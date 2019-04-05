Модный аксессуар этого лета — шелковый платок
Как и с чем носить модный аксессуар лета 2019, шелковый платок, который дополнит и украсит любой женский образ. Для вас
Фото с сайта www.pinterest.ru
Самый модный аксессуар этого лета — шелковый платок
На улице во всю уже «пахнет» весной, природа оживает, а вместе с ней просыпаемся и мы.
Сегодня же я хочу вам рассказать о «изюминке» нашего образа, самом женственном аксессуаре этой весны и лета — это шелковый платок. Перед этим аксессуаром вряд ли
Фото с сайта www.pinterest.ru
Такие законодательницы моды своего времени, как Мэрилин Монро и Одри Хэпберн, на собственном примере доказали, что платки являются неотъемлемой частью женского гардероба. Именно благодаря им, платок стал узнаваемым трендом эпохи XX века.
Фото с сайта www.pinterest.ru
Для его носки нет возрастных ограничений, есть только ваше желание: какой же выбрать платок из широкого ассортимента магазинов. А какое разнообразие его использование… Надеваем платок на ту часть тела, которую мы хотим подчеркнуть, обратить на нее внимание. Сейчас я вам все покажу.
Повяжите на голову как косынку
Это классический способ носки, используем его уже сейчас, когда на улице еще прохладно, с пальто и тренчем.
Фото с сайта www.pinterest.ru
Повяжите на шею
Этот способ носки, наверное, самый привычный для многих. Продолжаем пользоваться. Более смелые могут повязать его назад и оставить свисать хвосты платка на спине.
Фото с сайта www.pinterest.ru
Накиньте на плечи
И платок станет главной деталью вашего образа.
Фото с сайта www.pinterest.ru
Наденьте под лацкан пиджака
Такой способ подойдет тем, кто любит составлять многослойные образы.
Фото с сайтов www.pinterest.ru и www.vogue.ru
Повяжите на запястье
Как же стильно смотрится платок на запястье — подчеркивает его изящность. Смело носим его с любимыми часами и браслетами.
Фото с сайта www.pinterest.ru
Повяжите на голову в виде ободка
Так аксессуар подойдет не только на отдыхе, но и отлично впишется в городской лук.
Фото с сайта www.pinterest.ru
Повяжите на волосы вместо резинки
Этот способ самый летний и невероятно женственный. Носить платок могут девушки с любой длиной волос и любыми прическами. Вы можете обвязать платком высокий или низкий пучок, или небрежный хвост, или вплести его в косу.
Фото с сайта www.pinterest.ru
Повяжите на пояс
Замечательный вариант — носить платок вместо ремня, а также можно завязать на петлю брюк или джинсов, или на сам ремень.
Фото с сайта www.pinterest.ru
Повяжите на сумку
А если ручки у вашей сумки короткие, обмотайте одну из них платком.
Фото с сайта www.pinterest.ru
Повяжите на щиколотку
Этот способ для самых смелых девушек. Если вы прекрасная обладательница изящных щиколоток и хотите всем это показать, то такой способ именно для вас. Незамеченными вы точно не останетесь.
Фото с сайта www.pinterest.ru
Вариантов использования платка очень много. Я уверена, вы найдете для себя самый любимый способ или, может быть, будете использовать все их в разных образах. Экспериментируйте и будьте уникальными!