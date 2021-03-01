Хитрости, которые помогут выглядеть стройнее

Многих из нас волнует тема, как выглядеть стройнее, ну хотя бы чуть-чуть. И даже если со стороны кажется, что с фигурой все отлично, в нас все равно сидит некий червячок сомнения, который не дает покоя. Одежда! Вот что поможет решить эту проблему: скорректировать нюансы фигуры, сместить акценты на наши достоинства, нивелировать недостатки, сделать образ легким и интересным.

А вообще, в гардеробе «балом правят вертикали», чем их больше в образе, тем мы будем казаться выше и стройнее.

Монохромный образ или тотал-лук

В чем разница монохрома и тотал-лука? Когда мы составляем монохромный образ, то берем несколько оттенков одного цвета; а тотал-лук выполнен только в одном цвете. Но работают оба эти приема на визуальное уменьшение параметров одинаково хорошо, так как несут вертикаль цвета.

Взгляд смотрящего плавно скользит по силуэту, как будто вытягивает его. А нам это и нужно. Костюмы с брюками или юбкой, платье с обувью тон в тон, юбка и свитер – примеры возможных сочетаний.

Фото: pinterest.ru, beauticurve.com

Обувь, подобранная в цвет брюк

Хороший и простой прием, который отлично стройнит ноги, вытягивает силуэт и добавляет роста. И это все магия вертикалей)))

Фото: seasons-and-salt.com, shop.mango.com

Ассиметричный крой

Ассиметричные линии кроя помогают рассеивать внимание, и силуэт воспринимается легче. Тем более сейчас эти вещи в тренде. Купив их, вы убьете двух зайцев: приобретете модную вещь и скорректируете фигуру.

К такой одежде относятся: юбки и платья на запАх, топы с одним рукавом, платье или юбка с разной линией низа. Так же асимметрию мы можем создать сами. Например, заправить рубашку в джинсы или брюки, но только спереди на одну ладонь или сбоку. Таким образом, вы подчеркнете талию и удлините ноги.

Фото: trendycurvy.com, stealthelook.com.br

V-вырез

Так как шея – наша природная вертикаль, соответственно, этим нужно пользоваться и подчеркивать ее. Выбираем свитера, джемперы с V-вырезом, у рубашек расстегиваем 2-3 пуговицы. Так образ выглядит визуально легче.

Фото: beauticurve.com, joy-pup.com

Второй вертикальный слой

Когда вы добавляете в образ жакеты, жилеты, кардиганы, плотные рубашки прямого кроя, образ становится многослойным, более сложным и интересным. Не стоит бояться лишнего объема, так как такие вещи отлично справляются с визуальной коррекцией и скрывают все нюансы фигуры. Но работают они только в расстегнутом виде, создавая вертикаль.

Еще стоит учитывать длину таких изделий: она не должна заканчиваться на самой широкой части бедра. Под жакет стоит надевать вещи из более тонких материалов. А если вы соберете комплект в одном цвете (топ и джинсы черные), а второй слой наденете в другом (бежевый жакет), то визуальная стройность усилится в разы.

Фото: goodhousekeeping.com, okchicas.com

Брюки-палаццо

Брюки-палаццо очень хорошо корректируют фигуру. Они подчеркивают талию и плавно расширяются книзу, создавая иллюзию бесконечных и стройных ног. При выборе таких брюк очень важную роль играет ткань, из которой они выполнены. Брюки из более мягкой и пластичной ткани плавно обрамляют силуэт, делают его более динамичным и легким. Тяжелые и плотные, наоборот, утяжеляют фигуру.

Фото: gitionline.com, beauticurve.com

Акцент на талии

Чтобы силуэт казался визуально легче и стройнее, сделайте акцент на талии, подчеркните самое узкое место фигуры. Надеюсь, все знают, где у них природная талия)))

Здесь нам на помощь приходят ремни. Выбирайте их шириной не меньше 3-4 см, так как тонкий ремень поделит фигуру на две части и сработает обратный эффект.

Фото: stealthelook.com.br, beauticurve.com

Откройте запястья и щиколотки

Самые изящные места нашего тела – это запястья и щиколотки. Когда мы открываем их, наш образ автоматически становится легче. А закатать рукава рубашек и брючины джинсов – это проще простого.

Это правило входит в ТОП-10 правил стильного образа

Фото: woman-delice.com, whowhatwear.com

Отвлекающий акцент

Наша задача - отвлечь внимание от той зоны, которая, на ваш взгляд, является проблемной, и обратить взгляд зрителей к выгодной. В этом нам помогут яркие аксессуары и украшения. Серьги и цепочки сделают заметными портретную зону: лицо, шею, область декольте, и взгляд будет падать в первую очередь именно туда.

Сумка, которую мы держим в руках, уводит внимание на стройность ног. Но нужно учитывать масштаб этих аксессуаров, так чтобы он соответствовал масштабу вашего тела.

Фото: zen.yandex.ru, trendycurvy.com

Каблук

Современные женщины настолько отвыкли от каблуков и полюбили кроссовки, что уже, наверное, забыли: каблук - это простой способ добавить роста и скорректировать фигуру. Когда мы надеваем обувь на каблуке (даже изредка), наша осанка становится прямее, а вместе с ней немного подтягивается животик. Мы чувствуем себя более уверенно и женственно.

Также каблук добавляет нужную нам вертикаль. Единственное, учитываем его ширину, он не должен быть тоненьким (рюмочка, шпилька). Выбирайте ширину пропорционально вашим бедрам, чем они пышнее, тем устойчивее ваш каблук.

Фото: goodhousekeeping.com, pinterest.ru

Используя эти нехитрые приемы, мы работаем не только над визуальной коррекцией фигуры, но и в принципе над образом в целом, делаем его более сложным, интересным, привлекательным.

Итак, дорогие девочки, долой сомнения, вон «червячков». Вперед к красоте! Видим цель! Верим в себя! Не видим препятствий для создания идеального образа!

