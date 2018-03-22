Как выбрать пальто на весну. Цвета, тенденции, фасоны

Наконец-то наступает время пальто. Пальто-халат, мужской фасон, клетка - все это - тренды весны 2018. Расскажем и покажем, какое выбрать пальто на грядущую весну.

Цвет

Как правило, весной хочется ярких или светлых оттенков. Если у вас в гардеробе пальто — это не одна демисезонная верхняя одежда, то смело выбирайте трендовые, свежие или яркие цвета на весну.

Пальто женское, модель с сайта Zarina

Розовое пальто с поясом и зеленое полушерстяное пальто, модели с сайта Снежная Королева

Если это покупка одного пальто на несколько сезонов, то стоит обратить внимание на классические цвета. Черный цвет знают все, а вот оттенки серого и бежевого могут быть разные и очень интересные.

Оттенки бежевого

Бежевые оттенки сейчас очень популярны, но в тоже время являются классическими. Такие оттенки светло-коричневого cчитаются благородными, элегантными, не уступают черному и серому.

Удлиненное бежевое пальто, модель с сайта Снежная королева

Пальто женское, модель с сайта Charuel

Серый

Серый вне моды. Покупая пальто серого цвета, вы точно не ошибетесь. Хочу обратить ваше внимание на то, что оттенки серого могут быть разные. Например, уходящий в синюю гамму или белую. Сложные цветовые решения (сочетания) сделают пальто более интересным, не банальным.

Синее пальто с поясом, модель с сайта Снежная королева

Пальто женское, модель с сайта Charuel

Полоска или клетка

Полоска и клетка сейчас на пике популярности, покупайте такое пальто свободного кроя, сильно напоминающее мужское.

Пальто в клетку, модель с сайта Снежная королева

Пальто в клетку с текстурным узором, модель с сайта Zara

Пальто оверсайз

Пальто свободного кроя, которое будто бы больше вам на несколько размеров, модно уже не один сезон. Такое пальто очень удобно в носке, оно оставляет место для объемных вещей. И такое пальто не обязательно должно быть слишком грубым или мешкообразными, оно может быть разным и по настроению, и по длине, и по крою. Я постаралась найти для вас не избитые, интересные варианты такого фасона.

Пальто лаконичное, модель с сайта Ushatava

Пальто, модель с сайта Siammstore

Пальто-трапеция , модель с сайта Ushatava

Пальто-халат

Пальто классического кроя, как правило, без пуговицы или с потайной пуговицей, на поясе. Это пальто стало модными в прошлом сезоне. А вообще, это пальто классического кроя, которое легко впишется в любой стиль и его можно носить как с кроссовками, так и с каблуками.

Полушерстяное пальто с поясом, модель с сайта Снежная Королева

Льняное пальто с контрастной отстрочкой, модель с сайта Zara

Пальто-халат , модель с сайта 12storeez

И напоследок давайте посмотрим образы street style для вдохновения!)

Модели пальто с сайта pinterest