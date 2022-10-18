Как подобрать одежду. Схемы подбора верха одежды к низу по форме и длине

Дорогие девочки, всем привет. Сегодня хочу поделиться несколькими схемами подбора верха одежды к нижней части. Все мы хотим выглядеть гармонично, подчеркивая свои достоинства и нивелируя недостатки. А суть гармонии сводится к балансу объема силуэтов и длин изделий.

Современная мода любит перекосы и постоянно находится в поисках нового и необычного, тем самым нарушая баланс. Но если вы не особо следите за горячими трендами и больше предпочитаете классику, то баланса лучше придерживаться.

Объемный верх – узкий низ

Объемный свитер, худи, жакет лучше уравновесить более узким силуэтом низа: прямыми джинсами, джинсами-скинни, легинсами. Да, джинсы-скинни – это не антитренд. Главное – правильно их комбинировать. И как раз вариант удлиненного верха – это отличная компания.

Фото: lamoda

Таким способом мы делим силуэт не на две равные части, а в пропорции 3/2, что зрительно воспринимается гораздо легче. А вот объемный низ (брюки-палаццо, джинсы-клеш) в комбинации с таким же объемным верхом допустимы для девушек с высоким ростом и небольшим размером одежды. Иначе есть вероятность превратиться в визуальный «прямоугольник».

Фото: lamoda

Узкий верх – объемный низ

К объемному низу идеально добавить полуприлегающий силуэт верха, заправленный в нижнее изделие. Так мы акцентируем талию и удлиняем линию ног.

Небольшой нюанс – цвет обуви. В идеале нам нужно продолжить вертикаль низа и обувь стоит подбирать в цвете брюк или юбки, или хотя бы в оттенках: светлый к светлому, темный к темному.

Фото: lamoda, loverepublic, zarina

Низ А-силуэта

Зачастую мы не знаем, как правильно скомбинировать пальто и другие изделия, выглядывающие из-под него. На самом деле, все очень просто. Низ пальто дублируется такой же формой нижнего изделия.

Фото: lamoda, wildberries

Это может быть юбка-трапеция в длине миди, платья А-силуэта, брюки или джинсы, расклешенные к низу. Юбка или платье могут быть ниже пальто на 1,5 ладони.

Фото: mango, wildberries

Прямой верх и низ

Прямой силуэт верхней одежды идеален с брюками или джинсами тоже прямого силуэта. Особенно такой силуэт актуален для невысоких девушек и девушек размера плюс-сайз, так как данный прием хорошо стройнит, добавляет роста и делает фигуру визуально на пару размеров меньше. Длина брюк в идеале должна закрывать обувь.

Фото: lamoda

Соотношение длин верхней одежды и низа

Самый просто способ – это подбирать юбку или платье в длине короче верхней одежды или в уровень с ней, то есть в застегнутом варианте мы видим только пальто. Если же платье длиннее верхней одежды, то допускается выступ в 10 см, это примерно 1,5 ладони. Желательно, чтобы низ был неконтрастен по отношению к верху, чтобы визуально не делился силуэт лишней горизонталью.

Фото: lamoda

Фото: lamoda

Девочки, эти схемы классические и универсальные, руководствуясь ими, можно без труда составить стильные комплекты на каждый день из того, что есть в вашем гардеробе. Это даже интересно, как будто пазл собираем или в лего играем) А результат нашей игры может сделать нас самыми стильными, обаятельными и привлекательными!