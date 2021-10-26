Осень: небо цвета металлик, люди в темном. Куда делись все краски? Срочно требуется прививка цветом или хотя бы светом. Предлагаю брать ситуацию в свои руки! Хочу показать на своем примере модные в 2021 году комфортные комплекты: семь стильных осенних образов на каждый день. Помог мне в этом магазин Reserved, где так много ярких вещей, которые создают позитивное настроение. Эти образы будут актуальны и зимой, И следующей весной - уютные и комфортные вещи сейчас в моде.

Понедельник – в бордо

Тому, кто боится ярких красок, предлагаю вводить их в гардероб постепенно и дозированно. Рассмотрите глубокие насыщенные цвета, такие как: бордо, цвет морской пучины, горчица. Это тоже цвет, но не кричащий и яркий. Для понедельника, чтобы зайти в новую неделю и раскачаться, такая цветовая гамма идеальна. Выберем жакет, он заведомо несет посыл строгости, элегантности, собранности. Если вы работаете в офисе с нестрогим дресс-кодом, то джинсы вам разрешены. Берем их в пару к жакету и не забываем про сочетание фактур: кожа, деним и шерсть – отличное трио.

Вторник - в светлых оттенках

Светлые оттенки в одежде осенью – редкость. А все потому, что легко запачкать и трудно отстирать. Но зато как красиво, чисто, элегантно, и точно выделит вас на фоне серости. Поэтому одеваемся во все светлое, с ног до головы. Да, да, не забываем про светлую обувь, она имеет решающее значение в данном ансамбле.

Бежевое пальто – это классика. И, если оно уже есть в вашем гардеробе, рассмотрите более сложный вариант, например, с принтом клеткой. А если у вас залежался свитер, который вы не носите, смело можете использовать его в качестве шарфа. Похолодало? Замените пальто на светлый длинный пуховик объемного силуэта.

Среда – в контрастных цветах

Середина недели - уже можно сочетать и контрастные, яркие цвета. Будем в центре внимания. Берем за основу один яркий цвет, он занимает бОльшую площадь в нашем образе (розовые брюки) и добавляем к нему второй (зеленый), но в меньшем количестве. Розовая клетка на рубашке отлично дополняет цвет брюк. Успокоим такое яркое сочетание нейтральной обувью и белой футболкой. Наденем рубашку современным способом: застегиваем только верхние пуговицы, а остальные оставляем расстегнутыми.

ЧЕТВЕРГ – накал цвета

После контрастных сочетаний уже ничего не страшно, и можно примерить костюм в ярком цвете, к примеру, в зеленом. Зеленый все еще один из лидеров цветовой палитры. А чтобы не потеряться за таким ярким костюмом, добавим образу динамики и сместим фокус на лицо и руки, в виде небольших цветовых акцентов розового цвета (воротничок и манжеты).

Вы уже заметили, что мне нравится сочетание розового и зеленого. В таком комплекте нет шансов остаться незамеченной. На смену оверсайзу постепенно приходят приталенные силуэты. Кому нравится наличие талии больше, чем ее отсутствие, смело подчеркиваем ее ремнем, надевая поверх жакета.

Пятница – lady in red

Пятница - конец трудовой недели. Поэтому стоит одеться так, чтобы и на работу, и вечером сразу можно было куда-то пойти. Почему бы не выбрать красный? Цвет страсти, огня и решимости))) Одеваться в тотал красный мы не будем, чтобы не ассоциироваться у прохожих с красной тряпкой для быка))) Разбавим его черным.

В этом комплекте он совсем не будет мрачным, наоборот, подчеркнет яркость красного и добавит нотку драмы. Пальто в таком цвете может многое рассказать о его владелице и уж точно выделить из толпы.

Суббота – в белом

После яркой пятницы хочется более спокойных цветов, не таких жестких линий. Что-то полегче и порасслабленней… Берем трикотажное платье и стеганый жилет в белом цвете – идеальное сочетание женственного и casual-стиля. И в этот образ добавляем капельку цвета – неярких оттенков обувь. Бежевую, голубую, как сапоги-трубы в этом образе. Цвет нам необходим)))

Воскресенье – в пастельных цветах

Воскресенье… Оно такое спокойное, семейное, уютное (хотелось бы, чтобы так и было))). И образ нам нужен подходящий. Пастельные оттенки как нельзя лучше справляются с этой задачей. А если они еще и в мягких тканях – то просто замечательно. Вариант найден - розовый кардиган и широкие брюки в клетку. Цвет кардигана повторяет цвет клетки в брюках, поэтому образ становится целостным и интересным.

Неделя так быстро пролетает - не успеваем оглянуться, а уже новая… Круговорот дел, событий, людей. И в этой суматохе может совсем не остаться времени на продуманный образ. Но не поленитесь, выделите минутку и составьте комплекты на всю неделю, желательно яркие или светлые. Раскрасим осень… И надеюсь, прививку цветом я уже вам поставила)))