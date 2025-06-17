Бельевой стиль в одежде. Что и как носим?

Дорогие девочки, всем привет. Мир моды снова делает виток, и вместе с бохо-шиком на подиумы и в наши гардеробы уверенно возвращается бельевой стиль (еще больше) - изящный, соблазнительный и невероятно стильный.

Еще совсем недавно вещи, которые мы видели исключительно в спальне или дома, стали выходить в свет - и не просто как эксперимент, а как модное заявление. Комбинации, топы на тонких бретелях, сатиновые юбки и халаты-накидки стали полноправными элементами городского гардероба.

Никто уже не путает их с ночнушками - напротив, сегодня это символ тонкого вкуса и смелого стиля. Пандемия лишь ускорила этот процесс, приучив нас к комфорту и мягким тканям, которые теперь не хочется снимать даже за пределами дома. Но именно в этом сезоне бельевой стиль стал по-настоящему зрелым: он получил новые формы, заиграл с неожиданными деталями и расширил свои границы.

Давайте разберемся, из чего складывается этот загадочный и притягательный стиль, и как носить его в повседневной жизни так, чтобы выглядеть не как будто вы забыли переодеться, а как будто только что сошли с обложки модного журнала.

Начнем с новенького!

Панталоны

Да-да, в прямом смысле!))) Знаю, для многих это звучит, мягко говоря, неожиданно - и выглядит тоже довольно смело. Но, девочки, ведь так бывает с каждым громким трендом: сначала шок, потом - любопытство, а затем уже и уверенный выход в этом «шоке» на улицу. Бельевой стиль - не исключение. Как говорится, дайте ему время, и он заиграет в вашем гардеробе совсем новыми красками.

Исторически бельевые элементы давно гуляют по подиумам. В XVII–XVIII веках панталоны носили танцовщицы и актрисы - женщины, задающие тон и вызывающие споры. Даже наши прапрабабушки не обходили их стороной (пусть и под платьем, но все же!). А теперь, спустя столетия, эти загадочные «штанишки» снова на волне - и во многом благодаря бренду Chloe, который подарил им вторую модную жизнь.

Современные панталоны не обязаны быть скучными или архаичными. Они стали разными: от классической длины чуть ниже колена до удлиненных моделей, почти доходящих до щиколотки.

Фото: wildberries.ru, lime-shop.com

Актуальны фасоны с кружевом, вышивкой, ажурной отделкой - но и гладкие, минималистичные версии тоже в тренде. Главное - баланс и грамотная стилизация. Так как сам по себе этот элемент гардероба довольно выразительный, остальная часть образа должна быть лаконичной. Отлично подойдут базовые майки, простые топы, минималистичные рубашки или даже худи без надписей и рисунков. Из обуви - тут можно поиграть с настроением: для элегантности - туфли на низком каблуке, для романтичного вайба - балетки, а если хочется максимальной расслабленности - вьетнамки, сабо.

Фото: lamoda.ru, level44.net, bardakshop.ru

И да, если в вашем городе пока еще не готовы к такому fashion-заявлению - не беда. В отпуске, у моря или на даче такие штаны будут смотреться абсолютно органично. А там, глядишь, и городской стиль подтянется. Главное - носить их с уверенностью, ведь в этом и кроется весь секрет бельевого тренда.

Шорты с кружевной отделкой

Такие модели ворвались в список горячих трендов этого сезона и стали прекрасным дополнением к уже полюбившимся полосатым хлопковым. Они будто созданы для тех самых дней, когда хочется быть женственной, но при этом максимально расслабленной. Легкие, струящиеся, с деликатным кружевом по краю - они напоминают о беззаботных утрах, летних террасах и мягком солнечном свете.

Кружево добавляет образу ту самую «соль»: немного романтики, немного ретро и даже намек на французский шик. При этом такие шорты легко вписываются в повседневный гардероб. Чтобы не перегрузить образ, сочетаем их с максимально простыми и базовыми вещами: топами на бретелях, минималистичными майками, объемными рубашками (особенно белыми или пастельными), футболками оверсайз.

Фото: wildberries.ru, lamoda.ru

А теперь - внимание! Один из самых стильных и неожиданных приемов - сочетание кружевных шорт с длинным плащом. Этот контраст «тёплого и холодного», укрытого и обнаженного - настоящее визуальное удовольствие. Подобный лук выглядит продуманным, городским, но при этом не теряет легкости и игривости. Отличный вариант для непредсказуемой погоды, когда утром +18, а днем уже все +25, и вы не знаете, как угодить термометру. В дополнение - удобные балетки, мюли, кожаные сандалии или кеды.

Юбки в бельевом стиле

А теперь - про юбку, которую спутать с подъюбником проще простого (и в этом весь шарм!).

Юбки в бельевом стиле - еще один ключевой элемент этого сезона. Они будто бы сошли с винтажных кутюрных показов или из гардероба голливудской дивы, вернувшись в наш мир в самом уютном и одновременно изысканном обличии.

Нежная шелковистая ткань, легкий блеск, простота кроя, резинка на талии и часто - крошечный бантик, как отсыл к нижнему белью прошлого века. Фасоны варьируются: миди - для поклонниц классики и расслабленного парижского вайба, мини - для смелых, дерзких образов, и укороченные до колена – для модниц, кто уже принял этот тренд.

Фото: befree.ru, birdystore.ru, crateclothes.ru

Такие юбки отлично сидят по фигуре, не сковывают движения и красиво струятся при ходьбе - это настоящая находка на лето.

Стилизовать такую вещь можно по-разному - и это делает ее настоящим хамелеоном гардероба. В повседневных луках комбинируем с объемными футболками, кроп-топами или спортивными свитшотами - контраст фактур всегда работает на стиль. Добавьте кроссовки, и у вас будет идеальный городской аутфит на каждый день.

Тем, кто хочет немного fashion-истории, стоит вдохновиться коллекцией Miu MIu, где такие юбки предлагается носить с трикотажными кардиганами - получаем уютную и одновременно модную историю.

Фото: lesyanebo.com, choux.ru, lamoda.ru

А для самых смелых - когда юбка надевается поверх брюк. Да, звучит неожиданно, но именно такие многослойные образы сегодня появляются у трендсеттеров - это вызов привычным формулам, и он точно не останется незамеченным.

Что касается обуви - с такой юбкой одинаково хорошо смотрятся и балетки, и кроссовки, и мюли, и даже грубые ботинки. Аксессуары - по настроению: от жемчужных серег до спортивного рюкзака.

Платье-комбинация

Сегодня этим платьем никого не удивишь, и, честно говоря, в этом его сила. То, что когда-то считалось дерзкой провокацией, стало полноценной базой женского гардероба. Платье-комбинация - это уже почти как маленькое черное: универсально, элегантно и спасает, когда «нечего надеть».

Свою звездную карьеру комбинация начала еще в 90-х - достаточно вспомнить Кейт Мосс, которая появилась в полупрозрачной версии на Met Gala, произвела фурор и задала тренд на годы вперед. С тех пор это платье пережило десятки реинкарнаций: от суперминималистичных до богато украшенных, от пастельных до неоновых.

Фото: befree.ru, lamoda.ru

Главная прелесть - в многофункциональности. С одним и тем же платьем можно играть в разные настроения. Днем - надеваем с белой футболкой под низ, кедами и шоппером - и получаем комфортный городской образ. Вечером - добавляем массивные серьги, босоножки на каблуке, клатч и красную помаду - и вперед на ужин или вечеринку.

Фото: wildberries.ru

На прохладную погоду - сверху можно накинуть свитшот, худи, кожаную куртку или даже объемный бомбер - и это будет уже новый лук. Если миди-версией вас уже не впечатлишь - смело берите мини с кружевной отделкой. Это одновременно кокетливо, по-летнему легко и чуть-чуть вызывающе - но ровно настолько, чтобы не перейти границу. В качестве стильного дополнения: жакет-оверсайз и казаки (все еще актуальны!), либо легкий плащ в тон, чтобы сохранить элегантность образа.

Пижамные брюки в полоску

Начав свой модный путь два года назад, этот тренд не только не ушел, но и уверенно занял прочное место в гардеробах модниц. Расслабленная эстетика, легкие ткани, воздушный крой - все это сделало пижамные брюки must-have для тех, кто хочет выглядеть стильно, не жертвуя удобством. Этим летом они особенно актуальны - легкие, дышащие, с ненавязчивым, но всегда освежающим узором в полоску, они прекрасно справляются с ролью базовой вещи, которую можно обыграть под разное настроение.

Фото: wildberries.ru

Главное - научиться правильно их «выгуливать». Чтобы образ не смотрелся как «только что из кровати», пижамные брюки требуют грамотной стилизации. Вариантов масса: в повседневном городском стиле комбинируем с простым топом, майкой-алкоголичкой или белой футболкой, добавляем сандалии или кеды, и обязательно - акцентную сумку или солнцезащитные очки.

Фото: lamoda.ru, wildberries.ru

На вечер - топ из шелка, босоножки на каблуке и серьги-подвески. Получаем образ, который спокойно можно надеть и на свидание, и на летний коктейль. Особый шик - если верх и низ составляют пижамный комплект: рубашка и брюки в одном принте. Такой total look смотрится особенно стильно, если доиграть его босоножками и яркой сумкой.

Шорты-трусы

Шорты-трусы - да-да, те самые, что выглядят, как мужские семейники, неожиданно стали фэшн-фаворитом этого лета. Если в пижамных брюках становится слишком жарко, стоит смело переключиться на их младшего брата - ультраудобные и легкие шорты. Но сразу уточню: не всем комфортно выходить в свет в том, что напоминает белье. И это абсолютно нормально. Все дело - в правильной ткани, посадке и стилизации.

Фото: lamoda.ru, wildberries.ru

Чтобы избежать «домашнего» или небрежного вида, выбираем шорты-трусы из плотного хлопка, льна, вискозы или мягкого, но держащего форму трикотажа. Такие материалы создают структуру, не просвечивают и визуально отделяют образ от категории «пижама». Отлично работают однотонные модели - белые, черные, бежевые, а также популярные с принтами: особенно актуальна клетка виши, тонкая полоска и микроцветы.

Фото: wildberries.ru

Важно: не обязательно делать образ слишком «обнажённым». Если есть сомнения или хочется больше уверенности, накидываем сверху объемный пиджак, рубашку бойфренда или легкую рубашку-кимоно. Такой приём сразу добавляет образу модной глубины, создает баланс между откровенным низом и прикрытым верхом. Кстати, oversize-пиджак поверх шортов - это почти классика среди модных блогеров и стилистов. Идеально для города: смело, современно и с настроением «я проснулась стильной».

Пижамы

Если вы ищете образ, который одновременно выглядит модно, непринужденно и максимально комфортно - вам точно сюда. Пижамные комплекты из натуральных тканей давно вышли за пределы спальни, и сегодня уверенно штурмуют улицы, кафе и офисы в casual-формате. Ключ к успеху - ткань и посадка.

Хлопок и лен - лучшие союзники летом: дышат, держат форму, не перегревают и выглядят благородно даже в расслабленном крое. Лучше всего работают тонкие полоски, нейтральные однотонные оттенки (белый, голубой, карамель, оливковый). Вариантов комплектации - два: рубашка + шорты - идеальны для жары и отпуска.

Фото: 12storeez.com, zarina.ru, bnprt.ru

Надеваем с босоножками, сандалиями или даже вьетнамками, добавляем плетеную сумку или крупные украшения - и получаем образ с настроением «отпуск на побережье». Рубашка + брюки - универсальный вариант на каждый день. Такой комплект легко адаптируется под город: достаточно заправить рубашку наполовину, добавить кожаные сандалии или мюли, структурированную сумку и очки. А если сверху накинуть пиджак - будет уже очень стильный образ в духе «ленивого шика».

Фото: lime-shop.com, sela.ru, wildberries.ru

Огромный плюс пижамных комплектов - они работают и вместе, и по отдельности. Рубашку можно носить с джинсами или юбкой, брюки - с топом или майкой, шорты - с кроп-топом или объемной футболкой. Это настоящая инвестиция в летний гардероб. А главное - такой образ не требует усилий: не нужно придумывать сочетания, не нужно «добирать» стиль - вы просто надеваете комплект, и он работает за вас. Это как капсула в одном наряде.

Сатиновая пижама

Сатиновая пижама - синоним расслабленной роскоши. Ее история уходит в начало XX века, когда великая Коко Шанель бросила вызов модным устоям и появилась на пляже в Довиле в свободной пижамной двойке. Это был настоящий модный манифест: женщина может быть свободной, стильной и чувствовать себя комфортно одновременно. Тогда пижама перестала быть исключительно «домашней» и стала модным заявлением.

Фото: wildberries.ru

С тех пор сатиновый комплект - это ода изысканности, сдержанному блеску и уверенности. Особенно актуальны однотонные модели благородных оттенков: сливочный, изумрудный, шоколадный, винный, пыльно-голубой. Либо с тонким кантом в контраст или вышивкой - изысканные детали делают образ завершенным. Современная мода предлагает новые прочтения классики.

Фото: wildberries.ru

Сатиновую пижаму теперь принято «ломать» в хорошем смысле слова. Комбинируем ее с грубыми фактурами: жакет из кожи, замши, денима создает баланс и добавляет дерзости. Такой контраст делает образ свежим и абсолютно городским. Для вечернего выхода добавляем акцентные серьги, клатч с пайетками, босоножки на шпильке или мюли с перьями — и перед нами наряд, достойный вечеринки, ужина или светского мероприятия.

Если хочется расслабленного шика, надеваем только верх от пижамы - как рубашку, заправляя в джинсы или юбку. Или только брюки - с топом, белой майкой или блейзером.

Бельевой стиль - это не только про эстетику, но и про ощущение себя. Он ломает границы между «для дома» и «для улицы», между комфортом и красотой, между уместным и смелым. Он учит нас носить легкость, хрупкость, деликатность - с уверенностью, с опорой на собственный вкус, не боясь выглядеть слишком расслабленно или слишком дерзко. Когда-то то, что выглядело как ночнушка или пижама, считалось табу для выхода в свет.

Сегодня - это манифест личного стиля. Бельевые платья, кружевные шорты, сатиновые комплекты и пижамные брюки не просто вещи - это инструменты самовыражения. Их можно миксовать, стилизовать, усложнять или упрощать под свое настроение и обстоятельства. Такой стиль не навязывает правила - он предлагает играть. А значит, каждая может найти в нем свое отражение: чувственное, романтичное, расслабленное или дерзкое. Носите красиво то, что раньше прятали. Потому что настоящая мода - это всегда про свободу!