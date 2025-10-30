Юбки холодного сезона 25/26

Дорогие девочки, привет!

Мода сейчас переживает интересный, даже немного слабый период - время, когда внешний блеск и агрессивные тренды уступают место естественности, мягкости и внутренней гармонии. После эпохи «power dressing» и oversize мы все словно ищем баланс - хотим чувствовать себя женщинами, не теряя при этом комфорта.

На подиумах и в стритстайле все чаще звучит макротренд на женственность: плавные линии, благородные ткани, подчеркнутая, но не навязчивая сексуальность. И именно юбка становится главным символом этого движения.

Неудивительно, что дизайнеры предлагают нам невероятное разнообразие фасонов, фактур и длин - от лаконичного миди до смелого мини.

Юбка - это не просто одежда, а способ проживать свою женственность: стоит ее надеть - и осанка выпрямляется, походка становится плавнее, а внутри рождается то самое ощущение легкости и силы. Давайте посмотрим, какие юбки помогают нам раскрыть этот внутренний свет и быть в моде здесь и сейчас.

1. Кожаная юбка

Кожаная юбка - идеальный вариант для межсезонья. Практичная, эффектная и теплая.

Кожаная юбка-трапеция длины миди - фаворит сезона: она выравнивает пропорции и прекрасно садится на любую фигуру.

Классическая юбка-карандаш из кожи тоже остается актуальной, но отдайте предпочтение длине миди или трендовому варианту «по колено».

Материалы - от гладкой до лаковой и текстурной кожи, цвета - от универсального черного до насыщенного красного и глубокого зеленого.

Простое, но безошибочное решение - подобрать обувь в тон юбке.

2. Трикотажная юбка

Трикотажная юбка - уют и стиль в одном образе. Она - идеальный спутник холодного сезона. Теплая, мягкая, но при этом женственная.

Длина - миди или макси, свободный низ, никаких «морковок». Отлично смотрится в комплекте со свитером или кардиганом в тон.

Состав имеет значение: шерсть и кашемир сделают вещь особенно комфортной. Такая юбка легко подстраивается под настроение - с ботинками, уггами, челси или ботильонами она выглядит по-разному, но всегда стильно.

3. Юбка в бельевом стиле

Сатиновая юбка А-силуэта - настоящая классика, и отказываться от нее не стоит. Ее легкий блеск добавляет нарядности любому образу.

В этом сезоне выбирайте плотный сатин, длину миди и аккуратные сочетания с жакетами или грубыми трикотажными изделиями.

Хотите трендовое звучание? Обратите внимание на модели с кружевом по низу - они выглядят свежо и современно.

4. Мини-юбка

Даже зимой мини не сдает позиций: просто становится теплее - кожа, замша, твид.

Крой - прямой или чуть расклешенный. Идеальный вариант носки - с жакетом, главное, чтобы длина жакета и юбки совпадали.

Мини отлично дружат со свитерами – объемный верх уравновешивает короткий низ и делает образ уютным, но не вызывающим.

Плотные колготки (100-200 ДЭН), обувь в тон и уверенная осанка - и ваши ноги визуально бесконечны. Мини отлично сочетаются с сапогами, ботфортами, ботинками.

5. Длина по колено

Юбка до колена уже вернулась в моду, но требует грамотных сочетаний. Главное - сохранить пропорции: короткий верх, каблук и актуальные силуэты. Это длина, которая может как украсить, так и «украсть» рост, поэтому подходите к образу осознанно. Но одно ясно: этот тренд уже с нами надолго.

Хит сезона принт «рептилия»: ярко, эффектно и немного дерзко.

6. Юбка-карандаш

Юбка-карандаш давно вышла за рамки офиса. Сегодня ее носят с джемперами, худи и даже спортивными куртками. Главное - интересный цвет и фактура.

Она по-прежнему женственная, но теперь в ней можно чувствовать себя свободно и уверенно, без намека на строгость. Обувь задает стилевой вектор юбке.

7. Юбка в складку

Юбка в складку - настоящий инструмент создания динамики в образе. За счет мягких складок она красиво «играет» при движении, добавляя легкости и женственности.

Такой фасон отлично балансирует грудь и плечи, визуально нивелируя линию бедер, что делает силуэт более пропорциональным.

В зависимости от деталей образа юбка в складку может звучать по-разному: в духе ретро - если добавить блузу с бантом, ботильоны на каблуке и клатч, или в стиле преппи - если сочетать с рубашкой, носочками и лоферами.

Но и в повседневный гардероб она вписывается легко: с простым свитером, джемпером или базовым топом. Аксессуары здесь играют ключевую роль – именно они задают настроение и превращают привычную юбку в элемент стильной истории.

8. Клетчатая юбка

Клетка - это почти символ осени. Теплая, уютная и всегда уместная. Цветная или ахроматичная, она задает настроение всему образу.

Если хотите простой, но выразительный лук - оставьте юбке главную роль, а остальное подберите в нейтральных оттенках. Или используйте прием работы с принтом. Просто разложите принт по цветам и добавьте другие элементы образа в этих цветах.

9. Юбка с мехом

Самый смелый тренд сезона - юбки с мехом. Это может быть как полностью меховая модель, так и акцентная отделка по низу. Да, мех добавляет объема, но и шика - тоже. Пока таких моделей немного, но именно поэтому они выглядят эксклюзивно и эффектно.

Мода снова учит нас главному: быть собой, играть со стилем и не бояться подчеркивать женственность.

Юбка - это не просто элемент гардероба, это настроение, энергия и внутренняя сила. Выбирайте ту, в которой вам хочется идти по улице с расправленными плечами и улыбкой -значит, это ваша юбка, ваш стиль и ваш сезон.