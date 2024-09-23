Стильные приемы осени 2024

Дорогие девочки, всем привет. Каждый новый сезон вносит в наш гардероб свежие акценты, и эта осень не стала исключением. Кажется, что нас уже трудно чем-то удивить, но мода 2024 снова находит способы вдохновить и предложить что-то новое.

Образы становятся сложнее, многослойнее и интереснее, с учетом свежих сочетаний и неожиданных акцентов. Дизайнеры продолжают экспериментировать, и мы с удовольствием подхватываем их смелые идеи. Сегодня я расскажу о 8 стильных приёмах, которые уже покорили сердца модниц в этом сезоне.

Крупные браслеты поверх рукавов

В этом сезоне мы носим браслеты на рукава жакета, свитера, пальто или даже поверх длинных перчаток. Этот тренд привносит в образы немного дерзости и свободы, напоминающие нам о возвращении костяных браслетов в стиле бохо.

Причём браслетов может быть сразу несколько — играем на контрастах цвета и фактуры: шершавые и гладкие, пластиковые и металлические, широкие и узкие. Чтобы полностью раскрыть дух бохо, можно добавить в образ замшевый жакет, джинсы клёш, казаки и шляпу с широкими полями.

Фото: loverepublic.ru, shop.mango.com

Однако этот прием универсальный и прекрасно сочетается с совершенно разными стилями. Попробуйте добавить браслеты поверх классического костюма, чтобы создать неожиданный контраст между строгостью кроя и расслабленной стилистикой браслетов. Этот модный ход позволит вам легко экспериментировать и обновлять повседневные образы.

Фото: 2moodstore.com, lichi.com

Крупные металлические заколки

Этот тренд позволяет сделать вашу причёску стильной и выразительной. Мы меняем обычные резинки на металлические заколки. Фиксируем их на пучок, хвост или косу. Заколка может быть одна, а можно использовать сразу несколько для более смелого образа. Главное — они должны быть заметными и привлекать внимание, становясь акцентом всего стиля.

Фото: loverepublic.ru, hairmates.ru

У этих заколок есть еще одна уникальная черта — они легко трансформируются в брошки. Прикрепите их на сумку, обувь или на лямки маек, и вы создадите свой оригинальный и неповторимый декор. Такой аксессуар не только дополняет образ, но и придаёт индивидуальность любому комплекту. Это идеальный способ передать простым вещам особый шик и свою креативность.

Фото: hairmates.ru, zara.сом, aliexpress.ru

Бусы, спрятанные за воротник

Бусы, как и костяные браслеты, долгое время оставались в тени, но теперь они вновь занимают своё место в рамках большого макротренда на стиль бохо. Яркие пластиковые бусы или украшения из натуральных камней, таких как коралл, бирюза или лунный камень, — всё это возвращается в моду.

Интересный способ носить бусы предложил бренд Miu Miu. Вдохновляясь их подходом, мы прячем одну часть бус за воротник рубашки, жакета или пальто, а иногда продеваем их через верхнюю пуговицу кардигана. Такой приём создаёт нестандартный, но элегантный образ, добавляя изюминку даже к самому простому комплекту. Это стильное решение помогает сделать украшение не только акцентом, но и частью самого силуэта.

Фото: lime-shop.com, studio-29.ru

Поднятые лацканы

Мода всегда чутко реагирует на происходящее в мире, и в этом сезоне она стремится не только украсить, но и защитить нас. Этот тренд — своеобразный символ стремления спрятаться и укрыться. Мы полностью закрываем разрезы на пальто или жакете, запахивая лацканы внутрь, создавая ощущение уюта и защищённости.

Фото: lime-shop.com, zarina.ru

Помимо эстетики, этот приём практичен: так действительно теплее и легче защититься от ветра. Но самое главное — это модно. Поднятые лацканы добавляют объёма и структурности образу, а сам силуэт становится более закрытым и завершённым. Этот стильный ход не только отвечает трендам, но и служит настоящей находкой для холодного сезона.

Фото: loverepublic.ru, 2moodstore.com

Яркие перчатки

Этот аксессуар настолько актуален, что мы начинаем носить перчатки уже сейчас, когда погода ещё позволяет, а руки не мёрзнут. Яркие перчатки прекрасно дополняют образы не только с верхней одеждой, но и с жакетами, кардиганами и рубашками, придавая им больше выразительности. Особенно эффектно смотрятся длинные перчатки, надетые поверх рукавов, что создаёт элегантный и дерзкий образ одновременно.

Фото: zarina.ru, shop.mango.com, 2moodstore.com

Хотите сделать ещё больший акцент? Смело добавляйте браслеты и кольца поверх перчаток — это придаст вашему образу ещё больше оригинальности. Какие перчатки выбрать в этом сезоне? Разнообразие впечатляет: короткие, длинные, кожаные, замшевые, шерстяные — вы можете играть с фактурами, как вам захочется.

Как выбрать перчатки по цвету: в тон рукавов вашего верхнего слоя; в цвет любого элемента вашего образа (например, сумки, обуви или шарфа); как единственный яркий акцент, который добавит изюминку вашему луку.

Фото: allweneed.ru, selfmade.ru, choux.ru

К тому же, с прошлого сезона сохраняется стильный приём — носить перчатки под пояс или аккуратно убирать их в карманы. Это не только функционально, но и добавляет шарма образу, подчёркивая его продуманность и внимание к деталям.

Шарф в цвет пальто

Шарф — это опять про концепцию закрытости и уюта, актуальной для этого осеннего сезона. Шарфы становятся важным элементом, добавляя не только тепло, но и стиль в ваш образ. В этом сезоне выбираем объёмные, длинные и широкие шарфы, и классно, если он будет в цвет в цвет или хотя бы в оттенке верхней одежды.

Фото: lime-shop.com, zarina.ru, loverepublic.ru

Завязываем шарф в узел, перекрещиваем или просто перекидываем через плечо — все способы будут интересными. Монохромные образы, когда шарф совпадает по цвету с верхним изделием, визуально вытягивают и сужают силуэт, создавая элегантный и стройный вид. А игра объёмов между шарфом и верхней одеждой добавляет динамики и привлекает внимание, создавая интересные текстурные контрасты.

Фото: 12storeez.com, studio-29.ru

Кожаный шнурок вместо ремня

Этот приём, который пришёл к нам с прошлого холодного сезона, оказался настолько стильным, что остался в тренде и на долгие месяцы. Чтобы внести свежесть в ваш образ, просто замените привычный пояс на кожаный шнурок.

Фото: lime-shop.com, zarina.ru, selfmade.ru

Выбирайте шнурок потолще, чтобы он не терялся в объёмах верхней одежды. Обмотайте шнурок вокруг талии на несколько оборотов — это поможет создать изящные, женственные силуэты даже из оверсайз-вещей. Такой приём добавляет структуру и акцентирует талию, при этом сохраняя комфорт и стиль. Кожаный шнурок придаёт вашему наряду нотку современности и утончённости, делая его более выразительным и завершённым.

Фото: selfmade.ru, wildberries.ru

Бордовые колготки

С наступлением холодов колготки становятся неотъемлемой частью гардероба, особенно для тех, кто предпочитает носить платья и юбки. Прошлой осенью на пике популярности были красные колготки, а в этом сезоне их место занимают бордовые.

Фото: loverepublic.ru, befree.ru, 2moodstore.com

Этот насыщенный оттенок придаст вашим образам яркий акцент, оставаясь при этом в рамках осенней палитры. Бордовые колготки отлично вписываются как в монохромные образы, так и в тёмные комплекты, добавляя интересные цветовые акценты и разнообразие.

Фото: lichi.com, selfmade.ru

Не бойтесь экспериментировать и добавлять в свои образы немного дерзости! Помните, что мода — это не только про тренды, но и про ваше настроение.

Так что, если вам захочется нацепить несколько браслетов поверх перчаток и обернуть шарф вокруг шеи как одеяло, не стесняйтесь! Одевайтесь так, чтобы вам было тепло и весело, а если кто-то и подумает, что вы немного эксцентричны, просто скажите, что таково требование последнего модного тренда!

Ведь настоящая мода начинается там, где начинаются ваши смелые идеи. Пусть осень будет яркой, стильной и полной улыбок!