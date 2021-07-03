Дорогие девочки, всем привет! В летнюю жару на помощь нам приходят ткани из натуральных материалов: хлопка, шелка и особенно льна. Сегодня поговорим про льняную одежду, актуальную летом 2021.

Лен — это вечный символ лета и один из древнейших материалов. Эта та ткань, которая предназначена для зноя. Он легкий, дышаший, гипоаллергенный - именно этого мы ждем от ткани в жару. А еще он остается всегда прохладным. Кроме того, лен износостойкий и не выцветает.

Казалась бы, идеальный вариант. Но у льня есть большой минус – он мнется. Именно поэтому многие отказываются от покупки льняных вещей, хотя заломы на изделии придают ему изюминку, а на темной ткани они будут заметны меньше.

Фото: trendencias.com, modedamour.com, bedazelive.com

Не стоит отказываться от льняных вещей из-за этого. Присмотритесь к смесовому льну. Он такой же легкий и дышащий, но при этом более прочный и менее сминаемый. Выбирайте не чистый лен, а с примесью хлопка, вискозы или шелка.

Фото: kaleidoscopelive.mirtesen.ru, zen.yandex.ru, firstriteclothing.com

С чем сочетать одежду изо льна

Поскольку лен – это летняя ткань, то и сочетать его нужно с чем-то более легким. Например, с хлопком, вискозой, шелком, шифоном, вязаными фактурами. А вот от тяжелых сочетаний лучше отказаться. Исключение составляет джинсовая ткань.

Фото: wheretoget.it, amazon.com, stealthelook.com.br

А если вы ищете максимального комфорта, выбирайте вещи не просто изо льна, но и еще и светлых оттенков и полуприлегающих силуэтов.

Фото: net-a-porter.com, gettyimages.com, matchesfashion.com

Лён - очень капризная в уходе ткань, но ей это можно простить ради комфорта. Льняным вещам стоит уделить особое внимание: стирать при температуре не выше 40 градусов, выбирать режим не больше 600 оборотов, использовать жидкие моющие средства и включать дополнительное полоскание. Гладить только с изнаночной стороны слегка влажную ткань или лучше отпаривать.

Какую одежду изо льна выбрать?

Льняная рубашка

Такая рубашка прекрасно подходит для городских летних будней. Она защитит плечи от солнца. Сочетаем ее с шортами, бермудами, легкими юбками, джинсами. Комфорт и красота в одном флаконе.

Фото: birdonawire-studio.com, modedamour.tumblr.com, pinterest.ru

Фото: pinterest.ru, massimodutti.com, stealthelook.com.br

Льняное платье

Льняное платье – самостоятельная летняя единица))) Не забудьте добавить аксессуары: соломенная шляпа или атласный платок; плетеные сандалии или изящные мюли; разноцветные чокеры из бисера или яркие серьги.

Фото: zen.yandex.ru, wheretoget.it, anniecloth.com

В моде платья-халаты, платья-рубашки, платья-парашюты (свободного А-силуэта).

Фото: elle.com, whowhatwear.com, graziadaily.co.uk

Льняной костюм

Лен – это не только образы для прогулок и моря, но и варианты, вполне подходящие для офиса. Льняной костюм – это хорошая инвестиция в летний гардероб. Выбираем костюм с бермудами и спокойно работаем в жару.

Фото: miamiere.blogspot.com, pinterest.ru, theimpression.com

Фото: kz.wildberries.ru, shoptiques.com, elleuk.com

Льняные шорты

Шорты изо льна – легкие и невесомые. Сочетайте их с хлопковой рубашкой и кроп-топом, укороченным жакетом.

Фото: pixiemarket.com, cosstores.com, 12storeez.com

Фото: etsy.com, bedazelive.com, quadrofeminino.com

Льняные брюки

Такие брюки тоже допустимы в офис с нестрогим дресс-кодом. И это отличный выбор, когда хочется сбавить градус официальности.

Фото: locari.jp, shop.mango.com, shopstyle.it

Фото: instagram.com, bodenusa.com, 12storeez.com

Вещи изо льна просто незаменимы в жарком каменном городе. Лён, ленок-голубой цветок. Легкий, нежный. И вещи, сшитые из него, такие же.

Пусть и вы в платье или костюме изо льна будете чувствовать себя немножко облачком, немножко ветерком, немножко луговым цветком))))))