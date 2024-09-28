Актуальные сумки сезона осень-зима 2024

Дорогие девочки, всем привет! Без какого аксессуара невозможно представить завершенный образ? В сезоне осень 2024 дизайнеры предлагают множество интересных моделей сумок, от лаконичных минималистичных до смелых и экстравагантных вариантов.

Этот элемент гардероба способен полностью преобразить внешний вид, став ярким акцентом или тонко дополняя другие детали. Даже маленькая сумочка, в которую помещается всего лишь телефон и помада, играет важную роль в создании стиля. Давайте посмотрим, какие сумки сейчас на пике моды и как они могут дополнить ваш образ.

Замшевые сумки

Этой осенью замша получила новое дыхание. В тренде – всё замшевое, и сумки, конечно, не исключение. Выбирайте натуральные оттенки: коричневый, зелёный, бежевый, чёрный, бордовый, а также мягкие, округлые формы.

Фото: lamoda.ru

Благодаря своей фактуре сумка идеально вписывается в уютные и мягкие образы. Она прекрасно сочетается с различными текстурами, такими как джинса, кожа и шерсть. В паре с такой сумкой особенно хорошо смотрятся казаки. Не забудьте защитить ее с помощью специального водоотталкивающего спрея.

Фото: lamoda.ru, wildberries.ru

Меховая сумка

Меховая сумка – настоящий must-have этой осени и зимы! Она не только добавляет образу уюта и тепла, но и выглядит невероятно стильно и эффектно. Мягкий мех дарит ощущение комфорта, превращая сумку в больше, чем просто аксессуар — это маленький оазис тепла в холодное время года.

Фото: lamoda.ru

А иногда она может даже спасти в неожиданной ситуации: согреет ваши руки. Помимо функциональности, такие сумки добавляют образу текстурную многослойность и оригинальность. С ней любой зимний образ станет ещё более завершённым и выразительным.

Фото: lamoda.ru

Вытянутая сумка такса или east-west

Сумка-такса, east-west или просто вытянутая сумка — один из главных трендов этого холодного сезона. Почему "east-west"? Всё просто: такая сумка вытянута по горизонтали, как бы с востока на запад, что создаёт гипертрофированные пропорции, где ширина значительно превышает высоту.

Фото: lamoda.ru

Этот силуэт покорил сердца модниц ещё в начале года, но в ближайшие месяцы его актуальность точно не ослабнет. Хотя такая сумка не может похвастаться практичностью, но она мгновенно выдаст в вас самого модного человека в комнате. Выбирайте такую сумку с верхними ручками средней длины, чтобы ее можно было носить через плечо или в руке.

Фото: lamoda.ru

Дутый клатч

Недели моды в самом разгаре, и один из самых заметных сумочных трендов следующего лета — большой дутый клатч, который носят под мышкой. Это идеальный аксессуар для тех, кто хочет быть впереди модной волны.

Фото: lamoda.ru

Если вам понравились сумки-пельмешки, популярные несколько лет назад, то дутый клатч наверняка придётся по вкусу: он похож на них, но значительно крупнее и ещё более выразителен. Благодаря объёмной форме, такой клатч отлично сочетается с осенней верхней одеждой, создавая гармоничные пропорции и добавляя образу актуальности и стиля.

Фото: lamoda.ru

С бахромой

Бахрома, судя по последним показам, будет повсюду в следующем сезоне. Однако я бы особенно посоветовала обратить внимание на сумки с этим элементом. Даже если вы приверженец минимализма или классики, такая сумка станет ярким акцентом и добавит вашему образу динамики и оригинальности.

Фото: wildberries.ru, lamoda.ru

Бахрома придаёт аксессуару движение и лёгкость, создавая игривый, но элегантный образ. Это отличное решение для тех, кто хочет освежить свой стиль, не выходя за рамки привычного гардероба.

Фото: wildberries.ru

Сумка прямоугольной формы

После показа Miu Miu сумки в форме боулинг-бэг мгновенно стали хитом, и практически каждый уважающий себя бренд включил их в свои коллекции. Изначально эта модель использовалась для переноски обуви и шара для боулинга, но сегодня это стильный и трендовый аксессуар.

Фото: lamoda.ru, wildberries.ru

Главные особенности боулинг-бэг — жёсткое дно, округлые формы и две короткие ручки, что делает её не только узнаваемой, но и удобной. Такая сумка идеально вписывается в повседневный городской стиль, добавляя образу структуру и элегантность, при этом оставаясь практичной для активного ритма жизни.

Фото: lamoda.ru

Сумка кросс-боди

Сумка кросс-боди — самая популярная модель уже несколько лет подряд. Да, она лаконичная и, возможно, не имеет ничего «выдающегося», но именно благодаря этому она пришлась по душе многим. Кросс-боди легко вписывается в любой гардероб, добавляя образу непринуждённости и стиля.

Фото: lamoda.ru

Главное её преимущество — свободные руки: сумку можно носить через плечо или на плече, что делает её идеальным выбором для активных городских дней. Кроме того, такие сумки часто имеют удобные карманы и достаточно пространства для всех необходимых вещей, что делает их не только стильными, но и практичными.

Фото: lamoda.ru

Сумка-шопер

Шопер — невероятно удобная сумка, особенно для тех, кто привык носить с собой всё и сразу. Эти модели идеально подходят для повседневной носки, позволяя разместить все необходимые вещи: косметичку, книги, планшет, а порой даже спортивную форму.

Фото: lamoda.ru

Шопер становится незаменимым, если ваш день насыщен разными активностями. Он прекрасно гармонирует с образами, в которых есть хотя бы одна оверсайз-вещь, будь то пиджак, широкие брюки, объёмная юбка или массивная обувь. Благодаря своим размерам и универсальности, шопер добавляет расслабленности и лёгкости даже самым строгим и минималистичным нарядам.

Фото: lamoda.ru

Бордовая сумка

Вино, бургунди, вишня... Бордовый — один из самых модных цветов сезона. Он станет ярким акцентом для тех, кто предпочитает спокойные базовые оттенки в одежде. Этот глубокий и насыщенный цвет отлично сочетается с коричневым, серым, и даже красным, добавляя образу элегантности и благородства.

Фото: lamoda.ru

Однако бордовый может быть коварным в зоне лица, поскольку некоторым он визуально добавляет возраста. Чтобы избежать этого эффекта, можно легко ввести бордовый в свой гардероб через аксессуары, такие как сумки — это позволит придать образу стильный акцент, не влияя на внешний вид.

Фото: lamoda.ru

Яркая сумка

Сумка вовсе не обязана совпадать по цвету с основным образом. Наоборот, иногда она выглядит особенно эффектно, если контрастирует с общей цветовой гаммой, становясь главным акцентом. Чёткие правила колористики сегодня уже неактуальны — мы можем свободно играть с цветами так, как нам нравится: в тёмный образ добавить сумку светлых оттенков, или же в пастельный — насыщенную яркую модель.

Фото: lamoda.ru

Яркие сумки особенно хорошо смотрятся с ахроматичными образами в серых, белых или чёрных тонах, оживляя их и придавая свежести. С такой сумкой хочется начинать день — ведь именно детали формируют наше настроение и стиль.

Фото: lamoda.ru

Итак, подведём итог: сумка — это не просто место для хранения, но и главный герой вашего образа. Большая, маленькая, яркая или минималистичная — она всегда знает, как привлечь внимание. И помните: если всё идёт не так, как планировалось, главное, чтобы была красивая сумка под рукой. Ведь с правильной сумкой жизнь становится не только легче, но и гораздо более стильной!