Сочетание цветов в одежде: лиловый, фиолетовый, сиреневый

В этой статье расскажем, с какими цветами удачно сочетается лиловый (фиолетовый, сиреневый) в одежде и как подобрать правильный оттенок.

Лето – время ярких красок, серости нам и зимой хватает. С приходом лета (читать: двухмесячного заточения дома) мне безумно захотелось добавить этих самых красок в свой гардероб. А вам? Помимо цвета года Panton синего, на модную арену вышли такие цвета, как: огненно-красный, розовый, бирюзовый, пыльно зеленый, желтый ирис, апельсиновый. Особенно мне нравится лиловый цвет, по-простому, светло-фиолетовый. В соответствии с психологией цвета, чем светлее лиловый, тем он вызывает более позитивные, легкие, приятные чувства. Такой цвет ассоциируется с женственностью, хрупкой красотой, нежностью. Так иногда хочется побыть легкой, изящной девочкой.

Лиловый отлично впишется в повседневный образ, подойдёт для вечерних выходов, для романтических встреч. Для тех, кто боится этого цвета, но очень хочет, можно начать с аксессуаров: обуви, сумки.

Как будем сочетать лиловый?

С ахроматическими цветами: белым, серым и черным

Самый простой способ сочетать яркий и самостоятельный лиловый цвет с базовыми, такими как: белый, черный, серый. Лиловый в такой паре будет акцентным.

В сочетании с белым цветом мы можем корректировать фигуру. Так, если у вас широкие плечи, носим лиловый верх и белый низ. Если же, наоборот, бедра шире плеч - верх белый, низ лиловый. Тем самым достигнем зрительного баланса фигуры.

В сочетании с черным и серым цветом образ выглядит более строго и сдержанно, но не менее интересно. Даже если мы используем простые и базовые по крою вещи (футболка, джинсы, пиджак), за счет акцентного лилового наш образ не будет скучным.

Для тех, кто хочет попробовать внедрить такой цвет в свой гардероб, рекомендую начать с сочетания лилового именно с базовыми цветами.

С нейтральным бежевым

Бежевый призван в эту пару успокоить акцентный лиловый. Выбирайте разные по площади вещи, чего-то в образе должно быть больше, чего-то меньше, чтобы цвет не делил нашу фигуры на две равные части. Сочетание этих цветов выглядит очень женственно и элегантно.

С вкусным шоколадным

Лиловый отлично сочетается с разными оттенками коричневого, причем носим мы коричневый не только в прохладное время года, но и летом. В коричневом цвете могут быть как вещи, так и аксессуары: обувь, сумка, ремень. Такое сочетание практично для повседневной носки.

C любым пастельным оттенком

Пастель не выходит из моды, каждое лето — это тренд, так как для жаркого времени года такая палитра идеальна. Она проста в использовании: все пастельные цвета легко сочетаются друг с другом - не промахнешься. А как приятно глазу смотреть на такие сочетания!

В монохромном сочетании

На монохромное сочетание лилового отважится не каждая, но как ярко и красиво выглядит такой образ. Мы же помним, что монохром – это один из инструментов добавить себе пару сантиметров в росте. А еще этот цвет красиво оттеняет загар.

С родственным розовым

Розовый и сиреневый – это родственные цвета, а значит, легко и гармонично сочетаются друг с другом. Розовый может быть разной насыщенности: от яркой фуксии до приглушенной «пыльной розы». В такой паре цветов мы выглядим по-девчачьи задорно.

С родственными синим и голубым

Все оттенки синего и голубого отлично дружат с лиловым. Это говорит нам о том, что такой цвет хорошая пара джинсовым изделиям (юбки, шорты, джинсы, джинсовки, жилетки). Подойдет для ежедневных будней: в меру сдержанно, в меру ярко.

С контрастным желтым

Хочешь выделиться из толпы, хочешь, чтобы тебя запомнили – надень контрастные по цвету вещи. Такие сочетания вызывают больше всего эмоций у окружающих. В данном случае - это желтый и лиловый. Для такого комплекта, чтобы образ в целом выглядел гармонично, рекомендуется сочетать цвета одинаковой температуры.

С контрастным зеленым

Сочетание зеленого и лилового в образе однозначно заявляет о смелости и решительности его хозяйки. Чтобы не перегрузить образ, возьмите один цвет как главный, а с помощью другого расставьте акценты, так вы будете выглядеть более выигрышно и интересно.

С контрастным оранжевым

Сочетание оранжевого и лилового – сочное, летнее, яркое. Мне очень нравится. Но чтобы снизить накал яркости, рекомендуется в этот дуэт добавить третий более нейтральный цвет.

Давайте будем активней добавлять краски в нашу жизнь, чтобы в ней играла абсолютно вся радуга. А проще всего это сделать через одежду. Когда мы видим на улице, проходящего мимо нас стильного человека в яркой одежде, какие чувства он вызывает? У меня, однозначно, улыбку и заряд позитива. Летом перейти на сторону цвета легче, чем зимой, так как природа тоже расцветает: зеленеют деревья, распускаются цветы. Все вокруг подсказывает нам как можно гармонично сочетать цвета: как красиво выглядят цветки сирени на фоне чистого голубого неба; лепестки анютиных глазок, где согласно живет множество ярких оттенков; жук-пожарник на зеленой травинке. Если мы внимательно присмотримся к природе, то найдем огромное количество комплиментарных цветов. Так почему бы не воспользоваться бесплатной подсказкой окружающего нас многоцветия? Не бойтесь цвета, ведь это природный антидепрессант.