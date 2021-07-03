Лён — самая комфортная ткань на лето. Какую одежду изо льна покупать летом 2021
Дорогие девочки, всем привет! В летнюю жару на помощь нам приходят ткани из натуральных материалов: хлопка, шелка и особенно льна. Сегодня поговорим про льняную одежду, актуальную летом 2021.
Лен — это вечный символ лета и один из древнейших материалов. Эта та ткань, которая предназначена для зноя. Он легкий, дышаший, гипоаллергенный - именно этого мы ждем от ткани в жару. А еще он остается всегда прохладным. Кроме того, лен износостойкий и не выцветает.
Казалась бы, идеальный вариант. Но у льня есть большой минус – он мнется. Именно поэтому многие отказываются от покупки льняных вещей, хотя заломы на изделии придают ему изюминку, а на темной ткани они будут заметны меньше.
Фото: trendencias.com, modedamour.com, bedazelive.com
Не стоит отказываться от льняных вещей из-за этого. Присмотритесь к смесовому льну. Он такой же легкий и дышащий, но при этом более прочный и менее сминаемый. Выбирайте не чистый лен, а с примесью хлопка, вискозы или шелка.
Фото: kaleidoscopelive.mirtesen.ru, zen.yandex.ru, firstriteclothing.com
С чем сочетать одежду изо льна
Поскольку лен – это летняя ткань, то и сочетать его нужно с чем-то более легким. Например, с хлопком, вискозой, шелком, шифоном, вязаными фактурами. А вот от тяжелых сочетаний лучше отказаться. Исключение составляет джинсовая ткань.
Фото: wheretoget.it, amazon.com, stealthelook.com.br
А если вы ищете максимального комфорта, выбирайте вещи не просто изо льна, но и еще и светлых оттенков и полуприлегающих силуэтов.
Фото: net-a-porter.com, gettyimages.com, matchesfashion.com
Лён - очень капризная в уходе ткань, но ей это можно простить ради комфорта. Льняным вещам стоит уделить особое внимание: стирать при температуре не выше 40 градусов, выбирать режим не больше 600 оборотов, использовать жидкие моющие средства и включать дополнительное полоскание. Гладить только с изнаночной стороны слегка влажную ткань или лучше отпаривать.
Какую одежду изо льна выбрать?
Льняная рубашка
Такая рубашка прекрасно подходит для городских летних будней. Она защитит плечи от солнца. Сочетаем ее с шортами, бермудами, легкими юбками, джинсами. Комфорт и красота в одном флаконе.
Фото: birdonawire-studio.com, modedamour.tumblr.com, pinterest.ru
Фото: pinterest.ru, massimodutti.com, stealthelook.com.br
Льняное платье
Льняное платье – самостоятельная летняя единица))) Не забудьте добавить аксессуары: соломенная шляпа или атласный платок; плетеные сандалии или изящные мюли; разноцветные чокеры из бисера или яркие серьги.
Фото: zen.yandex.ru, wheretoget.it, anniecloth.com
В моде платья-халаты, платья-рубашки, платья-парашюты (свободного А-силуэта).
Фото: elle.com, whowhatwear.com, graziadaily.co.uk
Льняной костюм
Лен – это не только образы для прогулок и моря, но и варианты, вполне подходящие для офиса. Льняной костюм – это хорошая инвестиция в летний гардероб. Выбираем костюм с бермудами и спокойно работаем в жару.
Фото: miamiere.blogspot.com, pinterest.ru, theimpression.com
Фото: kz.wildberries.ru, shoptiques.com, elleuk.com
Льняные шорты
Шорты изо льна – легкие и невесомые. Сочетайте их с хлопковой рубашкой и кроп-топом, укороченным жакетом.
Фото: pixiemarket.com, cosstores.com, 12storeez.com
Фото: etsy.com, bedazelive.com, quadrofeminino.com
Льняные брюки
Такие брюки тоже допустимы в офис с нестрогим дресс-кодом. И это отличный выбор, когда хочется сбавить градус официальности.
Фото: locari.jp, shop.mango.com, shopstyle.it
Фото: instagram.com, bodenusa.com, 12storeez.com
Вещи изо льна просто незаменимы в жарком каменном городе. Лён, ленок-голубой цветок. Легкий, нежный. И вещи, сшитые из него, такие же.
Пусть и вы в платье или костюме изо льна будете чувствовать себя немножко облачком, немножко ветерком, немножко луговым цветком))))))