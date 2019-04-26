Идеальные джинсы 2019: какие они?

В этой статье расскажем и покажем, как выбрать джинсы с учетом особенностей фигуры и какие джинсы в моде.

Дорогие красавицы и модницы! Сегодня поговорим не о моде-модной и не о трендах, а о самом необходимом предмете гардероба, который 100% есть у всех — это джинсы. И вроде бы в любом магазине сейчас не проблема найти их, ассортимент очень велик, но порой мы приходим в тупик и не можем подобрать те, которые бы сидели на нас как влитые и подчеркивали все достоинства нашей фигуры, а недостатки скрывали. А еще, самое главное, были бы комфортными, так как в них мы и в мир, и в пир, да и, в общем, везде. Сегодня я расскажу вам, как подобрать джинсы под особенности своей фигуры, а также какие джинсы в тренде, а какие лучше «сжечь».

Фото с сайта www.pinterest.ru

Итак, идеальные джинсы: какие они? Ответ один: те, которые делают наши бедра стройнее, а ноги длиннее.

Основные рекомендации при подборе джинсов

• Посадка средняя или на талии. Ни в коем случае не низкая!

• Длина 7/8 (открывает самую узкую часть лодыжки и делает образ легче) или классическая длина.

• Ткань средней плотности или плотная.

• Никаких потертостей, «рванины», страз, бусин, вышивки, нашивок.

• Самые оптимальные цвета — все оттенки синего.

Какие джинсы актуальные?

• Классические прямые джинсы (Straight jeans)



Фото с сайта stradivarius.com

• Джинсы мамс (Mom jeans)



Фото с сайта www.stradivarius.com

• Джинсы бойфренды (Boyfriend jeans)



Фото с сайта zara.com

• Джинсы клеш (Boot cut jeans)

Фото с сайта www.stradivarius.com

• Джинсы скинни (Skinny jeans)

Фото с сайта www.stradivarius.com

• Широкие джинсы (Wide jeans)

Фото с сайта www2.hm.com

• Джинсы с кокеткой

Фото с сайта www.stradivarius.com

Перейдем к самому главному вопросу: «Идеальные джинсы: какие же они?»

Подбираем джинсы под свои особенности фигуры

Я не буду делить всех женщин на «морковок и яблок», так как нас, женщин, на Земле около 8 млрд., а по типологии фигур — всего 5. Поэтому я разделю модели джинсов по акцентам и проблематике фигуры.

• Если вы обладательница прекрасной фигуры (при примерно равной ширине бедер и плеч, с ярко выраженной талией), тогда носим все джинсы, но желательно избегать объема в бедрах. Момс джинсы идеальны для вас, подчеркнут все достоинства. Посадка средняя или на талии. Стоит присмотреться к джинсам с кокеткой, в этом сезоне они очень актуальны.

Фото с сайта www.pinterest.ru

Фото с сайта www.pinterest.ru

• Если вы обладательница спортивной фигуры (без выраженной талии, при примерно равных бедрах и плечах), вам подойдут все виды джинсов. Скинни подчеркнут длину и стройность ног. Посадка средняя или на талии.

Фото с сайта www.pinterest.ru

Фото с сайта www.pinterest.ru

• Если вы обладательница широких плеч, узких талии и бедер, то носим мамсы или бойфренды (они делают бедра более округлыми) или прямые джинсы. Отличный вариант — джинсы клеш, они сбалансирует верх. Посадка средняя или на талии. От скинyи лучше отказаться, так как они подчеркнут узкие бедра, и плечи будут выглядеть еще более массивными.

Фото с сайта www.pinterest.ru

• Если у вас имеется нежелательный объем в бедрах или верхней части ног, тогда прямые со средней посадкой — то, что надо. А джинсы клеш от колена, надетые с обувью на каблуке, уравновесят бедра. Также отлично будут смотреться широкие джинсы. Выбираем среднюю посадку, тогда как посадка на талии сделает акцент на ширину бедер. От скинни лучше отказаться, они привлекают дополнительное внимание к бедрам.

Фото с сайта www.pinterest.ru

• Если у вас есть животик, но вы обладательница стройных ножек, носим все виды, кроме мамсов. Отлично подойдут джинсы бойфренды. Посадка средняя, так как посадка на талии, наоборот, выделит животик. Носим скинни, они подчеркнут достоинство ваших ног, только выбираем плотные и обязательно надеваем удлиненный верх.

Фото с сайта www.pinterest.ru

• Если у вас животик и объемные бедра, отлично сядут и прямые, и широкие, и бойфренд джинсы: они скроют лишние килограммы, не привлекут внимания к животу, талии и бедрам.

Фото с сайта www.pinterest.ru

Если вы невысокого роста, носим мамсы: они зрительно удлинят ноги. Джинсы клеш — тоже отличный вариант, делают ноги безгранично длинными. Посадка на талии.

Фото с сайта www.pinterest.ru

Подворачивать ли джинсы?

Многие мне задают вопрос: «Модно ли подворачивать джинсы?». Отвечаю: сейчас стилисты разделились на два лагеря, одни говорят, что подвороты устарели и немодны. Другие, наоборот, за них. Я отношусь к лагерю, который ЗА. Почему? Во-первых , подвороты на контрасте со щиколоткой делают силуэт более легким и привлекают внимание к ножкам. Во-вторых , если мы не хотим оголять ногу, то надеваем яркие носки, которые могут стать акцентом в нашем образе и добавить изюминку. А если же вы против отворотов, то берем ножницы и смело отрезаем лишнюю длину, необработанный край сейчас актуален.

Фото с сайта www.pinterest.ru

Какие джинсы не покупать

А теперь самое главное, что нужно запомнить))) Что НЕ покупаем, даже если очень хочется.

• Низкая посадка

Фото с сайта www.pinterest.ru

• «Рванина»

Фото с сайта www.pinterest.ru

• Лишние детали: стразы, вышивка, нашивки.

Фото с сайта www.pinterest.ru

Девочки! И мой вам совет: лучше купите одни идеальные и качественные джинсы, чем несколько.