Модные тренды в женской одежде весна-лето 2018

В прошлой статье мы с вами обсудили актуальные цвета. Давайте сегодня поговорим, что же модно в одежде! Посмотрим не только фото с модных показов, но и реальные примеры из масс маркет.

Бахрома

Образы с сайта Vogue

Когда я просматривала сегодня модные показы для статьи, бахрома мне встретилась почти у всех известных дизайнеров. Это говорит, о том, что тренд очень актуальный и на него надо обязательно обратить внимание. Платье, сделанное полностью из деталей с бахромой, безусловно добавит объема, поэтому проще выбрать, например, блузку или накидку с деталями из бахромы.

Образы с сайта Zara

Пластик

Образы с сайта Vogue

У модных домов встретилась не только одежда из пластика, но и головные уборы и даже обувь!

Проще всего этот тренд реализовать в верхней одежде, идеально подойдет для дождливой погоды и, конечно, в сумках. Уверена, что этим летом мы встретим много пластиковых сумок в продаже масс маркет.

Образы с сайтов Zara и Bershka

Модные цвета 2018 в женской одежде Помимо аксессуаров важно знать, какие же цвета будут в моде весной и летом 2018 года и какие цвета и оттенки можно сочетать. Читать дальше

Тренч

Образы с сайта Vogue

Тренч стал актуальным еще в прошлом году, и в этом сезоне не сбавляет оборотов в популярности. Если вы еще не приобрели тренч прошлой весной, то выбирайте тренч необычной формы, цвета или длины, чтобы не слиться с толпой и в то же время быть в тренде.

Образы с сайта Zara

Образы с сайта H&M

Поп-арт

Образы с сайта Vogue

Стиль поп-арт появился в 50–60 годах в Америке, это направление в изобразительном искусстве, использующее примитивные образцы массовой культуры. Рисунки Энди Уорхола, наверное, самый известный пример поп-арт направления. Такие рисунки очень яркие, динамичные и отлично подойдут для весны и лета. Надев футболку с рисунком в стиле поп-арт и простые джинсы с кроссовками, вы уже создадите яркий, запоминающийся образ.

Образы с сайта Zara

Красная кожа

Образы с сайта Vogue

Один из самых дорогих для вашего кошелька трендов, проще всего посмотреть свою верхнюю одежду, вдруг там лежит что-то красное. Например, красное пальто или кожаная куртка, то самое время эти вещи достать.

Образ с сайта Zara

Пайетки

Образы с сайта Vogue

Пайетки в моде тоже уже не один сезон, привет из 80-х . Они также, как и бахрома здорово добавляют объема за счет своего блеска, будьте с ними аккуратнее. Ну и конечно, пайетки сами по себе уже достаточно яркий и сексуальный элемент, сочетайте их с простыми, лаконичными вещами.

Образы с сайта Zara

Микс рисунков

Образы с сайта Vogue

Этот тренд легко создать в своем образе из имеющихся уже вещей. Главное помнить, что проще всего сочетать вместе прямое с прямым (клетка, полоска) и округлое с округлым (цветы, горошек). И конечно, один принт в образе должен быть «главным» по площади или по яркости.

Образы с сайта Zara

Шелк и атлас

Образы с сайта Vogue

На самом деле, одежда из шелка и атласа в моде всегда, но в этом сезоне моден особенно блестящий этот вид ткани. Если вы наденете две атласные вещи одновременно, но например, отличающиеся по цвету или рисунку, вы будете на пике моды. Такое сочетание встречалось у многих модных домов.

Образ с сайта Massito Dutti

Варёнки

Образы с сайта Vogue

Еще один прямой отсыл к 80-м у модных домов! Такие джинсы тогда носили буквально все, пришло время вспоминать)) У дизайнеров я встретила не только джинсы такого типа, но и рубашки, джинсовки и даже платья.

Образы с сайта Zara

Образ с сайта H&M

Животный принт

Образы с сайта Vogue

Один из самых любимых рисунков у нас в России. Выбирайте вещи с животным принтом обязательно современного кроя или нестандартного цветового сочетания. Так же важно, чтобы эти вещи не выглядели пошло. Например, короткое или прозрачное платье с животным рисунком лучше надеть с джинсами, создав многослойный образ.

Образ с сайта H&M

Образ с сайта H&M

Сумка на пояс

Образы с сайта Vogue

Этот тренд уже давно используют все модные блоггеры, также один из самых горячих трендов. Выбирайте такую сумочку интересной формы или цвета.

Образы с сайта Stradivarius

А какой тренд вам понравился больше всего? Что собираетесь носить этой весной?