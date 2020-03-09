Скинни: носить или выкинуть?

Расскажем, с чем носить женские джинсы скинни, как создать модные и стильные образы и кому стоит воздержаться от узких джинсов.

Сегодня затронем больную для многих тему. Всеми любимые джинсы-скинни вдруг устарели и стали неактуальными. Стилисты кричат: «Выкинь их немедленно». Глянцевые издания рекомендуют их сжечь. Практически в каждом гардеробе, который я разбирала, такие джинсы присутствуют, и владелицы их обожают.

О том, чтобы от них избавиться, и речи не может быть. А мотивируют это девушки тем, что, мол, в магазинах же их продают, значит модно. И я решила не бороться с проблемой джинсы-скинни. Да, они немодные, они нейтральные. Да, они идут длинноногим худым красавицам. Но если вещь нами любима и нам в ней комфортно, то ДА, оставляем их в гардеробе. Главное то, как мы их будем стилизовать и вписывать в образ.

Если вы так горячо любите скинни и не желаете покупать другие, тогда присмотритесь к моделям без потертостей (они добавляют объема), без порезов-разрезов и без лишнего декора (страз, вышивок, аппликаций). Пусть они будут самыми простыми и однородного цвета. Обратите внимание не только на классические синие, но и на черные, на серые. Выбирайте модели на средней или высокой талии.

Самое главное правило, которого следует придерживаться: надел скинни - прикрой паховую зону.

А для того, чтобы образ выглядел современным и актуальным, спасаем скинни любым объемным верхом и актуальной обувью.

Также учитываем длину джинсов, она должна быть по косточку.

С чем носить скинни? Любой удлиненный верх

Рубашка

Выбираем рубашку свободного мужского кроя. Пожалуй, это самый простой способ. Закатайте рукава, расстегните несколько пуговиц сверху – так образ будет казаться легче. С каблуками вы будете более элегантной, с лоферами в стиле casual, с кроссовками – спортивной. Выбирать вам: под настроение и случай.

Джинсовая рубашка

Сейчас актуальны, так называемые, тотал-деним, когда рубашка и джинсы из одной ткани. Воспользуемся этим приемом и подберем рубашку под цвет джинсов. Если они будут однотонны, то рубашку можно приправить в джинсы. Если разные по цвету, тогда лучше надеть навыпуск. Также рубашку можно расстегнуть, а под нее надеть футболку.

Свитер оверсайз силуэта

Свитер должен быть крупной вязки и свободного кроя, чтобы создать достаточный объем. Носим свитер навыпуск, либо подправляем на одну ладонь спереди или сбоку, обозначив тем самым талию и удлинив ноги.

Интересный прием: рубашка выглядывает из-под свитера, делая образ многослойным и необычным. Не забываем про монохромное сочетание и подбираем свитер под цвет джинсов, к серым – серый, к черным – черный и плюс черные ботинки. Тем самым мы вытянем наш силуэт и образ будет казаться более «собранным».

Удлиненное худи

Скинни и худи – этот образ любим многими, так как удобен и практичен. В особенности его любят мамочки в декрете: для прогулки с детьми – отличный вариант. Добраться до спортивного клуба – тоже хорошо. Носим худи не только с обувью на плоском ходу, но и на контрасте с каблуками. Контрастные сочетания всегда смотрятся выигрышно.

Пиджак

Пиджак, наверное, самый известный способ стилизации скинни. Под такой верх можно надеть вещь прилегающего силуэта (кроп-топ, водолазка), а можно и свободного (футболка). Если в образе присутствует объемный верх и обувь с широкими голенищами (сапоги-трубы), скинни выступают в качестве баланса объемов, сохраняя женственный силуэт в образе. Пиджак можно застегнуть, можно оставить расстегнутым, а можно подпоясать ремнем, обозначив талию.

Джинсовка

Джинсовка должна быть свободного объемного кроя, так как наша задача - компенсировать излишнее облегание скинни. Для того, чтобы образ казался более интересным, пользуемся приемом одного цвета, тем самым создавая вертикаль. Если ваша джинсовка недостаточной длины, наденьте под нее что-то удлиненное. Это может быть футболка, рубашка или свитер.

Клетчатая рубашка

Клетчатые рубашки переживают новый бум. Теперь она из плотной ткани и напоминает рубашку лесорубов. Их тоже носим со скинни. Можно на голое тело, либо под низ рубашки – футболку, водолазку, лонгслив. Рубашку можно оставить как застегнутой, так и расстегнутой, добавив в образ вертикали. Еще можно поиграть с цветом нижнего слоя и аксессуаров. Выбираем те оттенки, которые есть в рубашке, и уводим их в футболки, топы, сумки, обувь.

С платьем

Джинсы заменят в данном комплекте легинсы. Ну и тренд платье+брюки никуда не делся, все еще с нами. Такие джинсы хорошо сочетаются с трикотажными платьями, на запАх, платьями-рубашками. Платья могут быть как контрастного цвета, так и одинакового с джинсами.

Объемный тренч и пальто

В весенне-осенний период носим скинни с удлиненным пальто. В более теплое время года меняем пальто на тренч. В сочетании с объемным верхом скинни выглядят вполне модно и современно. Дорабатываем образ актуальными аксессуарами и обувью.

Я сейчас никого не хочу обидеть, но многие девушки размера плюс-сайз очень любят скинни. У меня таких клиенток было много. Объяснить эту страсть просто. Скинни шьются с добавлением большого количества эластана, за счет него они оденутся на любую фигуру, а это, согласитесь, удобно. Джинсы без эластана, из 100% хлопка, подобрать горазда сложнее, в этом случае придется попотеть и помучиться, перемерив не один десяток моделей. Я за то, чтобы потеть и мучиться, но найти ту саму свою модель не скинни, а, к примеру, прямые, но с пометкой straight (они тоже хорошо тянутся, но нет такого плотного облегания). Такие джинсы выведут ваш гардероб на новый уровень. Ну а если вы ЗАЯДЛАЯ СКИННИстка, то придерживайтесь правила удлиненного верха. И пусть джинсы-скинни благополучно живут у вас!