: wildberries.ru, toptop.ru, lime-shop.ru

Укороченная рубашка

Наравне с удлиненными рубашками актуальны и укороченные варианты. И это здорово, потому что есть варианты выбора. Укороченная рубашка отлично подойдет тем, кто хочет сделать акцент на талии и подчеркнуть длину ног.

Прошлым летом такую рубашку я сделала самостоятельно. Просто взяла ее у мужа, так как ему она стала мала, и обрезала – получилось замечательно. Носим такие рубашки с широкими джинсами, макси-юбками.

Фото: wildberries.ru

Анималистичный принт

Все вещи с изображением животного принта сейчас актуальны. Принт может быть под зебру, леопард, корову, тигра. Сам принт достаточно активный, поэтому успокаиваем его чем-то нейтральным, например, джинсами, брюками-палаццо. На что обращаем внимание? На масштаб принта - он должен быть соразмерен вашей фигуре.

Фото: wildberries.ru

Какое разнообразие актуальных вариантов блузок и рубашек есть у нас в арсенале! Под разные поводы, разные стили, разные цели и задачи.

И это в очередной раз доказывает, что современная мода настолько разнообразна, что каждый может найти себе вещь по душе. Главное - желание пробежаться по магазинам и согласовать покупку с душой!