Как выбрать пальто на весну. Цвета, тенденции, фасоны
Цвет
Как правило, весной хочется ярких или светлых оттенков. Если у вас в гардеробе пальто — это не одна демисезонная верхняя одежда, то смело выбирайте трендовые, свежие или яркие цвета на весну.
Пальто женское, модель с сайта Zarina
Розовое пальто с поясом и зеленое полушерстяное пальто, модели с сайта Снежная Королева
Если это покупка одного пальто на несколько сезонов, то стоит обратить внимание на классические цвета. Черный цвет знают все, а вот оттенки серого и бежевого могут быть разные и очень интересные.
Оттенки бежевого
Бежевые оттенки сейчас очень популярны, но в тоже время являются классическими. Такие оттенки
Удлиненное бежевое пальто, модель с сайта Снежная королева
Пальто женское, модель с сайта Charuel
Серый
Серый вне моды. Покупая пальто серого цвета, вы точно не ошибетесь. Хочу обратить ваше внимание на то, что оттенки серого могут быть разные. Например, уходящий в синюю гамму или белую. Сложные цветовые решения (сочетания) сделают пальто более интересным, не банальным.
Синее пальто с поясом, модель с сайта Снежная королева
Пальто женское, модель с сайта Charuel
Полоска или клетка
Полоска и клетка сейчас на пике популярности, покупайте такое пальто свободного кроя, сильно напоминающее мужское.
Пальто в клетку, модель с сайта Снежная королева
Пальто в клетку с текстурным узором, модель с сайта Zara
|
Модные тренды в женской одежде
Пальто оверсайз
Пальто свободного кроя, которое
Пальто лаконичное, модель с сайта Ushatava
Пальто, модель с сайта Siammstore
Пальто-халат
Пальто классического кроя, как правило, без пуговицы или с потайной пуговицей, на поясе. Это пальто стало модными в прошлом сезоне. А вообще, это пальто классического кроя, которое легко впишется в любой стиль и его можно носить как с кроссовками, так и с каблуками.
Полушерстяное пальто с поясом, модель с сайта Снежная Королева
Льняное пальто с контрастной отстрочкой, модель с сайта Zara
И напоследок давайте посмотрим образы street style для вдохновения!)
Модели пальто с сайта pinterest