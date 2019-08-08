Самые актуальные летние платья 2019
Расскажем о самых актуальных моделях летних платьев: какие фасоны, силуэты, принты, цвета и элементы в тренде и из каких тканей. Успевайте купить на распродаже летние платья по приятным ценам, на будущий год они еще актуальны.
Милые девочки, всем привет! Лето еще с нами, оно не закончилось. Будем надеяться, что до его календарного конца будет тепло, мы сможем выгуливать красивые платья, а может и бабье лето нас порадует. Лето — идеальное время для того, чтобы носить платья. А платье само по себе акцентная вещь; добавляем правильные аксессуары, украшения, и вуаля, уникальный и незабываемый образ готов. В магазинах огромнейший ассортимент платьев, и каждая девушка может найти себе наряд по душе и фигуре.
Какие модели платьев ищем в магазинах?
Платье-комбинация
Самое популярное платье этого лета. Такое платье мы носили пару сезонов назад, но этим летом оно триумфально вернулось и покорило всех. В магазинах представлено в разных цветовых комбинациях: от пастели до неона. Желательно, чтобы платье было в длине миди. Замечательно подойдет для городских будней с футболкой и сандалиями, идеально для вечернего образа с красивыми украшениями и каблуками. Для тех, кто любит похулиганить, можно надеть с грубыми ботинками и косухой. В прохладную погоду носим
Платье-рубашка
Такие модели с продольными пуговицами отлично корректируют фигуру и вытягивают силуэт, для девушек в размере plus size — это просто необходимая вещь в гардеробе. Лично я люблю такие платья за их универсальность, за то, что их можно носить не только как самостоятельный элемент, но и с шортами, джинсами, брюками, легенсами, создавая многослойные образы.
Платья на запАх
Одно из самых популярных платьев. Платье на запах такое же универсальное, как
Сарафан
В сезон жарких уикендов и отпусков на море без сарафана не обойтись. В этом предмете гардероба точно будет не жарко, так как зачастую он выполнен из натуральных тканей (хлопка, льна). Выбираем тот, который ближе сердцу: длинный, короткий, с закрытой или открытой спиной, с широкими или узкими бретелями, с пуговицами или без, с принтом или однотонный.
Платья с воланами и оборками
Такое платье сделает наш образ романтичным, кокетливым, нежным. Воланы и оборки отлично корректируют фигуру, добавляя объема тем местам, где они расположены. Рюши и воланы замечательно сочетаются с соломенными шляпами, сумками, украшениями; с плетеными сандалиями. Делают образ динамичным и интересным.
Платье из шитья или хлопкового кружева
Такое платье подойдет для любительниц романтики и натуральных тканей. Оно отлично спасет от жары. Чаще всего представлено в белом цвете, но встречается и в других цветах. Идеально сочетается с плетеной обувью, сандалиями. Завершить образ стоит соломенной шляпой. Ну и переместиться в жаркую Сицилию не помешало бы.)))
Платья в стиле сафари
Платья в стиле сафари зачастую выполнены в таких цветах, как: хаки, беж, коричневый, зеленый. Они имеют несколько карманов и, как правило, пояс. Такое платье, выполненное из более плотных тканей, — отличная альтернатива для офисных работников. В меру лаконично и
Платье-футболка
Очень удобный и практичный вариант на лето, в особенности, если вы мама нескольких карапузов. Замечательно носится как самостоятельный элемент с кедами и кроссовками, так и с шортами и модными велосипедками. Стоит избегать вариантов платья из слишком тонкого трикотажа и чересчур обтягивающего — будут видны малейшие нюансы фигуры. Лучше выбрать модель свободного силуэта, при желании можно обозначить талию ремнем.
Платье в горошек
Платье в горошек или принт polka dot популярен каждое лето, меняется только фасон изделия и вариации сочетания. При выборе такого платья помним про размер гороха. Крупный горох добавит объема, если вам его не хватает, покупаем такой размер. Мелкий и средний горох подойдет всем. Я люблю такой принт за то, что его можно сочетать с разными аксессуарами и при этом выглядеть стильно. Такое платье смотрится одновременно замечательно и с сандалиями, босоножками, мюлями, и с кроссовками, кедами, и с утонченными лодочками.
Платье в цветочек
Такие платья с нами каждое лето, они самые летние, летящие, романтичные. Они смотрятся особенно эффектно, если к ним добавить
Милые девочки, не откажите себе в удовольствии быть женственной, соблазнительной, романтичной. И в этом нам поможет, конечно же, платье. Именно этот предмет гардероба в первую очередь делает нас