Юбки холодного сезона 25/26
Дорогие девочки, привет!
Мода сейчас переживает интересный, даже немного слабый период - время, когда внешний блеск и агрессивные тренды уступают место естественности, мягкости и внутренней гармонии. После эпохи «power dressing» и oversize мы все словно ищем баланс - хотим чувствовать себя женщинами, не теряя при этом комфорта.
На подиумах и в стритстайле все чаще звучит макротренд на женственность: плавные линии, благородные ткани, подчеркнутая, но не навязчивая сексуальность. И именно юбка становится главным символом этого движения.
Неудивительно, что дизайнеры предлагают нам невероятное разнообразие фасонов, фактур и длин - от лаконичного миди до смелого мини.
Юбка - это не просто одежда, а способ проживать свою женственность: стоит ее надеть - и осанка выпрямляется, походка становится плавнее, а внутри рождается то самое ощущение легкости и силы. Давайте посмотрим, какие юбки помогают нам раскрыть этот внутренний свет и быть в моде здесь и сейчас.
1. Кожаная юбка
Кожаная юбка - идеальный вариант для межсезонья. Практичная, эффектная и теплая.
Кожаная юбка-трапеция длины миди - фаворит сезона: она выравнивает пропорции и прекрасно садится на любую фигуру.
Классическая юбка-карандаш из кожи тоже остается актуальной, но отдайте предпочтение длине миди или трендовому варианту «по колено».
Материалы - от гладкой до лаковой и текстурной кожи, цвета - от универсального черного до насыщенного красного и глубокого зеленого.
Простое, но безошибочное решение - подобрать обувь в тон юбке.
2. Трикотажная юбка
Трикотажная юбка - уют и стиль в одном образе. Она - идеальный спутник холодного сезона. Теплая, мягкая, но при этом женственная.
Длина - миди или макси, свободный низ, никаких «морковок». Отлично смотрится в комплекте со свитером или кардиганом в тон.
Состав имеет значение: шерсть и кашемир сделают вещь особенно комфортной. Такая юбка легко подстраивается под настроение - с ботинками, уггами, челси или ботильонами она выглядит по-разному, но всегда стильно.
3. Юбка в бельевом стиле
Сатиновая юбка А-силуэта - настоящая классика, и отказываться от нее не стоит. Ее легкий блеск добавляет нарядности любому образу.
В этом сезоне выбирайте плотный сатин, длину миди и аккуратные сочетания с жакетами или грубыми трикотажными изделиями.
Хотите трендовое звучание? Обратите внимание на модели с кружевом по низу - они выглядят свежо и современно.
4. Мини-юбка
Даже зимой мини не сдает позиций: просто становится теплее - кожа, замша, твид.
Крой - прямой или чуть расклешенный. Идеальный вариант носки - с жакетом, главное, чтобы длина жакета и юбки совпадали.
Мини отлично дружат со свитерами – объемный верх уравновешивает короткий низ и делает образ уютным, но не вызывающим.
Плотные колготки (100-200 ДЭН), обувь в тон и уверенная осанка - и ваши ноги визуально бесконечны. Мини отлично сочетаются с сапогами, ботфортами, ботинками.
5. Длина по колено
Юбка до колена уже вернулась в моду, но требует грамотных сочетаний. Главное - сохранить пропорции: короткий верх, каблук и актуальные силуэты. Это длина, которая может как украсить, так и «украсть» рост, поэтому подходите к образу осознанно. Но одно ясно: этот тренд уже с нами надолго.
Хит сезона принт «рептилия»: ярко, эффектно и немного дерзко.
6. Юбка-карандаш
Юбка-карандаш давно вышла за рамки офиса. Сегодня ее носят с джемперами, худи и даже спортивными куртками. Главное - интересный цвет и фактура.
Она по-прежнему женственная, но теперь в ней можно чувствовать себя свободно и уверенно, без намека на строгость. Обувь задает стилевой вектор юбке.
7. Юбка в складку
Юбка в складку - настоящий инструмент создания динамики в образе. За счет мягких складок она красиво «играет» при движении, добавляя легкости и женственности.
Такой фасон отлично балансирует грудь и плечи, визуально нивелируя линию бедер, что делает силуэт более пропорциональным.
В зависимости от деталей образа юбка в складку может звучать по-разному: в духе ретро - если добавить блузу с бантом, ботильоны на каблуке и клатч, или в стиле преппи - если сочетать с рубашкой, носочками и лоферами.
Но и в повседневный гардероб она вписывается легко: с простым свитером, джемпером или базовым топом. Аксессуары здесь играют ключевую роль – именно они задают настроение и превращают привычную юбку в элемент стильной истории.
8. Клетчатая юбка
Клетка - это почти символ осени. Теплая, уютная и всегда уместная. Цветная или ахроматичная, она задает настроение всему образу.
Если хотите простой, но выразительный лук - оставьте юбке главную роль, а остальное подберите в нейтральных оттенках. Или используйте прием работы с принтом. Просто разложите принт по цветам и добавьте другие элементы образа в этих цветах.
9. Юбка с мехом
Самый смелый тренд сезона - юбки с мехом. Это может быть как полностью меховая модель, так и акцентная отделка по низу. Да, мех добавляет объема, но и шика - тоже. Пока таких моделей немного, но именно поэтому они выглядят эксклюзивно и эффектно.
Мода снова учит нас главному: быть собой, играть со стилем и не бояться подчеркивать женственность.
Юбка - это не просто элемент гардероба, это настроение, энергия и внутренняя сила. Выбирайте ту, в которой вам хочется идти по улице с расправленными плечами и улыбкой -значит, это ваша юбка, ваш стиль и ваш сезон.
А где сексуально и женственно? Какое то все .. Короче фу.. Девок изуродовали, ноги им обрезали носками этими и сапогами несуразными.. Ну я канеш не модный критик, но это треш какой то...) ну лодочки вернулись, хорошо
Честно не могу это понять.. ну скажите, кто понимает, это и правда сейчас модно? Это действительно носят? Мужчины то понятно носят. Неужели это носят женщины?
Где джинсовая юбка?)