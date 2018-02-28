Модные тренды в женской одежде весна-лето 2018
В прошлой статье мы с вами обсудили актуальные цвета. Давайте сегодня поговорим, что же модно в одежде! Посмотрим не только фото с модных показов, но и реальные примеры из масс маркет.
Бахрома
Образы с сайта Vogue
Когда я просматривала сегодня модные показы для статьи, бахрома мне встретилась почти у всех известных дизайнеров. Это говорит, о том, что тренд очень актуальный и на него надо обязательно обратить внимание. Платье, сделанное полностью из деталей с бахромой, безусловно добавит объема, поэтому проще выбрать, например, блузку или накидку с деталями из бахромы.
Образы с сайта Zara
Пластик
Образы с сайта Vogue
У модных домов встретилась не только одежда из пластика, но и головные уборы и даже обувь!
Проще всего этот тренд реализовать в верхней одежде, идеально подойдет для дождливой погоды и, конечно, в сумках. Уверена, что этим летом мы встретим много пластиковых сумок в продаже масс маркет.
Образы с сайтов Zara и Bershka
Тренч
Образы с сайта Vogue
Тренч стал актуальным еще в прошлом году, и в этом сезоне не сбавляет оборотов в популярности. Если вы еще не приобрели тренч прошлой весной, то выбирайте тренч необычной формы, цвета или длины, чтобы не слиться с толпой и в то же время быть в тренде.
Образы с сайта Zara
Образы с сайта H&M
Поп-арт
Образы с сайта Vogue
Стиль
Образы с сайта Zara
Красная кожа
Образы с сайта Vogue
Один из самых дорогих для вашего кошелька трендов, проще всего посмотреть свою верхнюю одежду, вдруг там лежит
Образ с сайта Zara
Пайетки
Образы с сайта Vogue
Пайетки в моде тоже уже не один сезон, привет из
Образы с сайта Zara
Микс рисунков
Образы с сайта Vogue
Этот тренд легко создать в своем образе из имеющихся уже вещей. Главное помнить, что проще всего сочетать вместе прямое с прямым (клетка, полоска) и округлое с округлым (цветы, горошек). И конечно, один принт в образе должен быть «главным» по площади или по яркости.
Образы с сайта Zara
Шелк и атлас
Образы с сайта Vogue
На самом деле, одежда из шелка и атласа в моде всегда, но в этом сезоне моден особенно блестящий этот вид ткани. Если вы наденете две атласные вещи одновременно, но например, отличающиеся по цвету или рисунку, вы будете на пике моды. Такое сочетание встречалось у многих модных домов.
Образ с сайта Massito Dutti
Варёнки
Образы с сайта Vogue
Еще один прямой отсыл к
Образы с сайта Zara
Образ с сайта H&M
Животный принт
Образы с сайта Vogue
Один из самых любимых рисунков у нас в России. Выбирайте вещи с животным принтом обязательно современного кроя или нестандартного цветового сочетания. Так же важно, чтобы эти вещи не выглядели пошло. Например, короткое или прозрачное платье с животным рисунком лучше надеть с джинсами, создав многослойный образ.
Образ с сайта H&M
Образ с сайта H&M
Сумка на пояс
Образы с сайта Vogue
Этот тренд уже давно используют все модные блоггеры, также один из самых горячих трендов. Выбирайте такую сумочку интересной формы или цвета.
Образы с сайта Stradivarius
А какой тренд вам понравился больше всего? Что собираетесь носить этой весной?