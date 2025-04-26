Что в избранном у стилиста? Находки на лето на wildberries

Дорогие девочки, всем привет! Думаю, каждая из нас хотя бы раз заказывала что-то на WB: огромный выбор, быстрая доставка, возможность собрать образ от и до, и, что особенно приятно, — цены часто ниже, чем в магазине.

Сегодня расскажу вам о своих находках с Wildberries, которые станут настоящим маст-хэв этой весны и лета. Поехали вдохновляться и выбирать с умом!

Ветровка-кимоно

Первая находка — ветровка-кимоно, и она просто вау!

Легкая, стильная, с очень женственным силуэтом — это идеальный вариант для прохладного летнего утра или вечера. Мы же знаем, что лето не всегда +30, и иногда хочется накинуть что-то невесомое поверх любимого платья или топа с джинсами. Эта модель как раз из таких: не перегружает образ, но при этом добавляет изюминку.

Фото: wildberries.ru

Плюсы? Да их масса! Универсальный фасон — подойдет под любой гардероб. Тренд на восточные силуэты — всё ещё с нами. Удобная застёжка и свободный крой — комфорт на максимум.

Такое кимоно — это тот самый случай, когда ты выглядишь стильно и чувствуешь себя уютно. И да, расцветок в наличии предостаточно — можно выбрать под своё настроение свой гардероб. Уверена, вы тоже в него влюбитесь.

Фото: wildberries.ru

Костюм в пижамном стиле

Вторая находка — костюм в пижамном стиле, и он просто must-have этого лета. Бельевой стиль не сдает позиций, и такой костюм — лучшее, что можно придумать для жарких дней. Свободные брюки и рубашка, будто позаимствованные у самой стильной пижамы — это и комфорт, и тренд в одном флаконе. А я обожаю костюмные группы: купил один сет — и образ уже собран, а дальше можно играть как угодно!

Фото: wildberries.ru

Что особенно радует: отличный состав ткани — дышит и красиво струится. Идеальные пропорции: и длина брюк, и объём рубашки. Элегантная полоска и такой весенний, нежный голубой оттенок. А контрастные манжеты — маленькая, но стильная деталь, которая, выглядывая из-под жакета или тренча, делает образ дороже и интереснее.

Если же носить брюки и рубашку по отдельности — получаем десятки новых луков. С рубашкой — джинсы, шорты, юбки, поверх комбинации или трикотажного сарафана. С брюками — топы, футболки, жакеты, джинсовки. В общем, вещь номер 1 в летнем гардеробе.

Соломенная сумка

Третья находка — соломенная сумка, и это безоговорочный летнее «нам надо»))).

Девочки, кто сказал, что соломенная сумка — только для пляжа и отпуска? Её вполне можно вводить в гардероб уже сейчас! И не бойтесь контрастов — наоборот, именно они делают образ стильным. Представьте: брючный костюм, балетки и... соломенный шопер. Или джинсы, рубашка, массивные кроссовки — и опять она. Получается свежо, нестандартно и очень модно. А летом — само собой: с льняными шортами, воздушными кружевными платьями, струящимися юбками.

Это идеальный аксессуар, который добавляет лёгкости и непринужденности. В этом шопере мне особенно нравится: объём — туда поместится всё, и даже чуть больше; бежевый цвет — универсальный и благородный; контрастные ручки — стильная деталь, которая притягивает взгляд и легко позволяет вписывать в образ другие элементы в черном цвете. Соломенная сумка — это не просто «летняя» история, это вещь, которая живёт в вашем гардеробе дольше, чем один сезон. Берите, не пожалеете!

Фото: wildberries.ru

Лоферы с леопардовым принтом

Четвёртая находка — пенни-лоферы с леопардовым принтом.

Девочки, давайте честно: когда слышим "леопард", сразу представляется что-то дерзкое, вызывающее. Но только не в этом случае! Эти лоферы — пример того, как можно обыграть принт элегантно и сдержанно. Леопард здесь не кричит, а тихо шепчет о вкусе и характере. Благородный коричневый оттенок делает их универсальными, но куда интереснее, чем просто чёрные базовые.

Фото: wildberries.ru

Что особенно люблю в этой паре: комфорт — всё-таки, лоферы это про удобство на каждый день; принт — смело, но не перегружено; идеально для тех, кто хочет чуть больше "изюма", но не готов к модным экспериментам на максимум.

С чем носим? С брюками палаццо — для расслабленного и в то же время стильного образа, с укороченными джинсами — открываем щиколотку — и готово. А если хочется поиграть в преппи-стиль — мини-юбка, носочки и аккуратный верх делают своё дело. Эти лоферы — как маленькое стильное приключение. Добавьте их в свой гардероб, и даже самые простые образы заиграют по-новому.

Широкие джинсы

Пятая находка — укороченные джинсы, которые открывают щиколотки.

В этом сезоне делаем ставку на щиколотки! Именно они сейчас в центре внимания. Укороченные джинсы — отличная альтернатива широким брюкам. Главное правило — никакого зауженного низа. Только свободный крой и правильная длина — ровно до косточек. Если джинсы оказались длиннее, не страшно — подворачиваем!

Причём можно сделать это нарочито небрежно, как будто на бегу — это стилистическая фишка сезона.

И, конечно, ответ на вопрос: «С чем носить?»... Да хоть с чем! Это же джинсы) Но особенно красиво сочетать такие джинсы с каблуками, которые еще больше подчеркивают изящество щиколотки. С лоферами, кедами, балетками — играем стилем и настроением. Это тот самый случай, когда маленькая деталь (длина брюк!) меняет весь образ. Он сразу же становится легким и расслабленным.

Фото: wildberries.ru

Юбка в цветочек

Шестая находка — юбка с цветочным принтом, и это квинтэссенция лета!

Ну куда же без цветов летом? Они каждый год с нами, но в этом сезоне особенно актуален мильфлёр — мелкий цветочек на неконтрастном фоне. Такая расцветка выглядит стильно, не перегружает образ и создаёт ощущение лёгкости. Главное, на что стоит обращать внимание — это длина. Идеальный вариант — миди. Именно она вытягивает силуэт, не "режет" фигуру и смотрится по-настоящему женственно. (Особенно это важно на WB, где с длинами, честно говоря, бывает непросто.)

Плюсы такой юбки: легкая, воздушная ткань создает комфорт даже в самую жару. Универсальный принт — романтика, но без приторности. Игра с цветом — можно составлять монохромные образы, вытаскивая один из оттенков из принта и дублируя его в топе, обуви или аксессуарах. Юбка легко сочетается с базовыми футболками и топами, с льняными рубашками, завязанными узлом, с кедами, балетками, босоножками — в зависимости от настроения. Эта юбка — как вдох романтики, не навязчивой, а очень органичной. Обязательно присмотритесь! Представлена в большой размерной сетке.

Фото: wildberries.ru

Трикотажное платье в коричневом оттенке

Седьмая находка — трикотажное платье в благородном коричневом оттенке.

Да, летом мы чаще тянемся к светлому и яркому — и это классно. Но давайте честно: тёмные цвета в летнем гардеробе — это тоже стильно. И, кстати, освежающе необычно. Когда все в пастельных и белоснежных образах, тёмное платье смотрится особенно эффектно. Тем более, если это не просто "тёмное", а глубокий, трендовый, благородный коричневый.

Почему оно — находка? Во-первых, трикотаж — комфортный, полуприлегающий силуэт, но при этом подчеркивающий фигуру. Во-вторых, универсальность — идеально и на каждый день, и для выхода. В-третьих, оттенок — редкий гость летом, но как же он красиво смотрится на загорелой коже!

Днём сочетаем такое платье с мюлями, сандалиями, кеды — и вперёд по делам. Вечером: каблук, серьги, немного блеска — и готов образ для свидания, вечеринки или ужина. А ещё легко играется с аксессуарами: коричневый — отличная база для золота, бежа, даже ярких акцентов. Мы с вами не боимся быть вне шаблонов, так что тёмное лето — это наш стильный манифест.

Фото: wildberries.ru

Лодочки в цвете сливочного масла

Восьмая находка — лодочки в оттенке сливочного масла.

Девочки, этим летом жёлтый — цвет номер один. Но не кричащий неон, а мягкий, деликатный, будто растаявшее сливочное масло. Такой оттенок добавляет свежести образу, но не перетягивает внимание на себя. Он нежный, светлый и невероятно универсальный. Эти лодочки на каблуке kitten heel — просто находка: удобный каблучок — красиво и комфортно весь день; акцентный, но спокойный цвет — легко вписывается даже в базовый гардероб; отличный способ "попробовать цвет", если вы пока не готовы к яркому платью или жакету.

Комбинируем лодочки с пастельными костюмами или юбками — нежность на максимум. Добавляем их в монохромные образы — для тех, кто не боится экспериментов. Ну и с джинсами и белой рубашкой — минимализм с акцентом. Эти туфли — как лимонад в летний день: лёгкие, освежающие и поднимают настроение. Если вы искали способ добавить солнце в гардероб — вот он!

Фото: wildberries.ru

Каждая из этих вещей — не просто тренд, а действительно полезная находка, которую легко вписать в свой гардероб. Мы с вами, как всегда, умеем сочетать моду с удобством, быть стильными, но не перегруженными, и находить те самые детали, которые делают образ особенным.

Надеюсь, вы найдете здесь что-то для себя — вдохновитесь, улыбнетесь, а может, уже добавили пару вещей в корзину на WB! Главное — подходить к шоппингу осознанно, не теряя голову, но не забывая радовать себя.