Как одеться на свидание?

В этой статье мы расскажем, как правильно одеться на свидание, какие выбирать цвета, силуэты и рисунок. А также какой макияж и аксессуары будут уместны для романтической встречи.

Каждая из нас любит свидания, ведь это так романтично! И неважно — вы только знакомитесь с мужчиной или это уже ваш муж.

А как же лучше одеваться на свидание?

Хочу начать с того, что не стоит идти на свидание в одежде, в которой вы чувствуете себя не комфортно. Если вы обычно носите обувь на плоском ходу и одежду, не сковывающую движения, то не стоит на свидание, особенно первое, надевать чересчур обтягивающее платье и высокий каблук. Скорее всего, еще просто добираясь до места, вы устанете идти, а платье вам будет казаться излишне узким.

Фото с сайта www.pinterest.ru

Или вы любите классическую одежду и сдержанный стиль, а на свидание выбрали пышное платье в рюшах, этот образ будет для вас излишне «зефирным». И самое главное, так как эти вещи для вас не привычны, вы будете чувствовать себя скованно, неуютно, будете нервничать, а не получать удовольствие от общения.

Фото с сайта www.pinterest.ru

Опять же не стоит уходить в другую крайность и надевать что-то слишком повседневное, слишком спортивное или слишком балахонистое. Этим вы выкажете свое пренебрежение и даже неуважение. Как-то у моей клиентки было свидание с молодым человеком, который пришел на него в спортивных штанах, продолжать общение с ним ей больше не захотелось…

Фото с сайта www.pinterest.ru

Выбирайте одежду более женственную, романтичную, но удобную для вас, в привычном для вас стиле. Давайте разберемся, что же такое романтичная, женственная одежда.

Цвет

Первый признак романтики в образе — это светлые, нежные пастельные оттенки. Именно они считываются как женственные цвета, располагают мужчину воспринимать вас как девушку, о которой хочется заботиться и ухаживать.

Фото с сайта www.pinterest.ru

Фото с сайтов Zarina и lime-shop

Но если вы не любите такие оттенки или ваш характер более энергичный, то так же романтические, женственные цвета — это яркие, сочные, весенние оттенки.

Фото с сайта www.pinterest.ru

Фото с сайта Zarina

Силуэт

Выбирайте приталенный силуэт в одежде, даже если это брюки или шорты. А если любите юбки и платья, то, конечно, отдайте предпочтение им. Все эти элементы одежды считываются как женственные.

Фото с сайта www.pinterest.ru

Фото с сайта Zarina

Рисунок

Отдайте предпочтение цветочному рисунку или округлым линиям в рисунке, ведь женщине свойственны округлые формы, и такие линии считываются как женственные. А вот заостренные, острые рисунки свойственны мужчинам, и считываются как агрессивные, завоевательские.

Фото с сайта www.pinterest.ru

Фото с сайтов Zarina и lime-shop

Макияж и аксессуары

По опыту работы с клиентами, мужчин отталкивает и напрягает большое количество косметики на лице, особенно когда она заметна. Выбирайте легкий макияж, подчеркивающий ваши достоинства.

Фото с сайта www.pinterest.ru

Надевайте аксессуары на ту часть тела, которую хотите подчеркнуть. Серьги обратят внимание на лицо, чокер на шее — на зону декольте, браслет — на руки.

Фото с сайта www.pinterest.ru

Фото с сайта www.pinterest.ru

И самое главное! Не забывайте о своем характере, стиле, не старайтесь казаться тем, кем вы не являетесь. Не теряйте свою уникальность, собираясь на свидание!