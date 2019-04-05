Как и с чем носить модный аксессуар лета 2019, шелковый платок, который дополнит и украсит любой женский образ. Для вас ТОП-10 самых популярных способов. Нужно лишь научиться носить и комбинировать его с различными нарядами, а также освоить приёмы завязывания платка. Дайте волю вашей фантазии!

Самый модный аксессуар этого лета — шелковый платок

На улице во всю уже «пахнет» весной, природа оживает, а вместе с ней просыпаемся и мы. Знаю-знаю , многим хочется обновить стрижку и поменять цвет волос именно весной, я сама такая) И это замечательно!

Сегодня же я хочу вам рассказать о «изюминке» нашего образа, самом женственном аксессуаре этой весны и лета — это шелковый платок. Перед этим аксессуаром вряд ли кто-то сможет устоять, так как он сразу же делает вас утонченной и выразительной. А также у платка есть уникальная способность, он умеет оживлять любой наскучивший вам образ. Поэтому активно этим пользуемся.

Такие законодательницы моды своего времени, как Мэрилин Монро и Одри Хэпберн, на собственном примере доказали, что платки являются неотъемлемой частью женского гардероба. Именно благодаря им, платок стал узнаваемым трендом эпохи XX века.

Для его носки нет возрастных ограничений, есть только ваше желание: какой же выбрать платок из широкого ассортимента магазинов. А какое разнообразие его использование… Надеваем платок на ту часть тела, которую мы хотим подчеркнуть, обратить на нее внимание. Сейчас я вам все покажу.

Повяжите на голову как косынку

Это классический способ носки, используем его уже сейчас, когда на улице еще прохладно, с пальто и тренчем.

Повяжите на шею

Этот способ носки, наверное, самый привычный для многих. Продолжаем пользоваться. Более смелые могут повязать его назад и оставить свисать хвосты платка на спине.

Накиньте на плечи

И платок станет главной деталью вашего образа.

Наденьте под лацкан пиджака

Такой способ подойдет тем, кто любит составлять многослойные образы.

Повяжите на запястье

Как же стильно смотрится платок на запястье — подчеркивает его изящность. Смело носим его с любимыми часами и браслетами.

Повяжите на голову в виде ободка

Так аксессуар подойдет не только на отдыхе, но и отлично впишется в городской лук.

Повяжите на волосы вместо резинки

Этот способ самый летний и невероятно женственный. Носить платок могут девушки с любой длиной волос и любыми прическами. Вы можете обвязать платком высокий или низкий пучок, или небрежный хвост, или вплести его в косу.

Повяжите на пояс

Замечательный вариант — носить платок вместо ремня, а также можно завязать на петлю брюк или джинсов, или на сам ремень.

Повяжите на сумку

А если ручки у вашей сумки короткие, обмотайте одну из них платком.

Повяжите на щиколотку

Этот способ для самых смелых девушек. Если вы прекрасная обладательница изящных щиколоток и хотите всем это показать, то такой способ именно для вас. Незамеченными вы точно не останетесь.

Вариантов использования платка очень много. Я уверена, вы найдете для себя самый любимый способ или, может быть, будете использовать все их в разных образах. Экспериментируйте и будьте уникальными!