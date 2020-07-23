7 дней в джинсах! Стильные образы и модные решения на каждый день!

Если задать девушкам вопрос: «Какой твой любимый предмет гардероба?» - то многие без промедления ответят: «Джинсы». И я с ними соглашусь.

Да, джинсы - это про удобство и комфорт - надел и пошел. И будь моя воля, джинсы и пиджак стали бы моей униформой. Это просто, но в то же время элегантно. В гардеробе каждой найдется парочка любимых джинсов. И знаете, если вы так любите джинсы, то почему бы не носить их всю неделю? Я проверяла, можно выглядеть каждый день по-разному, менять настроение и посыл, и при этом образ будет всегда интересным и актуальным.

Стоит понимать, что в расчет берем актуальные модели джинсов, хорошо сидящие на фигуре и подходящие вашему типу. К примеру, я очень люблю джинсы-mom. Мне нравится их посадка на талии; свободный объем в области бедер, плавно сужающийся к щиколоткам, где мы можем увидеть очертание ног, но не явно, как в скинни.

Распишем джинсы по дням недели?

ПОНЕДЕЛЬНИК в пиджаке

С понедельника мы любим начинать «новую жизнь», новые дела, почему бы не сделать это в пиджаке?... Пиджак заведомо несет посыл строгости, элегантности, собранности. Что нам и надо для начала трудовой недели. Если вы работаете в офисе с нестрогим дресс-кодом, то джинсы вам разрешены. Поэтому смело носим их с классическим пиджаком, топом в спокойных цветах, пусть это будет вашей красивой спецодеждой. Для людей со свободным графиком можно рассмотреть более модные варианты, к примеру, укороченный жакет на голое тело.

ВТОРНИК в рубашке

Рубашка и джинсы – это самое простое и понятное многим сочетание. Может ли оно выглядеть интересным? Да, конечно. Выбираем необычные фасоны рубашек, можно даже с элементами деконструкции. Завязываем рубашку интересным образом либо приправляем в джинсы. Также можно рассмотреть удлиненный силуэт, он отлично скроет нюансы фигуры. Не забываем закатать рукава рубашки, показав запястье, так образ в целом будет выглядеть легче и изящнее. И самое главное в таком простом сочетании – это обувь и аксессуары. Для более строгих вариантов – заправляем рубашку в джинсы и подбираем лодочки, лоферы; для более расслабленных – сандалии, кеды.

СРЕДА в тотал джинс

Тотал джинс – это модный прием в создании современного образа, когда весь комплект выполнен из джинсовой ткани. В идеале хотелось бы подобрать рубашку или джинсовку в тон джинсам, тем самым создавая вертикаль цвета и вытягивая себя. Но, если нет рубашки в тон, ничего страшного, сочетание двух цветов денима тоже смотрится очень интересно. Разбавляем джинсу аксессуарами ярких цветов: серьгами, сумкой, обувью.

ЧЕТВЕРГ в кардигане

Вязаный бабушкин кардиган вернулся в наш гардероб. Наденем его с любимыми джинсами. Но… носим кардиган, как топ на голое тело, заправляем его в джинсы, разумеется, если он не плотной вязки (также стоит помнить, что вязаные изделия добавляют нам немного объема). Либо расстегиваем кардиган, под низ надеваем кроп-топ.

ПЯТНИЦА в соблазнительном топе

Рабочая неделя подошла к концу, душа требует праздника и веселья. Надеваем к любимым джинсам красивый топ; если позволяет фигура, то и кроп-топ (каблуки, длинные серьги, красная помада прилагаются). И вот мы готовы танцевать всю ночь напролет, собирая комплименты.

СУББОТА в блузке

Для встречи с подругами, для приятных дел в городских джунглях в пару к джинсам берем легкую, летящую блузку. Пусть эта блузка станет акцентом в образе с джинсами: яркий цвет, необычный принт, интересный фасон. Сейчас актуальны блузки с пышными рукавами, стоит обратить на них внимание.

ВОСКРЕСЕНЬЕ в майке, футболке

Расслабленному воскресенью – расслабленный образ. Надеваем любимую майку, футболку, а можно и позаимствовать их у любимого, для создания силуэта оверсайз. Завязываем низ футболки в узел или носим навыпуск. Добавляем сандалии, мюли или кеды, вместительный шоппер. Что еще нужно для беззаботного воскресенья?

Носить любимые джинсы всю неделю позволительно, если вы заядлая джинсоманка. Также можно сказать и о любимых брюках, юбке, любом низе. Но вы должны понимать, что в нашем гардеробе на каждый низ должно приходиться примерно 3-4 верха, тогда мы сможем спокойно составить десяток разнообразных комплектов. Точку, конечно же, ставят аксессуары и обувь. В сдержанных сочетаниях с джинсами присмотритесь к модным ярким украшениям, интересной обуви - добавьте своему образу огонька. Если же в пару к джинсам идут яркие, принтованные, необычного кроя верха, используйте лаконичные аксессуары и обувь. Поэкспериментируйте со своими любимыми джинсами, носите их всю неделю, составляя разные образы. Это так интересно и увлекательно! Удачи вам!