Дорогие девочки, всем привет!

Лето в самом разгаре, а значит, настало время поговорить о ткани, без которой невозможно представить теплый сезон. И нет, это не хлопок. Хотя его мы тоже любим и уважаем. Сегодня главный герой нашего разговора - лён.

Каждое лето лён уверенно возвращается в наши гардеробы и снова становится фаворитом дизайнеров, стилистов и просто женщин, которые ценят комфорт и красоту. В нем есть какая-то особенная магия.

Надеваешь льняную вещь - и сразу появляется ощущение отпуска, неспешных прогулок по старинным улочкам, завтрака на веранде и той самой красивой жизни, которую мы все так любим представлять.

Еще несколько лет назад многие обходили лён стороной. Кому-то он казался слишком простым, кого-то смущала его способность мяться. Но времена изменились. Производители научились создавать более мягкий и приятный лён, а его естественная фактура стала не недостатком, а частью особого шарма. И если раньше лён ассоциировался исключительно с дачей или отпуском на море, то сегодня он уверенно поселился и в городском гардеробе. Давайте посмотрим, какие льняные вещи особенно актуальны этим летом.

Льняное платье

Если выбирать всего одну льняную вещь на лето, то это определенно платье.

Льняное платье - это тот случай, когда не нужно долго думать над образом. Надела - и уже красиво. Особенно актуальны модели свободного кроя, платья-рубашки, варианты с акцентом на талии и лаконичные сарафаны длины миди и макси.

Натуральные оттенки льна выглядят особенно благородно: молочный, бежевый, песочный, карамельный, оливковый. Но и яркие цвета этим летом тоже приветствуются. Голубой, коралловый, лимонный и терракотовый смотрятся свежо и очень по-летнему. Такое платье легко подружить и с сандалиями, и с плетеной сумкой, и даже с жакетом для офиса.

Льняной костюм

Наверное, одна из самых стильных покупок сезона.

Льняной костюм выглядит дорого, расслабленно и современно одновременно. Причем речь не только о классических брючных комплектах. Сегодня особенно популярны костюмы с шортами, юбками и жилетами. Самое приятное, что вещи из комплекта прекрасно работают и отдельно друг от друга. Жакет можно носить с джинсами, брюки - с простой майкой, а жилет вообще становится самостоятельным модным элементом гардероба. Получается не одна вещь, а сразу несколько готовых образов.

Льняная рубашка

Это уже практически летняя база. Объемная льняная рубашка может заменить легкую куртку прохладным вечером, защитить плечи от солнца на отдыхе или стать частью городского образа.

Особенно эффектно смотрятся модели свободного кроя, будто слегка позаимствованные из мужского гардероба. Их можно носить навыпуск, заправлять частично или полностью, завязывать узлом на талии или использовать как второй слой поверх топа или купальника. Именно такие вещи создают ощущение непринужденной элегантности, когда вроде бы не старалась, а получилось очень красиво.

Льняные брюки

Когда летом хочется выглядеть собранно, но при этом не плавиться от жары, на помощь приходят льняные брюки.

Широкие модели остаются фаворитами сезона. Они красиво двигаются при ходьбе, делают образ более расслабленным и позволяют коже дышать даже в самые жаркие дни. Особенно хорошо такие брюки смотрятся в монохромных комплектах. Например, белый верх и белый низ. Или оттенки бежевого и песочного. Получается тот самый дорогой минимализм, который мы так любим рассматривать в модных блогах.

Льняная юбка

Для любительниц женственных образов льняная юбка станет настоящей находкой.

Актуальны прямые модели, юбки А-силуэта и варианты с запахом. Они прекрасно сочетаются с майками, жилетами, рубашками и легкими трикотажными топами. Особенно красиво смотрятся льняные юбки длины миди. В них есть какая-то особая европейская эстетика, которая делает образ одновременно расслабленным и очень стильным.

Льняной жилет

Если пару лет назад жилет казался исключительно частью делового гардероба, то сегодня он уверенно перекочевал в летнюю моду.

Льняной жилет можно носить самостоятельно вместо топа, сочетать с брюками из комплекта или добавлять к джинсам и юбкам. Такой элемент сразу делает образ более собранным и интересным. При этом в нем совершенно не жарко. Для тех, кто любит минимализм, жилет может стать отличной альтернативой привычным футболкам и майкам.

Льняные шорты

Без них сложно представить летний гардероб.

Льняные шорты выглядят намного благороднее спортивных моделей и при этом остаются такими же комфортными. Лучше всего выбирать варианты средней длины или бермуды. Они выглядят более актуально и позволяют создавать не только отпускные, но и вполне городские образы. Добавляем рубашку, сандалии и любимые солнечные очки - и получаем готовую формулу стильного летнего дня.

Почему не стоит бояться мятого льна?

Давайте наконец договоримся раз и навсегда. Лен мнется! Да! И будет мяться дальше! Но в этом и заключается его особенность. Никто не ждет от льняной вещи идеальной гладкости с утра до вечера. Его легкая помятость выглядит естественно и благородно. Это часть эстетики ткани, как потертости на любимых джинсах или мягкие складки на кожаной сумке. Поэтому вместо того, чтобы нервничать из-за каждой складочки, лучше наслаждаться комфортом и легкостью, которые дарит лен.

Лён - это не просто ткань. Это настоящее летнее настроение в формате гардероба. Он про свободу, легкость, комфорт и умение наслаждаться моментом. Поэтому, если этим летом вы еще не обзавелись хотя бы одной льняной вещью, самое время — это исправить. А если уже обзавелись - поздравляю, вы официально вступили в клуб любителей благородной помятости. И помните: чем жарче на улице, тем больше шансов встретить стильную женщину именно во льне. Возможно, это будете вы.

Красивого вам лета, легких образов, приятных прогулок и таких гардеробов, в которых каждая вещь работает на ваше хорошее настроение. А складки на льне пусть будут единственными складками, о которых стоит переживать этим летом.