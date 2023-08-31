Верхняя одежда на осень. Сезон 2023

Дорогие девочки, всем привет. Осень, тоже привет. Уже пора готовиться? Ветер… Дождь… Первый снег… Готовы ли мы ко всем «страстям» осени? Что у нас есть из верхней одежды? Проверим гардероб? Что будет актуально осенью 2023 из старого? За какими новыми вещами стоит отправиться в магазин?

Пальто-жакет

Пальто-жакет - прекрасный и универсальный элемент осеннего гардероба. Уютный, расслабленный, очень женственный, подойдет под любой образ.

За счет фактуры ткани будет смотреться стильно в многослойных комплектах. Варианты с принтом в клетку или «ёлочку» особенно популярны.

Пальто-жакет - идеальная находка для офисного или бизнес-гардероба: отлично комбинируется с брюками и задает нужное официальное настроение образу.

Куртка в винтажном стиле

Потертая кожаная куртка байкера – самая модная верхняя одежда предстоящей осени. Если в прошлом сезоне вы еще не приобрели такую, сейчас самое время. Тем более, что такую объемную кожанку можно носить и поверх кроп-топа, и поверх свитера крупной вязки. Можно поискать куртку в винтажных магазинах и секонд-хэндах.

Кожаный плащ

Если в вашем гардеробе имеется классический тренч, но хочется чего-то нового, то можно присмотреться к кожаным моделям. Они выглядят чуть более свежо и дерзко. И это может быть не только черный плащ, как из «Матрицы» (хотя он тоже классный), но и модель в более ярких цветах или, например, со змеиным принтом. В таком вы точно не останетесь незамеченной.

Жилет

Сейчас на дворе погода, когда куртки доставать еще рано, но утеплиться хочется. Жилеты выручат. Они отлично комбинируются не только с родным спортивным стилем, но и с юбками и жакетами. Просто наденьте жилет поверх жакета и образ заиграет новыми красками. И ничего страшного, если жакет будет длиннее жилета, сейчас так модно, когда первый слой длиннее второго.

Бомбер

Бомберы не теряют своей актуальности. Главное правило при выборе – объем! Между вами и бомбером должно быть ооооочень много объема!

Наряду с нейлоновыми, кожаными бомберами в этом сезоне популярны и шерстяные. Они универсальные, уютные и невероятно стильные. За счет фактуры красиво смотрятся на контрасте с другими тканями: атласом, денимом, кружевом, кожей. Уместно впишутся в повседневные, нарядные и деловые образы. На бомбер можно прикрепить любимую брошь (как делают модные блогеры), тем самым добавить изюминку и уникальность образу.

Тренч

Тренч – это «база базовая» каждой осени. И нет ничего страшного, если ваш первый тренч будет бежевого цвета – это классика! (Многие говорят, что бежевых тренчей в городе стало чересчур много). А если и вы так считаете, выберите другой цвет, например, хакки, оливка, голубой, синий; они тоже выглядят прекрасно на фоне осенних пейзажей.

Что стоит учитывать при покупке тренча? Это длина и объем вещи. Длину лучше выбирать миди, так вы спокойно наденете тренч и с брюками, и с платьем. И важно, чтобы тренч сидел на вас свободно, чтобы надеть его и с худи, и с плотным свитером. А вот подпоясывать его поясом или нет - решать вам. С поясом силуэт будет более женственный и изящный, с акцентом на талию. Без пояса - появляется свобода, расслабленность.

Пальто

Для более прохладной погоды идеально подойдет пальто. Про него можно писать отдельную статью. Вариативность велика. Все зависит от вашего образа жизни, стилевых предпочтений.

Длина варьируется от миди до макси. Фасон может быть как приталенным, так и свободным, прямым.

Если это ваше первое пальто, если вы планируете носить его каждый день, возьмите в базовом цвете. Так и вписать его в гардероб будет проще, и не надоест спустя месяц. А вот яркое или с принтом пальто отлично разбавит уже имеющийся гардероб, внесет в него свежесть, задаст настроение.

Стеганая куртка

Стеганые куртки который год с нами. Смело можно брать в новый сезон. Легкие, стильные, при этом теплые, защищают от ветра. А еще такими куртками идеально утеплять пальто. Просто надеваем ее под пальто, сразу становится в два раза теплее.