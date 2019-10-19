Как не замёрзнуть осенью? Многослойные образы с демисезонным пальто

Сегодня снова поговорим про пальто - самый любимый предмет женского гардероба. Предлагаю посмотреть, как можно «утеплить» наше демисезонное пальто, чтобы проходить в нем как можно дольше и не бояться замерзнуть. Конечно, в пуховиках очень тепло и комфортно, но порой так хочется утонченного, элегантного образа.

Рецепт прост: берем одно пальто и «приправляем» его дополнительной одеждой. Модный прием многослойности до сих пор популярен, но не так прост в использовании. Однако попробовать его стоит, так как в итоге мы получим интересный и необычный образ. Но помним: чтобы ваше пальто позволило надеть под него дополнительный слой, оно должно быть просторным, свободным.

«Утепляем» свитером

Самый простой способ «утеплить» пальто – это надеть под низ объемный свитер или водолазку с высокой горловиной. Такая водолазка спасет от ветра и заменит шарф, сейчас их огромное количество в магазинах (H&M, Stradivarius, Zara). В данном варианте можно поиграть с цветом водолазки и пальто: сделать их в одних оттенках или в контрастных.

«Утепляем» худи

Вариант ношения пальто с худи – это альтернатива свитерам, только в итоге мы получаем расслабленный, casual образ. У худи есть отличное преимущество – это его капюшон. Для тех, кто не любит шапки, такая вещь идеально подойдет. Кто боится замерзнуть в данном комплекте, под худи надевайте водолазку, закрыв шею.

«Утепляем» пиджаком

Пиджаки особенно актуальны для деловых людей и офисных работников, поэтому спокойно надеваем поверх пиджака пальто и отправляемся в офис. Под пиджак выбираем свитеры, водолазки (наверное, вы уже поняли, что водолазка это просто must-have осенне-зимнего сезона).

«Утепляем» джинсовкой

Такой вариант подойдет для тех, кто любит эксперименты. Тепло будет точно, но и объем добавится. Не скрывайте джинсовку под пальто: покажите окружающим манжеты и воротник.

«Утепляем» кожаной курткой

Поэкспериментировав с джинсовкой, можем переходить к кожаным курткам. Здесь возможны как куртки-косухи, так и супермодные куртки-пиджаки. Если вас смущает открытая шея – намотайте шарф.

«Утепляем» пуховиком

Самый теплый вариант! С пуховиком пальто можно носить и зимой. Главное помнить, что пуховик должен быть не объемным, чтобы нам не превратиться в «бочонок». Хороший вариант тоненьких ультралегких пуховиков в различных оттенках нам предлагает марка Uniqlo, в составе их наполнителя 90% пуха и 10% пера. Они практически невесомые, под пальто - то, что надо.

«Утепляем» шарфом

Еще один из самых распространенных способов «утепления» – это теплый шарф, палантин. Его мы можем надеть или намотать. Сейчас самые модные модели шарфов – длинные (1,5-2 метра); накидываем их на одно плечо и наслаждаемся своей стильностью. Либо концы шарфа заправляем под пояс пальто – тоже отличный вариант. Ну или просто обматываем его вокруг шеи. Цвет вашего шарфа может совпадать как с цветом вашего пальто, так и быть яркой деталью всего образа.

Для самых креативных

Самые отвязные модницы могут вдохновиться звездами street-style и попробовать надеть джинсовку не вниз, а наоборот, поверх пальто. Выглядит необычно и интересно на 100%. И сочетание бежевого цвета пальто и голубого цвета джинсовки смотрится ну очень замечательно.

Схема «утепления»

Надеюсь, я смогла вас вдохновить на то, чтобы носить свое любимое пальто как можно дольше, чтобы не бояться экспериментировать и пробовать новые, необычные сочетания.

Однажды, надев пальто+пуховик, я продолжаю носить такой комплект каждую весну и осень. И мне это очень нравится. Попробуйте и вы!