Советы, как помочь мужчинам освоить стиль smart-casual

Дорогие девочки, всем привет! Сегодня мы немного отступим от наших тем о нас, любимых, и поговорим о мужском стиле! Честно говоря, у многих мужчин со стилем всё довольно... хаотично. Среднестатистический мужчина чаще всего одевается плюс-минус одинаково: базовые футболки, джинсы и кроссовки. А некоторые искренне считают, что истинного мужчину украшают только чёрный и серый, такие случаи у меня в практике бывали часто!

Сегодня я предлагаю поговорить про стиль smart-casual – стиль, который сочетает повседневную одежду с лёгким налётом интеллектуальности. Почему именно он? Потому что этот стиль идеально подходит для большинства мужчин, которые пока далеки от экспериментов со стилем. Он не только удобен, но и создаёт впечатление ухоженности и уверенности. А что-то более интересное, чем покупка джинсов с футболкой требует небольшой помощи.

Так что, девочки, сегодняшние советы – для вас. Мы разберём, как легко обновить гардероб любимого, чтобы он выглядел стильно, но без лишнего напряга. Готовы? Тогда поехали!

Начните с базового гардероба

Как и в любом гардеробе, в мужском всё начинается с хорошей базы. В этом плане с мужчинами проще: у большинства она уже есть. Но даже базовые вещи требуют проверки – как на актуальность, так и на состояние. Всё со временем изнашивается и теряет свою презентабельность.

Почему важно иметь качественную базу? Это как прочный фундамент у дома: вы всегда знаете, что надеть, сборы становятся быстрыми и лёгкими, а внешний вид радует и вас, и окружающих. Базовые вещи легко сочетаются между собой, что делает их незаменимыми для стиля smart-casual.

Что входит в базовый мужской гардероб?

Классическая рубашка

Белая или голубая рубашка фасона slim – маст-хэв. Это умеренно приталенный крой, который подходит как для самостоятельной носки, так и под пиджак. Такая рубашка выручит на официальных и торжественных мероприятиях, а также в ситуациях, когда нужно выглядеть аккуратно и презентабельно.

Футболка поло

Отличная альтернатива рубашке. Стильная и удобная, она идеально впишется как в повседневные образы, так и в деловые встречи, если дресс-код позволяет.

Фото: 12storeez.com, lamoda.ru

Джемперы и тонкие свитеры

Для повседневной носки подойдут джемперы или свитеры нейтральных оттенков: серого, тёмно-синего, зелёного или бежевого. Они легко комбинируются с рубашками, брюками и джинсами, добавляя образу сдержанности и элегантности.

Брюки-чиносы

Универсальная вещь, которая отлично сочетается практически с любым верхом. Бежевые, серые или тёмно-синие чиносы станут прекрасным выбором для создания повседневных и слегка формальных образов.

Фото: lamoda.ru

Классические джинсы

Выбираем модель классического кроя – никаких рваных элементов, потертостей или декоративных деталей. Тёмно-синий деним – это универсальный и практичный выбор.

Фото: lamoda.ru

Пиджак

Пиджак - завершающий элемент образа. Для стиля smart-casual лучше выбирать пиджак из мягких тканей, таких как твид. Такой вариант создаёт менее официальное и более расслабленное настроение, оставаясь при этом элегантным.

Фото: lamoda.ru

Давайте посмотрим, как сочетать между собой предметы базового мужского гардероба.

Фото: lamoda.ru

Фото: lamoda.ru

Обувь в стиле smart-casual

В современном стиле, даже в smart-casual, белые кеды прочно заняли своё место. Они прекрасно смотрятся с чиносами или джинсами, особенно если общий образ выдержан в минималистичных тонах. Главное – они должны быть чистыми и лаконичного дизайна, без громоздких логотипов и декоративных элементов. Но чтобы образы выглядели более универсально и разнообразно, стоит дополнить мужской гардероб другой обувью. Вот несколько отличных вариантов, которые подойдут для разных ситуаций:

Лоферы

Эти туфли без шнурков – идеальный вариант для городской среды. Они выглядят стильно, но при этом остаются удобными. Лоферы подходят и к чиносам, и к джинсам.

Броги

Элегантная обувь с декоративной узнаваемой перфорацией. Броги идеально вписываются в smart-casual образы, добавляя им нотку интеллигентности. Лучше выбирать модели нейтральных оттенков – коричневого, бежевого или чёрного.

Дерби

Если хочется чего-то более формального, но всё ещё комфортного, дерби – отличный выбор. Они менее строгие, чем оксфорды, но достаточно элегантные для деловых встреч или ужинов в ресторане.

Фото: lamoda.ru

Ботинки на шнуровке

В прохладное время года стоит обратить внимание на кожаные ботинки. Они практичны и стильно смотрятся с «нашими» низами. Для smart-casual лучше выбирать ботинки со сдержанным дизайном и качественными шнурками.

Фото: lamoda.ru

Челси

Эти ботинки с эластичными боковыми вставками выглядят стильно и современно. Они особенно хороши с джинсами тёмных расцветок или классическими чиносами. Важно выбрать качественную кожу или замшу, чтобы обувь служила долго и выглядела дорого.

Фото: lamoda.ru

Мужские образы с обувью в стиле smart-casual очень разнообразны!

Фото: lamoda.ru

Фото: lamoda.ru

Поиграйте с цветами и текстурами

В мире существуют другие цвета, кроме черного, сочетать цвета и текстуры – это не страшно. Например, серые брюки и голубая рубашка идеально дополняются джемпером зеленого цвета. А бежевые чиносы хорошо смотрятся с тёмно-синим пиджаком.

Фото: lamoda.ru

Главное – придерживаться баланса: не более трёх цветов в одном образе.

Фото: lamoda.ru

Обратите внимание на аксессуары

Стиль делают детали! Именно аксессуары придают образу завершённость, делая его более гармоничным и индивидуальным. Они могут подчеркнуть характер, вкус и стиль мужчины, поэтому важно подбирать их с особой внимательностью. Ремень – это не только функциональный элемент, но и важная часть стиля. Главное правило – ремень должен подходить по цвету к обуви. Например, к коричневым лоферам – коричневый ремень, к чёрным дерби – чёрный. Выбирайте модели с лаконичной пряжкой без громоздкого декора.

Фото: lamoda.ru

Часы – это не просто аксессуар, а своеобразный маркер стиля и статуса. Для smart-casual подойдут минималистичные модели с кожаным или металлическим браслетом. Лучше избегать массивных спортивных часов, если, конечно, речь не идёт о специально продуманном спортивно-небрежном образе.

Носить с собой спортивный мешок или потрёпанный рюкзак – это не про smart-casual. Стильный рюкзак из натуральной кожи или качественного текстиля с минималистичным дизайном – отличный выбор для повседневного образа. Для деловых встреч и прогулок в городе подойдёт небольшая кожаная сумка через плечо или портфель.

Фото: lamoda.ru

Солнцезащитные очки – это не только защита для глаз, но и важный элемент стиля. Классические авиаторы, вайфаеры или модели с тонкой металлической оправой – универсальный выбор, который подходит большинству мужчин.

Добавьте слои

Не только для женщины, но и мужкой образ многослойность делает интересным. Слои добавляют глубину, объём и делают внешний вид более динамичным. Белая футболка сама по себе – скучно, а если добавить кардиган и шарф, образ тут же становится стильным и завершённым.

Фото: lamoda.ru

К тому же многослойность позволяет экспериментировать с текстурами и оттенками. Разные ткани – шерсть, хлопок, деним, трикотаж – прекрасно сочетаются между собой, создавая интересные контрасты.

Многослойность ещё и практична – можно адаптировать образ под погоду, снимая или добавляя отдельные элементы. Утром прохладно? Наденьте пиджак. Днём потеплело? Остались в рубашке и джемпере.

Фото: lamoda.ru

Принцип «меньше, да лучше»

Качественные вещи всегда выглядят лучше, чем много дешёвых. Лучше иметь один пиджак, который сидит идеально, чем три, которые жмут, висят или выглядят странно. Не бойтесь вкладываться в ключевые элементы гардероба.

Фото: shop.brunellocucinelli.com

Подберите стильные образы на примерах

Мужчины часто визуалы, поэтому покажите ему готовые образы. Например, сохраните в телефоне несколько картинок из интернета, где мужской smart-casual показан во всей красе. Это поможет ему понять, как всё должно выглядеть.

Фото: lamoda.ru, shop.brunellocucinelli.com

Фото: 12storeez.com, shop.brunellocucinelli.com

Хвалите и поощряйте

Каждому мужчине приятно услышать комплимент. Если он попробует надеть что-то из нового стиля, обязательно похвалите! Это вдохновит его продолжать эксперименты. Мужчины тоже любят, когда их внешний вид замечают и ценят. Ведь стиль – это не только одежда, это возможность чувствовать себя комфортно и выглядеть достойно в любой ситуации. Вдохновляйтесь, пробуйте новое и делитесь результатами!

Как видите, создать стильный и функциональный мужской гардероб – задача вполне выполнимая, особенно с нашим вниманием к деталям. База, многослойность, правильная обувь и аксессуары – это всё кирпичики, из которых складывается образ уверенного, современного мужчины. Помните: не нужно кардинально менять всё сразу. Начните с небольших изменений – предложите что-то новое, вдохновите на эксперименты!