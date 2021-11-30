Утепляемся на зиму! Модные свитера, кардиганы, джемперы и водолазки

Дорогие девочки, всем привет! Сегодня поговорим о модном зимой 2021-2022 года трикотаже: водолазках, свитерах, джемперах и кардиганах. Об актуальных трикотажных изделиях под кодовым названием «кофточка» и их разнообразии.

Водолазка

Водолазка, бадлон, гольф – это все одна и та же вещь. Она может выступать как нижний слой под жакеты, кардиганы, жилеты, а может быть самостоятельной единицей. Если носим ее под что-то, то стоит выбрать более тонкий вариант, прилегающего силуэта. А если носим без верха, тогда присмотритесь к более свободному фасону. Водолазка может быть в рубчик, а может быть гладкой вязки. Нейтральные цвета хорошо подойдут в деловые образы, яркие могут стать интересным цветовым пятном. Обратите внимание на воротник, он не должен быть «хлипким», он должен держать форму. И рукав нам нужен полноценный, никаких три четверти. Мешается – просто подтяните рукав к локтю.

Свитер

Многие часто путают свитер и джемпер. Свитер - тот, что с воротником стойкой, джемпер – без. Свитер, можно сказать, та же водолазка, но намного объемнее и длиннее. Если вы хотите максимально теплый вариант, не берите составы с одним полиэстером или акрилом. Ничто не греет лучше, чем шерсть или кашемир. Пусть это будет смесовая ткань, но с частичной долей натурального состава.

Выбираем гладкие минималистичные свитера. Они с нами надолго. На что обращаем внимание? На цвет пряжи, выбирайте с однородным цветом. Меланж (несколько цветов) ему проигрывает. Чистый цвет всегда выглядит благороднее. Еще обращаем внимание на рукав. Он обычный втачной или спущенный. А вот «затейливые» рукава или «летучая мышь» сейчас не с нами. В тренде яркие свитера насыщенных оттенков: синего, зеленого, оранжевого.

Свитер на молнии

В этом сезоне особенно популярна модель свитера с воротом на молнии. Помните, такие носили лыжники в 80-90-х годах? С тенденцией на моду этих годов и игрой дизайнеров с лыжной эстетикой такие свитера вернулись в моду в ежедневный гардероб.

Этот свитер универсальный, сочетается буквально со всем и дает полет для экспериментов. Интересное стилистическое решение – сочетание свитера с боди или майкой в одинаковых цветах. Расстегните свитер, чтобы было видно боди, получится интересная игра фактур.

Джемпер

Джемпер. Помним, что он без воротника и имеет круглый вырез. Современный джемпер свободного силуэта, не прилегает к фигуре, удлиненного фасона. С помощью джемпера легко создать многослойный образ: наденьте его поверх рубашки и покажите воротничок, манжеты и нижний край рубашки. А если желаете обозначить талию, просто подзаправьте один край джемпера в джинсы или брюки.

Полосатые

Полосатые сейчас и свитера, и джемперы. Принт полоска лидирует среди прочих принтов. Такой свитер придает образу французский шик. Сочетаем верх с широкими джинсами и брюками-палаццо. Да, можно добавить беретку и красную помаду))))

С воротником поло

Поло перешло из хлопковых изделий в вязаные трикотажные. Опять же с модой на спорт такая вещь, как поло, стала популярной, причем в новом прочтении. Вязаное поло легко вписывается в повседневный гардероб. Сочетаем с джинсами, брюками, с легинсами (если позволяет длина).

Кардиган

Как хорошо, когда есть выбор теплых вариантов! Кардиган идеально вписывается в романтический стиль в сочетании с легкими платьями, платьями-комбинациями, сатиновыми юбками. Такой комплект выглядит нежно, женственно и элегантно. Отличное готовое решение для свидания)))

Кардиганы бывают укороченные и оверсайз модели. Укороченные лучше всего носить с брюками или джинсами на высокой посадке. Оверсайз модели при длине до середины бедра хорошо корректируют пышные бедра. Главное, что стоит учесть при выборе кардигана – это плотность ткани. Она не должна быть рыхлой, должна хорошо держать форму.

И кардиганы «в облипочку» неактуальны. Но если такой имеется в вашем гардеробе, носите его на голое тело, как топ, и заправляйте в нижнее изделие. Для любителей яркого и необычного сейчас много кардиганов с принтом и ярких оттенков.

Жилет

Трикотажный жилет перешел в разряд базовых вещей. Он отлично дополняет кэжуальные образы. Хорошо сочетается с джинсами. Интересно смотрится поверх длинных платьев. Жилет – один из инструментов в многослойном образе. Надеваем его под жакет и играем фактурами тканей. Если носите жилет с рубашкой, то рубашку можно не заправлять. Интересно, когда край рубашки торчит из-под жилета, этот прием добавляет образу динамики. Жилет идеально вписывается в гардероб учеников и студентов как составляющая стиля преппи. Если хотите, чтобы жилет грел, выбирайте состав ткани с шерстью.

Вот сколько разных «кофточек» мы можем иметь в гардеробе. Все теплые, но под разные ситуации и разное настроение. А оно у нас, девочек, такое переменчивое))))