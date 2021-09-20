Что возьмем из летнего гардероба в осенний

Дорогие девочки, всем привет! Осень – время утепляться, это и понятно: холода, слякоть. Мы закупаемся теплыми и уютными вещами. А как же бабье лето? Оно точно будет! Конечно, уже без той жары, которая была, но с приятными солнечными лучами. И поэтому еще рано убирать летние вещи на дальние полки. Что-то может нам пригодиться осенью или даже зимой.

Это раньше была четкая градация вещей для лета и зимы. Сейчас все очень изменилось. И мы спокойно носим тонкие юбки с теплыми свитерами в холодное время года.

Что же забираем в осень?

1. Легкое летящее платье

Основная наша задача - это утеплить легкие летние вещи, чтобы нам было не только красиво, но и комфортно.

Поэтому к летящему шифоновому или вискозному платью добавляем вязаный свитер и грубые ботинки, казаки или челси. Образ получается дерзким и интересным. Не забудьте добавить украшения.

Интересно будут смотреться головные уборы: шляпа, берет. Также легкое летящее платье идеально сочетается с брутальной курткой-косухой оверсайз силуэта. А если вы не любите косухи, то наденьте пальто, оно усилит романтичный и женственный настрой всего образа.

2. Платье-комбинация

Платья-комбинация – это всесезонная вещь! Также утепляем ее свитером крупной вязки или удлиненным кардиганом. Сочетание разных фактур (шелка и шерсти) выглядит безумно красиво!

А еще можно под саму комбинацию надеть футболку или лонгслив. Из обуви берем любую грубую или, наоборот, более женственную – сапоги-трубы, изящные ботильоны.

Еще платье-комбинация отлично подходит для различных торжественных мероприятий; в партнеры к платью берем удлиненный жакет, добавляем яркие серьги и каблуки, и элегантный образ готов. А чтобы ноги не были голыми, приобретите телесные колготки 8 ДЭН без блеска. Будет казаться, что ваши ножки голые, но на самом деле, они в тепле.

3. Шорты

Шорты из денима или легкой костюмной ткани с приходом осени тоже не стоит убирать. Продолжаем их носить с высокими жокейскими сапогами или казаками. Интересно будет выглядеть торчащий край гольфа из сапога. На верх в таком образе надеваем косуху или бомбер.

4. Легинсы

Легинсы со штрипками и без все еще на пике популярности. Их тоже забираем с собой в зиму. Летом мы их носили с туфлями и демонстрировали всем красоту этих штрипок. Осень не время их прятать. Просто надеваем их поверх ботинок, кроссовок или ботильонов ярких расцветок на каблуке.

5. Шелковые брюки

Многим полюбился пижамный стиль, а в частности, пижамные брюки из шелка или сатина. Но осенью мы вынуждены с ними расстаться или красоваться в них только дома. Не торопитесь …. Все-таки в сухую погоду шелковые брюки можно выгулять в сочетании с теплым свитером, водолазкой и жакетом, худи. Осенью такое сочетание смотрится по-особенному богемно и необычно.

6. Джинсовка

Многие считают джинсовку только летним предметом гардероба. Но это не так. Джинсовка нам нужна круглый год для создания сложных многослойных образов и, конечно же, для утепления плаща, пальто. Надеваем ее под низ верхней одежды, главное, не забываем - верхний слой должен быть свободным.

7. Бейсболка

После того как бейсболку в своих показах для Celine активно демонстрировал Эди Слиман, она стала самым популярным головным убором вне времени года. Да, да, да, и даже зимой с шубой.

Осень, осень, мы тебя тихонько спросим…Что же нам носить? Носим, что любим, что нравится, что удобно, что комфортно независимо от времени года. Стираются (наверное, вместе с глобальным потеплением) границы сезонной одежды. Теперь можно и даже нужно ВСЕ!