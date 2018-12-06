Сегодня поговорим о самом горячем тренде в зимней женской одежде 2019 — об искусственных шубах. В чем их преимущества перед шубой из натурального меха, по какой стоимости можно купить, к каким моделям, цветам и принтам стоит присмотреться, чтобы быть самой модной. И не забудьте про аксессуары, которые дополнят ваш образ и выделят среди толпы.

Шубы из искусственного меха

Если прошлой зимой мы к таким шубам присматривались, и их носили только самые смелые, то в этом году можно смело покупать, тренд прижился и вряд ли быстро уйдет.

Модели шуб с сайта www.pinterest.ru

Преимущества искусственной шубы

Первый и самый главный плюс таких шуб — это их цена!

Стоимость

Искусственную шубу сейчас можно купить от 5 000 до 20 000 рублей.

В отличие от натуральных, которые стоят в разы дороже, таких шубок может быть несколько в вашем гардеробе. Ведь зима у нас долгая, надоедает всю зиму ходить в одном и том же.

Модели шуб с сайта www.pinterest.ru

Легкость при ношении

Второй плюс заключается в том, что искусственные шубки очень легкие, в отличие от той же натуральной мутоновой.

Модели шуб с сайта www.pinterest.ru

Такая шуба, конечно, не на морозы, а, скорее, на погоду до минус 10.

Но сейчас появились утепленные варианты у местных дизайнеров, например, у siammsiamm они утеплены шерстепухом. Это натуральный материал, сделанный из пуха шерсти. Такая шуба будет греть и до минус 20.

Модели шуб с сайта siammstore.ru

Модели шуб, цвета и с чем носить шубы из искусственного меха

А теперь давайте посмотрим, что есть в магазинах, и по ходу я расскажу, как и с чем носить существующие модели.

Самые «спокойные» варианты — шубы темных или приглушенных оттенков, с недлинным ворсом, по крою напоминающие пальто.

Модели шуб с сайтов shop.mango.com и www.zara.com

Такие шубы можно сочетать с любыми видами одежды, носить хоть с грубыми ботинками и джинсами, хоть с платьями и юбками. Можно сказать, что такая модель будет считаться базовой.

Но, раз эта шуба у вас будет не одна в гардеробе, то можно «поиграть» с цветом, и выбрать, например, бордовый или зеленый цвет. И мне это нравится больше всего, так как пуховики и натуральные шубы мы обычно выбираем практичных темных или нейтральных цветов.

Вот какие интересные нашлись цвета:

Модели шуб с сайтов shop.mango.com и www.reserved.com

Модели шуб с сайта www.zara.com

Аксессуары к таким шубам подойдут спокойных или светлых оттенков, ну, а черный, белый и серый можете добавлять в эти образы не раздумывая.

Если вы хотите искусственную шубу необычную и ультрамодную, то выбирайте вариант с рисунком! Леопардовая — самый-самый тренд, прямиком из 80-х .

Модели шуб с сайтов shop.mango.com и www.zara.com

Такие шубки проще всего сочетать с однотонными вещами без рисунка, но не обязательно только с черными, белыми и серыми, добавляйте цвет в одежду, не бойтесь.

Можно выбрать шубу, состоящую из разных кусочков.

Модели шуб с сайтов www.zara.com и www.lamoda.ru

Чаще всего у покупателей возникает вопрос — а как носить такие шубы у нас на Урале, ведь весь стрит стайл из Европы, где они ходят без шапок и с голыми ногами. Я нашла для вас реальные примеры: Оксана Рыжкова, блогер, который живет в Екатеринбурге и очень любит искусственные шубы. И необычная, и такая стильная Ольга Томчик, тоже из Екатеринбурга.

На фото Оксана Рыжкова и Ольга Томчик (источник: instagram)