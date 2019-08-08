Самые актуальные летние платья 2019

Расскажем о самых актуальных моделях летних платьев: какие фасоны, силуэты, принты, цвета и элементы в тренде и из каких тканей. Успевайте купить на распродаже летние платья по приятным ценам, на будущий год они еще актуальны.

Милые девочки, всем привет! Лето еще с нами, оно не закончилось. Будем надеяться, что до его календарного конца будет тепло, мы сможем выгуливать красивые платья, а может и бабье лето нас порадует. Лето — идеальное время для того, чтобы носить платья. А платье само по себе акцентная вещь; добавляем правильные аксессуары, украшения, и вуаля, уникальный и незабываемый образ готов. В магазинах огромнейший ассортимент платьев, и каждая девушка может найти себе наряд по душе и фигуре.

Какие модели платьев ищем в магазинах?

Платье-комбинация

Самое популярное платье этого лета. Такое платье мы носили пару сезонов назад, но этим летом оно триумфально вернулось и покорило всех. В магазинах представлено в разных цветовых комбинациях: от пастели до неона. Желательно, чтобы платье было в длине миди. Замечательно подойдет для городских будней с футболкой и сандалиями, идеально для вечернего образа с красивыми украшениями и каблуками. Для тех, кто любит похулиганить, можно надеть с грубыми ботинками и косухой. В прохладную погоду носим платье-комбинацию со свитером. И самое главное, не забываем про гладкое и только гладкое белье без бретелей, или используем силиконовые накладки для груди.

Платье-рубашка

Платье-рубашка у многих стало must have в гардеробе. Это платье без возрастных ограничений и без ограничений по типу фигур, подходит абсолютно всем. В зависимости от роста выбираем платье по длине от мини до макси.

Такие модели с продольными пуговицами отлично корректируют фигуру и вытягивают силуэт, для девушек в размере plus size — это просто необходимая вещь в гардеробе. Лично я люблю такие платья за их универсальность, за то, что их можно носить не только как самостоятельный элемент, но и с шортами, джинсами, брюками, легенсами, создавая многослойные образы. Платье-рубашка отлично подойдет для работы в офисе. В этом сезоне стоит присмотреться к платью-рубашке из льна или атласа, так как эти ткани самые трендовые. Также такое платье может быть как с поясом, так и без него, более свободное.

Платья на запАх

Одно из самых популярных платьев. Платье на запах такое же универсальное, как платье-рубашка . Оно подходит практически всем. Его плюс в том, что оно регулируется: постройнели ли вы, или вдруг вкусно покушали, платье сядет как надо. Платье лучше выбирать в длине миди. На такой силуэт платья из струящихся тканей стоит обратить свое внимание девушкам с пышными формами, он сформирует талию, а глубокий вырез визуально вытянет, подчеркнет линию декольте.

Сарафан

В сезон жарких уикендов и отпусков на море без сарафана не обойтись. В этом предмете гардероба точно будет не жарко, так как зачастую он выполнен из натуральных тканей (хлопка, льна). Выбираем тот, который ближе сердцу: длинный, короткий, с закрытой или открытой спиной, с широкими или узкими бретелями, с пуговицами или без, с принтом или однотонный.

Платья с воланами и оборками

Такое платье сделает наш образ романтичным, кокетливым, нежным. Воланы и оборки отлично корректируют фигуру, добавляя объема тем местам, где они расположены. Рюши и воланы замечательно сочетаются с соломенными шляпами, сумками, украшениями; с плетеными сандалиями. Делают образ динамичным и интересным.

Платье из шитья или хлопкового кружева

Такое платье подойдет для любительниц романтики и натуральных тканей. Оно отлично спасет от жары. Чаще всего представлено в белом цвете, но встречается и в других цветах. Идеально сочетается с плетеной обувью, сандалиями. Завершить образ стоит соломенной шляпой. Ну и переместиться в жаркую Сицилию не помешало бы.)))

Платья в стиле сафари

Платья в стиле сафари зачастую выполнены в таких цветах, как: хаки, беж, коричневый, зеленый. Они имеют несколько карманов и, как правило, пояс. Такое платье, выполненное из более плотных тканей, — отличная альтернатива для офисных работников. В меру лаконично и по-летнему . Хороший тандем в сочетании с природными материалами (соломка, дерево, бечевка) и животными принтами.

Платье-футболка

Очень удобный и практичный вариант на лето, в особенности, если вы мама нескольких карапузов. Замечательно носится как самостоятельный элемент с кедами и кроссовками, так и с шортами и модными велосипедками. Стоит избегать вариантов платья из слишком тонкого трикотажа и чересчур обтягивающего — будут видны малейшие нюансы фигуры. Лучше выбрать модель свободного силуэта, при желании можно обозначить талию ремнем.

Платье в горошек

Платье в горошек или принт polka dot популярен каждое лето, меняется только фасон изделия и вариации сочетания. При выборе такого платья помним про размер гороха. Крупный горох добавит объема, если вам его не хватает, покупаем такой размер. Мелкий и средний горох подойдет всем. Я люблю такой принт за то, что его можно сочетать с разными аксессуарами и при этом выглядеть стильно. Такое платье смотрится одновременно замечательно и с сандалиями, босоножками, мюлями, и с кроссовками, кедами, и с утонченными лодочками.

Платье в цветочек

Такие платья с нами каждое лето, они самые летние, летящие, романтичные. Они смотрятся особенно эффектно, если к ним добавить что-то противоположное по характеру, к примеру, пиджак «с мужского плеча», косуху, грубые ботинки или казаки. Не забываем про то, как работает цветочный принт: высоким девушкам подходят крупные цветы, мелкие будут простить образ, а вот девушкам невысоким и худеньким стоит обратить внимание на мелкий принт. Девушкам с плотной комплекцией рекомендуется средний. Дамам в возрасте стоит избегать чересчур девчачьих цветочных принтов (мелких по размеру), пестрых на темном фоне. Зато отлично подойдет реалистичный принт среднего размера и неконтрастные цветы на светлом фоне, а также простой силуэт вещей.