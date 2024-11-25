Советы, как помочь мужчинам освоить стиль smart-casual
Дорогие девочки, всем привет! Сегодня мы немного отступим от наших тем о нас, любимых, и поговорим о мужском стиле! Честно говоря, у многих мужчин со стилем всё довольно... хаотично. Среднестатистический мужчина чаще всего одевается плюс-минус одинаково: базовые футболки, джинсы и кроссовки. А некоторые искренне считают, что истинного мужчину украшают только чёрный и серый, такие случаи у меня в практике бывали часто!
Сегодня я предлагаю поговорить про стиль smart-casual – стиль, который сочетает повседневную одежду с лёгким налётом интеллектуальности. Почему именно он? Потому что этот стиль идеально подходит для большинства мужчин, которые пока далеки от экспериментов со стилем. Он не только удобен, но и создаёт впечатление ухоженности и уверенности. А что-то более интересное, чем покупка джинсов с футболкой требует небольшой помощи.
Так что, девочки, сегодняшние советы – для вас. Мы разберём, как легко обновить гардероб любимого, чтобы он выглядел стильно, но без лишнего напряга. Готовы? Тогда поехали!
Начните с базового гардероба
Как и в любом гардеробе, в мужском всё начинается с хорошей базы. В этом плане с мужчинами проще: у большинства она уже есть. Но даже базовые вещи требуют проверки – как на актуальность, так и на состояние. Всё со временем изнашивается и теряет свою презентабельность.
Почему важно иметь качественную базу? Это как прочный фундамент у дома: вы всегда знаете, что надеть, сборы становятся быстрыми и лёгкими, а внешний вид радует и вас, и окружающих. Базовые вещи легко сочетаются между собой, что делает их незаменимыми для стиля smart-casual.
Что входит в базовый мужской гардероб?
Классическая рубашка
Белая или голубая рубашка фасона slim – маст-хэв. Это умеренно приталенный крой, который подходит как для самостоятельной носки, так и под пиджак. Такая рубашка выручит на официальных и торжественных мероприятиях, а также в ситуациях, когда нужно выглядеть аккуратно и презентабельно.
Футболка поло
Отличная альтернатива рубашке. Стильная и удобная, она идеально впишется как в повседневные образы, так и в деловые встречи, если дресс-код позволяет.
Фото: 12storeez.com, lamoda.ru
Джемперы и тонкие свитеры
Для повседневной носки подойдут джемперы или свитеры нейтральных оттенков: серого, тёмно-синего, зелёного или бежевого. Они легко комбинируются с рубашками, брюками и джинсами, добавляя образу сдержанности и элегантности.
Брюки-чиносы
Универсальная вещь, которая отлично сочетается практически с любым верхом. Бежевые, серые или тёмно-синие чиносы станут прекрасным выбором для создания повседневных и слегка формальных образов.
Фото: lamoda.ru
Классические джинсы
Выбираем модель классического кроя – никаких рваных элементов, потертостей или декоративных деталей. Тёмно-синий деним – это универсальный и практичный выбор.
Фото: lamoda.ru
Пиджак
Пиджак - завершающий элемент образа. Для стиля smart-casual лучше выбирать пиджак из мягких тканей, таких как твид. Такой вариант создаёт менее официальное и более расслабленное настроение, оставаясь при этом элегантным.
Фото: lamoda.ru
Давайте посмотрим, как сочетать между собой предметы базового мужского гардероба.
Фото: lamoda.ru
Фото: lamoda.ru
Обувь в стиле smart-casual
В современном стиле, даже в smart-casual, белые кеды прочно заняли своё место. Они прекрасно смотрятся с чиносами или джинсами, особенно если общий образ выдержан в минималистичных тонах. Главное – они должны быть чистыми и лаконичного дизайна, без громоздких логотипов и декоративных элементов. Но чтобы образы выглядели более универсально и разнообразно, стоит дополнить мужской гардероб другой обувью. Вот несколько отличных вариантов, которые подойдут для разных ситуаций:
Лоферы
Эти туфли без шнурков – идеальный вариант для городской среды. Они выглядят стильно, но при этом остаются удобными. Лоферы подходят и к чиносам, и к джинсам.
Броги
Элегантная обувь с декоративной узнаваемой перфорацией. Броги идеально вписываются в smart-casual образы, добавляя им нотку интеллигентности. Лучше выбирать модели нейтральных оттенков – коричневого, бежевого или чёрного.
Дерби
Если хочется чего-то более формального, но всё ещё комфортного, дерби – отличный выбор. Они менее строгие, чем оксфорды, но достаточно элегантные для деловых встреч или ужинов в ресторане.
Фото: lamoda.ru
Ботинки на шнуровке
В прохладное время года стоит обратить внимание на кожаные ботинки. Они практичны и стильно смотрятся с «нашими» низами. Для smart-casual лучше выбирать ботинки со сдержанным дизайном и качественными шнурками.
Фото: lamoda.ru
Челси
Эти ботинки с эластичными боковыми вставками выглядят стильно и современно. Они особенно хороши с джинсами тёмных расцветок или классическими чиносами. Важно выбрать качественную кожу или замшу, чтобы обувь служила долго и выглядела дорого.
Фото: lamoda.ru
Мужские образы с обувью в стиле smart-casual очень разнообразны!
Фото: lamoda.ru
Фото: lamoda.ru
Поиграйте с цветами и текстурами
В мире существуют другие цвета, кроме черного, сочетать цвета и текстуры – это не страшно. Например, серые брюки и голубая рубашка идеально дополняются джемпером зеленого цвета. А бежевые чиносы хорошо смотрятся с тёмно-синим пиджаком.
Фото: lamoda.ru
Главное – придерживаться баланса: не более трёх цветов в одном образе.
Фото: lamoda.ru
Обратите внимание на аксессуары
Стиль делают детали! Именно аксессуары придают образу завершённость, делая его более гармоничным и индивидуальным. Они могут подчеркнуть характер, вкус и стиль мужчины, поэтому важно подбирать их с особой внимательностью. Ремень – это не только функциональный элемент, но и важная часть стиля. Главное правило – ремень должен подходить по цвету к обуви. Например, к коричневым лоферам – коричневый ремень, к чёрным дерби – чёрный. Выбирайте модели с лаконичной пряжкой без громоздкого декора.
Фото: lamoda.ru
Часы – это не просто аксессуар, а своеобразный маркер стиля и статуса. Для smart-casual подойдут минималистичные модели с кожаным или металлическим браслетом. Лучше избегать массивных спортивных часов, если, конечно, речь не идёт о специально продуманном спортивно-небрежном образе.
Носить с собой спортивный мешок или потрёпанный рюкзак – это не про smart-casual. Стильный рюкзак из натуральной кожи или качественного текстиля с минималистичным дизайном – отличный выбор для повседневного образа. Для деловых встреч и прогулок в городе подойдёт небольшая кожаная сумка через плечо или портфель.
Фото: lamoda.ru
Солнцезащитные очки – это не только защита для глаз, но и важный элемент стиля. Классические авиаторы, вайфаеры или модели с тонкой металлической оправой – универсальный выбор, который подходит большинству мужчин.
Добавьте слои
Не только для женщины, но и мужкой образ многослойность делает интересным. Слои добавляют глубину, объём и делают внешний вид более динамичным. Белая футболка сама по себе – скучно, а если добавить кардиган и шарф, образ тут же становится стильным и завершённым.
Фото: lamoda.ru
К тому же многослойность позволяет экспериментировать с текстурами и оттенками. Разные ткани – шерсть, хлопок, деним, трикотаж – прекрасно сочетаются между собой, создавая интересные контрасты.
Многослойность ещё и практична – можно адаптировать образ под погоду, снимая или добавляя отдельные элементы. Утром прохладно? Наденьте пиджак. Днём потеплело? Остались в рубашке и джемпере.
Фото: lamoda.ru
Принцип «меньше, да лучше»
Качественные вещи всегда выглядят лучше, чем много дешёвых. Лучше иметь один пиджак, который сидит идеально, чем три, которые жмут, висят или выглядят странно. Не бойтесь вкладываться в ключевые элементы гардероба.
Фото: shop.brunellocucinelli.com
Подберите стильные образы на примерах
Мужчины часто визуалы, поэтому покажите ему готовые образы. Например, сохраните в телефоне несколько картинок из интернета, где мужской smart-casual показан во всей красе. Это поможет ему понять, как всё должно выглядеть.
Фото: lamoda.ru, shop.brunellocucinelli.com
Фото: 12storeez.com, shop.brunellocucinelli.com
Хвалите и поощряйте
Каждому мужчине приятно услышать комплимент. Если он попробует надеть что-то из нового стиля, обязательно похвалите! Это вдохновит его продолжать эксперименты. Мужчины тоже любят, когда их внешний вид замечают и ценят. Ведь стиль – это не только одежда, это возможность чувствовать себя комфортно и выглядеть достойно в любой ситуации. Вдохновляйтесь, пробуйте новое и делитесь результатами!
Как видите, создать стильный и функциональный мужской гардероб – задача вполне выполнимая, особенно с нашим вниманием к деталям. База, многослойность, правильная обувь и аксессуары – это всё кирпичики, из которых складывается образ уверенного, современного мужчины. Помните: не нужно кардинально менять всё сразу. Начните с небольших изменений – предложите что-то новое, вдохновите на эксперименты!