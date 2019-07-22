ТОП-10 вещей, которые нужно купить на летних распродажах-2019

Время летних распродаж - возможность с экономией купить качественные или просто желанные вещи. Но для многих распродажа - как красная тряпка для быка. Хватай все, что дешево! А потом, придя в чувство, не знаем, что с чем носить и куда в этом пойти.

Чтобы такого не происходило:

1. Необходим рациональный подход к гардеробу (мыслить целыми образами).

2. Хорошо бы иметь базовый гардероб.

3. Покупать на распродаже так называемую, классику, вещи вне моды и времени.

Об этом мы сегодня и поговорим: список из 10 вещей, к которым стоит присмотреться в период летних распродаж.

Белая рубашка

Белая рубашка настолько универсальная вещь, что должна быть в гардеробе у каждой женщины, так же, как и джинсы, вне зависимости от вашего размера, возраста, статуса, стиля. Особенность рубашки в том, что она подстраивается под ваш образ. В офисе, застёгнутая на все пуговицы, она строгая.

На прогулке, надетая поверх футболки, – расслабленная. На свидании, спущенная на одно плечо, – романтичная. На отдыхе, завязанная бантиком, – игривая. И все это одна рубашка, которая идет абсолютно всем. Лично я пристрастилась покупать рубашки в мужском отделе, беру свой размер и очень довольна (ткань плотнее и фасон тот, что надо). Попробуйте и вы.

Белая футболка

Белая футболка дополнит и освежит любой образ. Ее можно надеть с юбкой-карандашом под пиджак в офис или с сатиновой юбкой и каблуками на вечеринку. Белая футболка отлично «дружит» со сложными принтами и яркими цветами, успокаивая их.

Ее я тоже покупаю в мужских отделах, все по той же причине – ткань плотнее и сидит хорошо. Особенно советую присмотреться к таким футболкам тем девушка, у кого большая грудь. Главное – брать свой размер (если вы носите S, мужскую покупайте тоже в размере S).

Тельняшка

Тельняшка у меня сразу ассоциируется с Парижем, шейным платком и беретом. А у вас? Появлением тельняшки мы обязаны Коко Шанель (да и многим классическим вещам в принципе) в 1917 году. С тех пор тельняшка не покидала модную арену.

Стоит помнить, что горизонтальная линия расширяет, поэтому подбираем ширину полоски под особенности своей фигуры. Тонкие полоски могут позволить себе хрупкие девушки, а дамам с формами лучше остановить свой выбор на полоске с шириной 3-5 см. Если же вы все-таки опасаетесь, что полоска вас увеличит, добавьте в образ вертикальные линии, сделать это можно за счет длинных цепочек, шарфа, накинутого пиджака, косухи, кардигана.

Водолазка

Водолазка – это та вещь, которая отлично работает при создании многослойного образа, и в осенне-зимний период без нее не обойтись. В ней тепло и комфортно. Как элемент базового гардероба водолазка впишется во все образы: от классического до casual.

На распродаже можно присмотреться к водолазкам из качественных дорогих материалов: кашемира, шерсти. А знали ли вы, что этот предмет одежды в разных регионах называют по-разному, к примеру, в Питере – это битловка или бадлон, в Киеве – гольф, на Урале – водолазка.

Джинсы

Джинсы - эта та вещь, без которой мы не можем представить себе жизнь. Джинсы есть абсолютно у всех. Джинсы в моде всегда. Понятно, если в вашем гардеробе уже есть 10 джинсов мамс, 11-е будут точно лишними.

А вот обновить поношенные – хорошее время. Или купить новую модель, которую не пробовали носить ранее.

Юбка-карандаш

Самый универсальный фасон юбки. Подходит для любого типа фигуры. Уместно будет смотреться не только в офисе, но и на торжественном мероприятии в паре с красивым топом или блузой, а также на прогулке с футболкой и кроссовками.

Рассмотрите разные интересные модели: с разрезами, запахом, ассиметричным подолом.

Универсальное платье

Под универсальным платьем, конечно же, подразумевается лаконичное черное, то самое, которое завещала нам сама Коко Шанель. Когда вы наденете это платье, с вами будут ассоциироваться такие эпитеты, как: изысканность, элегантность, простота.

Обыгрывая разными аксессуарами, носим его на работу, вечеринку, свидание, как говорят, и в пир, и в мир. Выглядим при этом не только уместно, но и стильно.

Куртка-косуха

Вещь вне времени. Сочетается с любым стилем, любой фигурой и не имеет возрастных ограничений. Особенно мне нравится, когда носят ее женщины в возрасте 50+, сразу появляется в образе «перчинка»: уверенность, игривость и дерзость одновременно. Отлично сочетается грубая косуха с легкими, воздушными платьями, работая на контрасте.

Помним, что куртка не должна быть слишком узкой и приталенной.

Тренч

Тренч - вещь вечная, тем более для людей, живущих на Урале с нестабильным летом. И официально считается самой модной верхней одеждой. Основные приметы тренча – ткань габардин, бежевый цвет, два ряда пуговиц, эполеты, пояс с пряжкой и ружейный клапан (кокетка спереди).

Сейчас в магазинах можно встретить огромное количество вариаций на тему тренча, и это понятно, на него есть спрос. А все потому, что он практичный, износостойкий, непромокаемый, универсальный (в любой образ). Его можем носить до самых холодов, надевая плащ на легкий пуховик, джинсовку, куртку-косуху. Эта та покупка, которая точно себя оправдает, у нее столько преимуществ.

Лодочки

Лодочки в том виде, какими мы их знаем сегодня, придумал в 1954 году обувщик Роже Вивье для модного дома Dior. Они и к маленькому черному платью, и к юбке-карандашу, и к джинсам. Это идеальная пара обуви на все случаи жизни.

Заостренный носок, тонкий каблук, глубокая линия выреза, изящно обнажающая ножку, заставляет трепетать мужские сердца. Каждая девушка способна найти свои лодочки, в любимом цвете и с удобной высотой каблука.

Имея в своем гардеробе эти 10 вещей, можно создать множество стильных образов, которые легко сочетаются между собой. Инвестируя свои деньги в классику, вы будете выглядеть модно на 100%.

Дорогие девочки, чтобы ваши покупки не были «импульсивными», перед шопингом составьте список, так будет легче найти то, что надо, и меньше соблазна отвлечься на внеплановые покупки.