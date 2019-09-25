Сегодня мне бы хотелось поговорить с вами на тему базы. Но не гардеробной базы, а бельевой, поскольку правильно подобранное белье – это залог успеха всего образа в целом.

Речь пойдет о бежевом бюстгальтере без косточек, так как многие устали чувствовать косточки бюста на своем теле и не хотят отвлекаться на дискомфорт в течение дня.

Сегодня такое белье считается самым универсальным: не белое, не черное, а именно бежевое. Бежевое белье визуально сливается с нашим телом, и под одеждой мы его практически не видим. Бежевый бюстгальтер должен быть в гардеробе абсолютно каждой женщины, причем он уместен не только в повседневной жизни, но и пригодится на торжественных мероприятиях.

Список магазинов, где вы можете примерить и приобрести бюстгальтер без косточек - ниже.

Как правильно подобрать бюстгальтер. Самые важные нюансы! Правильно подобранный бюстгальтер не просто часть гардероба, а самый настоящий страж женского здоровья! Он позволит избежать ощущения дискомфорта, передавленности, болезненности молочных желез после снятия этого предмета гардероба и даже уменьшит боли в области лопаток, которыми страдают некоторые обладательницы большой груди. Как выбрать бюстгальтер?

Магазин «Бельэтаж», торговая марка Clever (ТЦ «Фан-Фан»)

Наш российский производитель бюджетного белья и товаров для дома.

Модель: LBR017pk

Состав: 91% полиамида 9% эластана. У бюстгальтера отличный вырез, подойдет для декольтированных вещей.

Цена% 999 руб.

Модель: LBR011pk

Состав: 91% полиамида 9% эластана. Бюстгальтер «Анжелиа» (модель, где чашечка едва приоткрывает грудь).

Цена: 1299 руб.

Бюстгальтеры в магазине H&M

Комплект из двух бюстгальтеров

Комплект из двух бюстгальтеров. Состав: 85% полиамида и 15% эластана, чашечки немного уплотнены, слегка поддержат грудь.

Цена: 1499 руб.

Бюстгальтер пуш-ап

Состав: 82% полиамида и 18% эластана. Чашечка уплотнена, визуально создает красивый объем груди. Подойдет для глубоких вырезов. Ну и просто имеет эстетически красивый вид.

Цена: 1199 руб.

Бюстгальтер из микрофибры

Состав: 76% полиамида и 24% эластана. Бюстгальтер красивого жемчужного цвета с кружевным станом. Чашечки слегка уплотнены, придадут бюсту форму и хорошо его поддержат.

Цена: 999 руб.

Бюстгальтер-бандо

Состав: 76% полиамида и 24% эластана. Бюстгальтер-бандо с отстегивающимися бретелями. Отлично подойдет для одежды с тонкими бретелями, одежды без рукавов. Чашечки уплотнены, хорошо поддержат грудь.

Цена: 999 руб.

Бюстгальтеры в магазине Uniqlo

Бюстгальтер без косточек

Состав: 80% полиамид и 20% полиуретан. Чашечки бюстгальтера уплотнены, имеют широкий стан. Бретели не отстегиваются.

Цена: 1499 руб.

Бюстгальтер без косточек

Состав: 90% хлопок и 10% полиуретан. Такой бюстгальтер очень комфортен в носке, так как он мягкий и изготовлен из хлопка с гладкой текстурой. Чашечки уплотнены, придадут груди правильный объем.

Цена: 1499 руб.

Бюстгальтер без косточек

Состав: 77% полиамида и 23% полиуретана. Для тех, кто занимается спортом, да и просто для любительниц спортивной одежды. Чашечки вшиты, что обеспечит поддержку груди.

Цена: 1499 руб.

Бюстгальтер без косточек, модель 419601

Состав: 85% полиамида и 15% полиуретана. Чашечка уплотнена, уретановые вкладки надежно держат грудь и обеспечивают привлекательную линию бюста.

Цена: 1499 руб.

Бюстгальтеры в магазине Incanto

Бесшовный бра Push-up без спинки Everyday

Бюстгальтер без спинки. Очень интересно, если он работает – то, это просто палочка-выручалочка для нарядов с открытой спиной. Внутренняя часть бюстгальтера имеет силиконовый слой, который обеспечивает прилегание и поддержку груди.

Цена: 1799 руб.

Бра с треугольными чашками без косточек Comfort

Состав: 95% хлопка и 5% эластана. Бюстгальтер с треугольными уплотненными чашечками сформирует красивое декольте. Отлично на каждый день.

Цена: 1699 руб.

Балконет double push-up без косточек и со съемными бретелями Everyday

Состав: 69% нейлона, 24% эластана и 8% хлопка. Бюстгальтер с двойным эффектом пуш-апа сделает ваше декольте выразительным. Бретели снимаются, внутри бюстгальтера проходит силиконовая лента, которая хорошо его фиксирует даже без бретелей.

Цена: 2699 руб.

Бра без косточек Everyday

Состав: 69% нейлона, 24% эластана и 8% хлопок. Гладкий бюстгальтер с уплотненными чашечками, обеспечивает плотное прилегание и деликатную поддержку.

Цена: 2699 руб.

Бюстгальтеры в магазине Oysho

Бюстгальтер из микроволокна и кружева без косточек

Состав: 72% полиамида и 28% эластана. Кружевной бюстгальтер балконет, чашечки уплотнены. Хороший вариант для маленькой груди.

Цена: 1899 руб.

Бюстгальтер без косточек на резинке с логотипом

Состав: 93% хлопка и 7% эластана. Бюстгальтер с треугольными чашечками и эластичным поясом отлично подойдет для занятия спортом. Имеется модный логотип на поясе.

Цена: 1799 руб.

Удобный бюстгальтер без косточек

Состав: 79% модал, 13% полиамид, 8% эластан. Бюстгальтер-бандо со слегка уплотненными чашечками для легкой поддержки груди.

Цена: 1799 руб.

Бесшовный бюстгальтер без косточек

Состав: 89% полиамид и 11% эластана. Отличный базовый бюстгальтер, именно такому, я отдаю свое предпочтение уже не первый год.

Цена: 1699 руб.

Бесшовный бюстгальтер без косточек

Состав: 88% полиамид и 12% эластана. Идеальный бюстгальтер для маленькой груди на каждый день.

Цена: 1599 руб.

Бюстгальтер из хлопка без косточек

Состав: 95% хлопок и 5% эластана. Без уплотнителя с интересным дизайном.

Цена: 1399 руб.

Бюстгальтеры в магазине Palmetta

Бюстгальтер без каркаса

Состав: хлопок и лайкра. Отличная базовая модель. Для тех, кто любит комфорт и удобство. Чашечки не уплотнены.

Цена: 1070 руб.

Бюстгальтеры в магазине Intimissimi

Бюстгальтер-Треугольник из Микрофибры Ultra Light и Сетки

Состав: 76% полиамида и 24% эластана. Широкие бретели обеспечивают хорошую поддержку, отлично подойдет большой груди.

Цена: 2499 руб.

Кружевной Бюстгальтер-Бандо Laura

Состав: 58% полиэстер и 42% хлопок. Бюстгальтер-бандо (без бретелей) с уплотненной чашечкой и глубоким вырезом. Поддержка обеспечивается за счет силиконовой полоски на поясе и под грудью. Идеальный вариант для праздничных декольтированных нарядов.

Цена: 2999 руб.

Бюстгальтер треугольник Michela из микрофибры

Состав: 76% полиамида и 24% эластана. Чашечки уплотнены хлопковой подкладкой, создают красивое очертание груди.

Цена: 2499 руб.

Кружевной Бюстгальтер Супер Пуш-ап Gioia

Состав: 58% полиэстера и 42% хлопка. Бюстгальтер-бандо с бретелями, чашечки уплотнены сильно. Такой бюстгальтер подойдет тем, кто хочет добавить объема своей груди.

Цена: 2999 руб.

Бюстгальтер Gioia Супер Пуш-ап из Микрофибры

Состав: 84% полиамида и 16% эластана. Бюстгальтер с глубоким вырезом без швов.

Цена: 2499 руб.

Бюстгальтер с Треугольными Чашечками из Микрофибры Tiziana

Состав: 88% полиамид и 12% эластана. Бюстгальтер с глубоким вырезом, слегка уплотнены чашечки.

Цена: 1799 руб.

Бюстгальтеры в магазине Bliss

Бюстгальтер хлопковый с формованной чашкой лазерный

Состав: хлопок. Бюстгальтер с уплотненной чашечкой и глубоким вырезом.

Цена: 1274 руб.

Бюстгальтер, арт. 211

Бюстгальтер с широкими бретелями. Отличный вариант для девушек в положении.

Цена: 1274 руб.

Девочки, красота, комфорт и элегантность прилагаются к такому бюстгальтеру. Присмотритесь к нему, и, возможно, оно выручит вас не раз.