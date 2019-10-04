Какое пальто купить на осень? 8 модных демисезонных пальто 2019

Сегодня поговорим о том, какое купить пальто, какие силуэты пальто в моде, а также рассмотрим примеры модных пальто сезона осень 2019 на фото.

Демисезонное пальто – это одна из самых женственных вещей в гардеробе в осенний период. С приходом холодов нам важно чувствовать себя уютно и тепло. Пальто отлично справляется с этими задачами. А еще актуальное пальто автоматически делает наш силуэт стройнее.

Многие из нас отдают предпочтение пуховикам, курткам, считая пальто неудобной вещью, а может быть даже несовременной. Но это не так. Пальто имеет давнюю историю и остается актуальным в нашем повседневном гардеробе по сей день. Давайте освежим в памяти модные фасоны и модели на осень 2019.

Какое оно, базовое пальто 2019

Длина миди , то есть до середины икры, можно и ниже. Такую длину считаю очень удачной, так как под пальто можно надеть хоть юбку, хоть брюки.

, то есть до середины икры, можно и ниже. Такую длину считаю очень удачной, так как под пальто можно надеть хоть юбку, хоть брюки. Актуальны фасоны : прямой, оверсайз и О-образный силуэт с английским воротником (отложной воротник с лацканами).

: прямой, оверсайз и О-образный силуэт с английским воротником (отложной воротник с лацканами). Пальто не должно сидеть «в облипку» , под ним должен быть воздух, так как подразумевается носить его не только на тоненькое платье, но и на объемный свитер, да и вообще лучше создавать многослойные образы.

, под ним должен быть воздух, так как подразумевается носить его не только на тоненькое платье, но и на объемный свитер, да и вообще лучше создавать многослойные образы. Изучайте ярлык с описанием состава ткани. Он должен включать шерсть, вискозу, кашемир, твид. Если хотите, чтобы пальто было теплым, то шерсти в составе должно быть не менее 50% .

с описанием состава ткани. Он должен включать шерсть, вискозу, кашемир, твид. Если хотите, чтобы пальто было теплым, то в составе должно быть . Если хотим сделать силуэт более женственным, то подчёркиваем талию ремнем или поясом.

Пальто-халат

Такая модель на сегодняшний день считается классической. Пальто выглядит одновременно элегантным и расслабленным. Его отличительные черты – прямой крой и пояс. Эта модель вне времени. Подойдет девушкам и женщинам любого возраста. А также за счет запАха сделает наш силуэт немного стройнее. Сочетается как с женственной обувью на каблуке, так и с грубыми ботинками, кроссовками. Для внесения акцента в образ пояс можно заменять на ремень черного или ярких цветов.

Пальто-оверсайз

Оверсайз с нами надолго, потому что в нем комфортно и удобно. Благодаря простому крою, такое пальто впишется абсолютно в любой стиль и образ. Будет уместно как с обувью на плоском ходу, так и с каблуками. Пальто спокойно позволяет носить свитеры крупной вязки, джемперы. Здесь главное правило - выбрать пальто своего размера, тогда вы не будете выглядеть громоздко, так как по силуэту дополнительные объемы уже заложены в изделие.

Классическое пальто прямого кроя

Пальто прямого силуэта – самая распространённая модель, которую мы можем встретить в магазинах. Оно на все времена. Подходит абсолютно каждой, важно выбрать длину миди в соответствии с вашим ростом. Такое пальто зрительно вытянет силуэт. Оно не должно быть облегающим, присмотритесь к более свободным вариантам. Крой пальто будет напоминать крой пиджака.

Пальто-бушлат

Это пальто для тех, кто не любит удлиненные силуэты, или, может, для тех, кому неудобно ездить в авто в длинной одежде. Сейчас актуальны укороченные пальто-бушлаты. Самое главное правило - оно должно быть не прилегающего, а свободного силуэта. А выбрать нейтральный или яркий цвет, или, может быть, интересный принт - уже дело каждого, кому как нравится.

Пальто в клетку

Для тех, кто любит принт, в особенности клетку (мы помним, что клетка - модный тренд 2019 года). Такое пальто разнообразит любой гардероб. Выбираем размер клетки, исходя из своих параметров: если вы стройная, возьмите мелкую и среднюю клетку; если вы девушка с объемами – чуть больше средней.

А как сделать образ еще более интересным? Берем цвет из принта клетки и покупаем такого же цвета аксессуары: шапку, шарф, перчатки, колготки, сумку или обувь!

Пальто в бежево-карамельной гамме

Пальто в цвете Camal или бежевое – это не только классика, но и супер-тренд. Отличная инвестиция на долгое время. Это именно то пальто, с которого следует начать составлять свою осеннюю базу. Если вы любите монохромные сочетания, то стоит подобрать остальные детали в образе в бежево-коричневой гамме (тоже модный тренд 2019). Вы будете выглядеть благородно и стильно одновременно. Если же, наоборот, любите цвет – добавляйте яркие акценты в виде аксессуаров, обуви, яркой юбки или брюк.

Цветное пальто

Если вы любите цвет и умеете с ним обращаться – такое пальто для вас. Отличный вариант, чтобы скрасить хмурые уральские будни и поднять настроение себе и окружающим. Если цвет пальто очень яркий, то его нужно «успокоить». Как мы можем это сделать? Например, возьмем обувь черного или белого цвета. Можем поиграть и составить монохромный лук - тогда берем все вещи в оттенках одного цвета. Такой образ выглядит интересно, и его хочется разглядывать.

Кейп

Самая трендовая разновидность пальто - кейп. Практически каждый модный дом показал свою интерпретацию кейпа на осенне-зимних показах. Его отличительной чертой является отсутствие рукавов, имеются только прорези для рук. Такой фасон выглядит необычно и интересно, но покупать его стоит после того, как в гардеробе появится хорошее базовое пальто. Обязательно с кейпом купите длинные перчатки, чтобы не морозить руки.

Советы, как купить хорошее пальто:

Когда будете выбирать пальто, задайте себе три вопроса: тепло ли, комфортно ли и нравится ли оно мне. Если ответ будет «да» три раза, значит оно найдено. Надевая любое пальто, вы сразу же становитесь элегантной. А какая из женщин не хотела бы так выглядеть?

Поэтому, если вы до сих пор не обзавелись столь нужной вещью, осень – самое время заняться поисками. И начать стоит с базового варианта. А если вы войдете во вкус, то и клетку, цветное или кейп тоже можно прикупить.