Зима 24-25. Какой выбрать пуховик

Дорогие девочки, всем привет! Не стоит ждать первых холодов, чтобы подготовить свой гардероб к зиме. Сейчас самое время пересмотреть свою верхнюю одежду: что осталось актуальным, а что лучше обновить? Шуба, дубленка, пальто — важная деталь для комфорта и стиля. Однако по практичности и комфорту ничто не сравнивается с пуховиком, который уже давно стал незаменимой вещью в большинстве гардеробов.

Сегодня посмотрим, какие пуховики в моде в сезоне зима 24-25. Как выбрать теплую, но при этом стильную верхнюю одежду, и на что обратить внимание при покупке?

Пуховик-парка

Пуховик-парка классно впишется в гардероб, даже если вы носите не только джинсы да джоггеры, но и более строгие брюки или кашемировые костюмы. Именно игра контрастов - это один из самых интересных стилистических приемов. В привычном понимании мы сочетаем парку с утепленными кроссовками или ботинками на шнуровке, но в современной интерпретации мы носим ее с брюками-палаццо и ботильонами на каблуке или с атласной юбкой и сапогами-трубами.

Фото: 2moodstore.com, charmstore.club, lime-shop.com

Такое сочетание элементов женственного стиля и аутдора выглядит свежо и оригинально. Кулиска на талии позволяет создать приталенный силуэт, который придает еще большей женственности и подчёркивает вашу фигуру.

Фото: lamoda.ru

Укороченный пуховик

Короткий дутый пуховик отлично вписывается в ежедневный повседневный образ и придает ему расслабленный и непринужденный вид. Особенно он подходит тем, кто постоянно за рулем авто. Короткий пуховик сочетается и с брюками/джинсами, и с юбками/платьями.

Фото: lamoda.ru

Особенно хорошо работают вместе разные фактуры, например, сочетание пуховика с трикотажной юбкой или пушистым платьем. Главное, чтобы пуховик был объемный, что бы вы спокойно смогли надеть под него теплый свитер или худи.

Фото: lichi.com, lime-shop.com, lamoda.ru

Удлиненный пуховик

Для девушек, которые постоянно мерзнут или много передвигаются пешком, удлиненный пуховик станет находкой и спасением зимой. Такая модель прекрасно закрывает ноги, сохраняя тепло, что особенно важно, когда температура опускается ниже нуля.

Фото: befree.ru, selfmade.ru, rosi-store.ru

Он легко адаптируется под любой стиль — от спортивного до элегантного, все зависит от того, какие еще детали вы добавите в образ. Это могут быть жокейские сапоги, шапки-бини и сумка кросс-боди и у нас получается образ в стиле casual. Либо добавляем уги, шапку-ушанку и большой шопер и образ уже становится с нотками спорта.

Фото: shuclothes.com, toomatch.store, lime-shop.com

Пуховик-пальто

Пуховик-пальто — это идеальный выбор для тех, кто ценит классический стиль и придерживается дресс-кода, когда верхняя одежда должна органично дополнять общий образ. Такая модель пуховика идеально подходит для деловых встреч или официальных мероприятий в зимний период.

Фото: lamoda.ru, lichi.com

Пуховик-пальто сохраняет сдержанный силуэт и минималистичный дизайн, что позволяет легко сочетать его с классическими брюками, юбками, строгими платьями и обувью на каблуке. Это универсальная вещь для тех, кто хочет выглядеть стильно, но не готов жертвовать комфортом в морозы. Выбирайте модель с четкими линиями, лаконичными деталями и из качественных материалов и такой пуховик прослужит вам ни один сезон.

Фото: lichi.com, wildberries.ru

Пуховик с принтом

Если даже зимой вам хочется сохранить немного весеннего настроения, то на помощь придут пуховики с принтом в мелкий цветочек. Пуховик в цветочек и плохое настроение просто не могут существовать вместе! Да, они придают образу легкость, игривость и добавляют нотку наивности, которая так контрастирует с холодной погодой. Ну а кто сказал, что зима – это время серьезности и строгости?

Фото: wildberries.ru, sela.ru, lamoda.ru

Помимо флоральных принтов, сейчас также популярны пуховики с принтом горошек или даже леопардовым. Такой пуховик точно поможет выделиться на фоне привычных зимних однотонных вещей и, однозначно, добавит индивидуальности.

Фото: alisiahit.ru, eshop, befree.ru

Яркий пуховик

В серые будни поднимаем уровень серотонина яркими красками и цветными пуховиками. Пусть окружающие оборачиваются и делают вам комплименты. Яркий пуховик может быть одним цветовым пятном на фоне спокойного базового комплекта в серых, белых, черных или бежевых тонах. Но можно пойти дальше и использовать прием дублирование цвета и добавить еще цветных деталей в оттенках пуховика. Это может быть шапка, перчатки, носки, сумка, обувь и в особенности шарф.

Фото: lamoda.ru, ligio.ru, voishe.ru

Сочетание шарфа и верхней одежды в одном цвете – тренд этой осени и зимы. А если вы любите смелые решения, то используйте сочетание в стиле колор-блок, где в одном образе могут сочетаться два и более контрастных цветов. Все зависит от вашего уровня владения цветом. Что касается самых модных оттенков, то бордовый остается одним из фаворитов этой осени и зимы. Поэтому, если вы хотите быть в тренде, смело выбирайте пуховик этого благородного, насыщенного цвета.

Фото: ligio.ru, inspireshop.ru, 2moodstore.com

Пуховик с высоким воротом

У верхней одежды в этом сезоне воротник «вырос» до самых ушей, и это не только модно, но и невероятно практично! Такой тренд спасет от холода, позволяя забыть о шарфах и свитерах с высоким горлом.

Фото: lichi.com, 12storeez.com, mere.moscow

Шея надежно закрыта, так что ни ветер, ни мороз больше не помеха. Кроме того, такой объемный воротник добавляет стильный акцент в образ, делая его не только теплым, но и очень эффектным.

Фото: lime-shop.com, lamoda.ru

Пуховик с пушистым воротником

Такой пуховик особенно оценят девушки, которые любят комфорт и приятные тактильные ощущения. Потому что холодная ткань курточки у лица – не самое приятное чувство. Но когда у пуховика мягкий, пушистый воротничок – это совсем другое дело. Сразу становится тепло и уютно.

Фото: befree.ru, lamoda.ru, lime-shop.com

Воротник может быть как контрастным по цвету, добавляя интересный акцент в образ, так и в тон к куртке, создавая гармоничный и цельный комплект.

Фото: lamoda.ru, lime-shop.com, wildberries.ru

Лайфхак: чтобы распушить пуховик после неудачной химчистки или стирки, надо запустить его в стиральной машине в режиме сушки с тремя теннисными мячами в барабане.

Зима уже не за горами, и ваш выбор пуховика – не просто вопрос тепла, но и способ рассказать о себе и выразить свою индивидуальность. Будь то модель с цветочным принтом для поднятия настроения, пуховик с объемным воротником для максимального комфорта или стильная классика в ярких оттенках – в этом сезоне каждая найдет что-то по душе. Не бойтесь экспериментировать с фактурами, цветами и формами, и пусть ваша верхняя одежда этой зимой будет не только теплой, но и стильной!