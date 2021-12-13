Что надеть для встречи Нового года 2022. Лаконичные и элегантные образы

Уже задумались, в чём встречать Новый год 2022? Конечно, без красивого платья или костюма в череде новогодних праздников нам не обойтись. Сегодня я подготовила для вас элегантные, женственные образы без буйства пайеток, гипероверсайза, чудного кроя.

Да, платье нейтрального цвета, спокойного силуэта может выглядеть дорого, статусно и празднично одновременно! Проверено на собственном опыте.

Элегантное черное платье

Простое черное платье – оно как холст для художника. Твори с ним все, что захочешь и на что хватит фантазии. Идеальное черное платье, как завещала мадмуазель Шанель, должно быть в гардеробе у каждой девушки. Я с ней согласна полностью, оно выручало меня уже много раз. Добавишь к нему разные аксессуары, и платье заиграет по-новому.

Что мы можем добавить: яркие серьги-люстры, ожерелье из жемчуга, топ из страз, корсет, баску, ремень. Вариантов масса, кому что больше нравится. Да и просто меняя туфли и сумки, меняем свое настроение.

К черному платью из атласа полуприлегающего силуэта мне захотелось добавить брошь в этом же цвете. Получается своеобразная игра фактур (гладкого и шероховатого), а это всегда выглядит интересно и динамично. Ну и, конечно же, сочетание черного и красного – для накала страстей, поэтому туфли-лодочки и сумка жесткой формы пришлись как нельзя кстати. Образ получился лаконичным, ничего лишнего, для праздника идеально.

Фото: sela.ru, big-brooch.ru, reserved.com, zara.com

Платье с пышными рукавами

Еще один вариант черного платья, но уже с пышными рукавами-буфами и аппетитным разрезом. Подойдет всем любительницам романтичного стиля. Я часто слышу, что «мы устали от оверсайз-силуэтов». Устали – не носите!

Выбирайте прекрасные платья-футляры, подчеркивающие фигуру: грудь, талию, бедра. Такой силуэт популярен как никогда. Пусть платье будет лаконичным, без лишних деталей. В моем случаем платье украшено пышными рукавами. Такой фасон отлично подойдет девушкам с покатыми плечами: буфы визуально сбалансируют плечи и бедра. Добавим к платью серьги-люстры, они сделают шею еще длиннее. Классические черные лодочки – хорошая инвестиция в гардероб, подойдут практически к любому наряду.

И маленький клатч в руки завершит женственно-элегантный образ.

Фото: kiraplastinina.com, lichi.com, kari.com, robek.ru

Платье с интересной деталью

Черное платье с цветной вставкой – вариант немного сложнее. Все то же платье, но «приправленное» розовым. Находка для тех, кому в черном скучно и хочется немного цвета. Для того, чтобы яркий розовый не бил в глаза, сбалансируем его туфлями в цвет. Сейчас много цветных вариантов, особенно туфель без задника на тоненьком маленьком каблуке. В них легко можно протанцевать всю ночь)))

Цветная вставка нисколько не будет диссонировать с красивыми новогодними украшениями, например, довольно массивный чокер-колье "Находка" (WB).

Фото: issju.com, wildberries.ru, kari.com, zara.com

Образ в сти ле new-look

Стиль new-look придумал Кристиан Диор в 1947 году, в послевоенное время, когда все так устали от трудностей и ограничений, от серых и скромных нарядов. И в противовес Диор предложил вариант платья с узким бюстом и широкой юбкой.

Как он говорил, девушки стали походить на цветки. Мне кажется, сейчас примерно такое же время. Многим так надоел минимализм и бесформенность, что хочется вновь почувствовать себя женщиной-цветком.

Смелее! Стиль new-look можно с легкостью создать и сейчас. Берем декольтированный топ и пышную юбку с подчеркнутой талией в длине миди. Добавим перчатки, сумку на короткой ручке, носочки и босоножки. Отличный образ с нотками ретро готов!

Фото: charuel.ru, stradivarius.com, wildberries.ru, mohito.com, calzedonia.com

Образ с платьем-комбинацией

Комбинация давно уже стала прообразом вечерних платьев для тех, кто не любит все вычурное и «этакое». Благодаря ткани и силуэту, такое платье является основным атрибутом нарядных образов. Добавляя к нему яркие аксессуары, мы повышаем градус нарядности. Так как комбинация открывает плечи, можем добавить жакет. Особенно хорошо такой образ подойдет для новогоднего корпоратива.

Фото: lime-shop.ru, hm.com, shop.mango.com, zara.com

Платье на запАх

Платье на запАх такое женственное! Оно элегантно обрисовывает силуэт, подчеркивая все прелести. Нарядный вариант халата для домашних посиделок. И замечательно подходит для театра, ресторана. Опять же, не забываем дополнять платье аксессуарами. В данном варианте я доиграла черную ленту черными деталями: чокер на шею, серьги с черными вставками, клатч и ботильоны-чулки. Получился гармоничный образ.

Фото: siammstore.com, wildberries.ru, marmalato.ru, kari.com, stradivarius.com

Образ с костюмом

Костюм выберут те, кто предпочитает брюки платьям даже на празднике. Стоит обратить внимание на приталенный силуэт жакета, он сделает акцент на талии и сохранит чувственный и женственный посыл образа. Сочетайте такой жакет с широкими брюками-палаццо - образ отлично подойдет для празднования Нового года.

Данный комплект (жакет+брюки) я захотела сделать чуть более расслабленным и интересным и добавила черно-белые акценты в виде топа, туфель. А клатч собрал в себе эти два цвета. Да! Серьги - завершающий штрих! Без них никак.

Фото: zara.com, loverepublic.ru, lichi.com, kari.com

Простые, элегантные силуэты – вне времени. В них вы всегда будете утонченной, стильной, женственной. А это ли не главное для девушки? Да и простые вещи всегда можно дополнить тем количеством аксессуаров и украшений, которые вы хотите и можете себе позволить. И, вуаля, вы - царица бала!!!