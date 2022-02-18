Носить или не носить? Даёшь новую жизнь устаревшим вещам!

Дорогие девочки, всем привет! Февраль – смена сезонов, и сейчас разобрать свой гардероб – самое подходящее время. Убрать всё, что не по размеру или потеряло свой товарный вид. Составить список необходимых покупок. А что делать с вещами, которые в хорошем состоянии и нравятся вам, но вышли из моды? Не торопитесь отправлять их в утиль! Некоторые базовые вещи легко можно вписать в современный гардероб. Сейчас покажу, как это сделать))))

Обтягивающая футболка

Если в вашем гардеробе сохранилась обтягивающая футболка и она не потеряла вид, оставляем ее для многослойных образов (как нижний слой) под жакеты, кардиганы, жилеты. Она отлично впишется в образ и не добавит объема.

Фото: wildberries.ru, lamoda.ru

Фото: lamoda.ru

Тонкий кардиган

Тонкий кардиган раньше носили поверх футболок, водолазок, рубашек, и зачастую плотность ткани первого слоя была выше, чем самого кардигана. А это не соответствует правилу многослойности, когда каждый следующий слой должен быть плотнее предыдущего в 1,5 раза. Сейчас носим такой кардиган как самостоятельную единицу на голое тело с джинсами, брюками-палаццо, сатиновой юбкой. Можно попробовать заправлять кардиган в низы, как блузку.

Фото: wildberries.ru, lamoda.ru

Фото: lamoda.ru, www.instagram.com/collagevintage, instagram.com/lindatol_/

Рубашка

Рубашка с вытачками, с чрезмерным облеганием, короткой длины считается неактуальной. Такая могла остаться, если вы давно работали в офисе, а потом ушли в декрет))). Используем ее под свитер, джемпер или свитшот. Нам нужен воротничок!

Поэтому надеваем рубашку, поверх свитер и достаем белый воротничок для контраста. Получается интересный образ в стилистике преппи.

Фото: wildberries.ru, lamoda.ru

Фото: lamoda.ru

Свитер

Тонкий, необъемный свитер (если он не закатался) тоже оставляем. Носим его вовсе не по назначению, а накидываем на плечи поверх пальто, плаща, жакета, и чувствуем себя заправской модницей. Либо второй вариант – повязываем его на пояс. Рукава в непривычных местах – это один из трендов сезона.

Фото: wildberries.ru, lamoda.ru

Фото: lamoda.ru, instagram.com/oliviaandalice, instagram.com/blaireadiebee

Худи

Если худи в вашем гардеробе давний постоялец, то, возможно, он уже не такой объемный и свободный, как требует мода. Но не стоит унывать. Мы и его будем использовать в многослойной схеме: носим худи под жакеты, верхнюю одежду. И не забудьте достать капюшон)))

Фото: wildberries.ru, lamoda.ru

Фото: lamoda.ru

Джинсы-скини

Джинсы-скини - у многих база в гардеробе. Это не плохо! Если вам нравится – носите. Но по-современному. Как это? С объемным верхом и обязательно прикрытой паховой зоной.

Это может быть худи, свитшот, удлиненная рубашка, жакет или несколько этих предметов вместе. И для баланса объемов добавляем массивную обувь: лоферы на утолщенной подошве, ботинки, жокейские сапоги. Вдохновиться можно образами Хейли Бибер.

Фото: wildberries.ru, lamoda.ru

Фото: lamoda.ru, instagram.com/blaireadiebee, instagram.com/pernilleteisbaek

Брюки-кюлоты

В последнее время все чаще слышу, что брюки-кюлоты неактуальны. Уберите! Выкиньте! А я за то, чтобы оставить, если они вам нравятся и в них вам комфортно. Ваша задача в холодное время года носить кюлоты так, чтобы не было видно промежутка между брючиной и обувью. Выбирайте в пару к кюлотам ботильоны, ботинки. Идеально, если они по цвету будут такими же, как брюки. Так мы продолжим вертикаль ног и визуально их «не отрежем». Особенно это важно для девушек невысокого роста. Будет тепло - сделайте акцент на обуви.

Фото: wildberries.ru, lamoda.ru

Фото: lamoda.ru, instagram.com/blaireadiebee

Девочки, выкинуть вещь никогда не поздно. Но если она вам дорога, если с ней связаны теплые, радостные воспоминания, то стоит задуматься, как ее можно стилизовать в ваш сегодняшний гардероб или видоизменить, чтобы она стала актуальной. Быть может, стоит взять в руки ножницы, нитки и иглу? И… вуаля! Вы в тренде!!!