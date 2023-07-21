Советы стилиста. 4 ярких летних образа 40+ для разных случаев

Дорогие девочки, всем привет. Читаем ваши комментарии к материалам, что образы на фото подходят лишь девушкам стройным и молодым... Особенно запомнились комментарии к материалу про яркую одежду, цветовые сочетания и модные тренды.

Мы решили провести эксперимент - показать вам не фото из каталогов, а на реальных примерах, что современные женщины с любыми параметрами фигуры, с разными социальными статусами могут выглядеть интересно, современно и по-разному.

Вместе с редакцией сайта мы решили сходить в магазин Re (там сейчас как раз распродажа), и я, стилист Мила Люханова, подобрала для Марины и Ксении по четыре комплекта на разные случаи жизни.

Хотим обратить ваше внимание. Мы подбирали образы из наличия в магазине, в довольно ограниченное время. Цель была - показать, как, что и с чем можно сочетать, на примерах из имеющегося. Дать картинку для того, чтобы можно было ориентироваться при составлении своих образов.

Черно-белая комбинаторика

Сочетание двух контрастных ахроматов всегда выглядит элегантно и статусно. Такие комплекты отлично подходят как для деловых мероприятий, офиса, так и для более торжественных случаев.

Для Марины я подобрала костюм тройку в мелкую полоску. Жакет прямого силуэта, выглядит не слишком строго, но за счет прямых линий получается собранным. К костюму добавили гладкое боди – отличная базовая вещь, особенно в деловом гардеробе.

И стоит брать боди именно с высоким вырезом, он подчеркивает изящные ключицы и при этом не акцентирует грудь. А за счет гладкой ткани создается нужное настроение образа.

Чтобы черное боди не было пятном, добавляем аксессуары в таком же цвете: модные балетки и сумку жесткой формы. Именно современные аксессуары дают актуальное прочтение образа. Для завершения образа не хватает украшений, я бы добавила золотую цепочку, чтобы поддержать фурнитуру сумки.

Для Ксении тоже был создан образ в черно-белой гамме, но более торжественный. Красивая расшитая блузка с жемчужными пуговицами создает праздничный флер. К такой блузке отлично подойдут брюки-палаццо.

Акценты расставим с помощью остроносых лодочек и небольшой сумки. Блузку решили в брюки не заправлять, чтобы при движении образ получался динамичным за счет объемов вещей. Из украшений хочется жемчуг в уши, и образ для похода в театр готов.

Образы для летних вечеров

Вечером, после дневного зноя, так хочется пойти прогуляться, подышать свежим воздухом. И это можно сделать красиво и женственно, например, как Марина и Ксюша.

На Ксении комплект из топа и юбки с силуэтом «русалка» или годе. У комплекта есть огромные плюсы: и целиком красиво, и по отдельности можно составить огромное количество образов. В этом сезоне стоит присмотреться к юбке именного такого силуэта, потому что вся морская тема ультрамодная! И в следующем сезоне юбки-русалки будут становиться более актуальными, поэтому можно начать носить уже сейчас и быть модной в следующем году тоже.

Так как трикотаж юбки достаточно тонкий, подчеркивающий изгибы фигуры, рубашка отлично справляется с задачей визуальной коррекции силуэта. Одно оголенное плечо делает образ игривым, задорным и немного кокетливым. Светлый образ завершили светлыми аксессуарами: белая мини-сумочка и золотые сандалии в тон фурнитуры сумки.

На Марине тоже многослойный комплект. Да, даже рубашка, накинутая сверху, это уже сложнее, чем просто футболка и юбка.

В этом комплекте центр композиции – юбка. Ее красивые драпировки хорошо формируют женственный силуэт, подчеркивают талию и скрывают животик, а запах – это дополнительная вертикаль, которая визуально стройнит фигуру.

В комплект к образу берем сандалии на утолщенной подошве и соломенную сумку. Соломенная сумка не только для пляжа и моря, но и для города тоже.

Цветочный принт

Цветочный принт всегда про романтичность и женственность. Многие девушки его одновременно обожают и боятся. Боятся, например, что он сделает из них «крестьянку». Флорального принта не стоит бояться, главное, выбрать свой масштаб и правильно его вписать в образ.

У Марины получилась смесь романтики и классики. Красивое платье в цветочек с декольте и разрезом мы «успокоили» строгим жакетом в сдержанном бежевом оттенке. Стройные ноги сакцентировали не только разрезом, но и розовыми босоножками на платформе в цвете цветочков на платье. А вот сумку взяли в нейтральном оттенке. Все внимание на ноги!)))

Ксюшу мы увели больше в спорт, но тоже с долей женственности, так называемый стиль спорт-шик. Сочетание объемного свитшота и легкой юбки – хит этого лета. Этот образ не имеет возраста, одинаково хорошо смотрится и на подростках, и на более взрослых девушках.

Важно, чтобы свитшот/футболка/худи были удлиненными, до середины бедра. Кроссовки отлично завершают спортивное настроение образа. А самое главное, что в нем очень комфортно, чувствуешь себя мобильной и легкой одновременно.

Яркие краски

Яркие краски всегда радуют глаз и повышают настроение абсолютно всем! Доказано!

На Ксюше интересный многослойный комплект на более прохладное лето. Он достаточно прост, но его фишка – это сочетание ярких цветов и многослойность.

Разные оттенки голубого отлично подружились в одном образе за счет разных фактур: кожа, костюмная ткань и стежка. Для яркости в портретную зону добавили оранжевый топ и скоординировали его шнурками на кроссовках. Так образ получился целостным.

Интересное стилистическое решение – жилет поверх жакета, при чем верхний слой короче нижнего, так сейчас модно!))))

На Марине образ–эксперимент, образ для «похулиганить». Он тоже в стиле спорт-шик. Мы совместили объемное худи и яркие шелковые брюки. Разные по плотности ткани в одном комплекте – это также современное веяние моды.

Моей задачей было показать, насколько девушки могут быть разными: сдержанными, элегантными, женственными, романтичными, дерзкими, яркими, творческими. И всё это есть абсолютно в каждой женщине. И вовсе не важно, сколько вам лет и в какой вы комплекции.

Главное – это желание! Желание экспериментировать! Не бояться пробовать новое и быть разной! Думаю, наш эксперимент удался!

Всем известно, что каждая из нас - это загадка! Давайте не бояться нового, разгадывать себя, и пусть разгадывают нас))