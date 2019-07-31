Выбираем самый модный женский брючный костюм 2019!

В этой статье поговорим о костюмах как об универсальном предмете гардероба. Как выбрать стильный и современный брючный костюм для любого возраста, какого силуэта и цвета и куда можно надеть костюм.

Нечего надеть? Есть выход — брючный костюм!

Дорогие модницы, всем привет. Все мы неоднократно сталкивались с проблемой «нечего надеть», когда утром, открывая шкаф, задавали себе вопрос: «Что же надеть?» — и не находили на него ответ. Выход из такой ситуации есть. Нужно просто купить идеальный брючный костюм. Он уместен в любое время суток и на любом мероприятии. В нем с удовольствием ходим в офис, на встречи, переговоры. Он идеален для прогулок с детьми. Отлично подойдет для встречи с подругами в кафе. В нем уверенно можно идти на свидание. Костюм уместен для похода в ресторан, театр. В нем можно стать звездой вечеринки.

Вариантов его носки уйма: как единым комплектом, так и по отдельности. Он выручит нас, когда время на сборы ограничено или когда закончились идеи. Выглядеть вы будете шикарно.

Костюм сочетается с абсолютно любой обувью: будь она на плоском ходу или классические лодочки. В общем, одни плюсы, костюм — «палочка-выручалочка» . Берем!!!

Расскажу для начала приметы современного костюма.

Силуэт

Пиджак выбираем с выраженной линией плеча, втачным рукавом. В тренде маскулинность, или, так называемые, пиджаки с плеча бойфренда.

Пиджак прямого удлиненного (до середины бедра и даже немного ниже) силуэта сейчас самый модный. Но также актуален приталенный силуэт. Такой силуэт достигается как за счет вытачек, так и за счет ремня, пояса.

Пиджак может быть как однобортный, так и двубортный. Но стоит обратить внимание на то, что двубортный пиджак добавит немного объема фигуре за счет дополнительного внутреннего подклада.

Сейчас модны более широкие и длинные брюки, но не всем они нравятся и не всем идут, хотя делают нас визуально выше. Спокойно выбираем брюки зауженного и укороченного силуэта, они до сих пор актуальны. Интересно будут смотреться брюки кюлоты.

Цвет

Самый распространенный костюм в ахроматических цветах: черных, белых и серых. Черный добавит строгости вашему образу. Серый можно легко скомбинировать с любым другим цветом. Белый идеален для переговоров, выступлений, для торжественных мероприятий.

Костюмы в приглушенных, неярких цветах - отличный вариант для офисных будней.

Модные костюмы в нейтральных цветах (вся бежево-коричневая гамма). Нюдовые костюмы лидируют по их количеству на подиуме.



Костюм в ярком цвете станет изюминкой вашего гардероба. Такой костюм лучше не перегружать деталями, так как он акцентен сам по себе. Выберите украшения в минималистичном дизайне и обувь в спокойной цветовой гамме.

Либо создайте монохром, тогда обувь выберите в оттенках костюма. Монохром отлично работает на удлинение силуэта и добавляет нашему росту пару сантиметров.





Принт

Клетка — это классика и это современная база. В сезоне осень-зима 19/20 ее очень много: от мелкой до крупной, от нейтральной по цвету до яркой.

При выборе клетки обращаем внимание на соразмерность принта параметрам вашей фигуры: чем масштабнее, тем клетка крупнее. Худеньким девушкам стоит обратить внимание на мелкую и среднюю клетку.

Полоска. Отлично работает на визуальную коррекцию фигуры, вытягивает силуэт.

Один костюм на все случаи жизни

Давайте посмотрим, как один и тот же костюм выручит нас в разных жизненных ситуациях.

Офис

Костюм — это вещь обязательная в рабочем гардеробе. Жакет и брюки можно носить и отдельно, и вместе. Нежарко. Комфортно. Уместно. В теплое время года под жакет надеваем топ или блузку, в холодное — водолазку или рубашку.

Вечеринка

Если вечеринка намечается после трудового дня, костюм — отличный вариант. Его легко перевести в разряд праздничного образа. Надеваем костюм на красивый бюстгальтер или на кроп-топ . А чтобы сиять на празднике, подбираем к костюму яркие крупные серьги или колье.

Туфли или босоножки на каблуке автоматически переведут образ в разряд нарядного. Завершаем наряд лаконичным клатчем и вечерним макияжем. Костюм — это идеальная замена платью.

Прогулка

На прогулке в первую очередь мы хотим комфорта, поэтому надеваем любимый костюм с футболкой и кроссовками, дополняем рюкзаком или поясной сумкой.

Кафе

Для похода в кафе с подругами костюм тоже подойдет. Дополняем его интересной подложкой (футболка или топ с принтом, легкая блузка). Не забываем про украшения.

Свидание

Добавляем в костюм нотки романтики: нежный цвет, рюши или оборки, легкие ткани. Не забываем про небольшой каблучок. И завершаем образ легким макияжем. По мнению психологов, большинство мужчин любят ясные и понятные им образы.

Для вдохновения брючными костюмами рекомендую посмотреть образы Мирославы Думы. Как мастерски она их носит. Особенно они будут актуальны девушкам невысокого роста, так как рост Миры 154 см.

Напоследок — стильная задачка. Подберем брючный костюм модели в соответствии с ее фигурой.