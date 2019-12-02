Вещи эпохи 70-х, которые сейчас популярны

Сегодня поговорим с вами о модных вещах, которые вернулись к нам из эпохи 70-х годов. Таких вещей немало, и они вновь стали популярными. Смотрите нашу фотоподборку.

Сейчас в тренде, как вы знаете, не только 80 и 90, а также 70-е с их элегантностью и женственностью. Стоит оговориться, что эпоха этого десятилетия включает в себя огромное разнообразие стилевых направлений, это: хиппи, эклектика, унисекс, глэм-рок, диско, панк. Но мне хотелось бы показать вам ту одежду, которую носили обычные женщины.

Многие современные дизайнеры взяли именно этот вектор 70-х в свои коллекции и зимой, и следующим летом, а кто-то даже посвятил полностью показ, например, Эди Слиман для Celine. Когда я посмотрела их, то первая мысль, которая пришла мне в голову, была: «А ведь так одевалась моя мама, как это было здорово». Я изучила ее гардероб и нашла трофеи: черно-белый костюм из твида, юбку миди А-силуэта с интересным принтом.

Моему счастью не было предела, так как вещи были в хорошем состоянии и идеально вписывались в мой гардероб. А самое главное, эти вещи с историей, они про мое детство, про маму. Сегодня мне бы хотелось и вас вдохновить на поиски чего-нибудь интересного на антресолях.

Многие уже устали от оверсайз силуэтов, и поэтому тренд на эпоху 70-х был хорошо принят, женщины хотят быть женщинами, хотят носить приталенные силуэты.

Какие вещи пришли из 70-х

1. Юбки-миди

На смену мини 60-х годов приходит юбка длиной по колено или чуть ниже (миди), а также длина макси. Самыми популярными были юбки прямые, плиссированные до колена. С нами они уже который сезон. Плиссированная юбка – самая универсальная юбка в гардеробе. Она уместна и в офисе, и на свидании, и на вечеринке.

Настроение образа задают аксессуары: желаете романтичное - наденьте блузу и каблуки, дерзкое – ботинки и косуху, деловое – пиджак и оксфорды. Самое главное, длина у юбки должна быть миди. Многие опасаются ее, думая, что она навредит их фигуре. На самом же деле, юбка-миди отлично работает на пропорциональный образ, только длина миди у каждого своя. Все зависит от роста, если вы невысокая – возьмите юбку длиной чуть ниже колена на 2-3 пальца, если же, наоборот, рост позволяет – берем чуть выше щиколотки.





2. Широкие брюки

В начале 70-х годов хиппи начали носить длинные широкие брюки-клеш, которые они мастерили сами, распарывали брюки до колена и вставляли клинья. Позже эту идею подхватили все. В середине 70-х джинсы-клеш становятся самой модной вещью. Как рассказывает мой папа, на заветную пару копили по полгода, они стоили как две месячные зарплаты инженера. И купить их было непросто, так как пользоваться услугами спекулянтов было нельзя, придумывали самые изощренные способы, чтобы заполучить заветный товар.

Сейчас клеш тоже популярны, их стоит взять на заметку тем, у кого акцентные бедра, такие джинсы скорректируют пропорции фигуры. Ну и просто широкие брюки мы тоже носим, выглядят они шикарно.

3. Блузы с бантами

Буржуазный стиль конца 70-х стал очень популярными этим летом, практически каждый модный дом включил в свою коллекцию блузы с бантами. Вшитый бант на блузе называется воротник аскот. Чем легче и тоньше ткань, тем лучше драпируются складки банта. Главное достоинство такой блузки в том, что она автоматически делает образ нарядным и женственным. Дизайнеры предлагают носить нам такую блузку с брюками-клеш, как прямой отсыл к той эпохе, так и с кожаными брюками, придавая образу дерзости.

4. Легкие платья

В 1972 году еще только начинающая дизайнер Диана Фюрстенберг придумала фасон платья с достаточно простым и свободным кроем, без молний и пуговиц, но с пояском – платье на запАх. Оно не сковывало движения, легко надевалось и было уместно для любого случая, а также отлично садилось на любую фигуру, выгодно подчеркивая достоинства, что пришлось ко времени и месту. Это платье стало неотъемлемым атрибутом гардероба каждой девушки Америки.

В 2019 -2020 году такое платье – базовая модель и необходимый атрибут женского гардероба. Носим его не только летом, но и зимой: с теплыми колготками и ботинками, с пальто или дубленкой, с шубой и даже пуховиком.

5. Вязаные кардиганы

Вязаный кардиган с поясом или на пуговицах – это та самая вещь, без который был немыслим модный гардероб в 70-е годы. Этой зимой к кардиганам вновь воспылали любовью дизайнеры и вернули их в жизнь и на подиум. Современный кардиган примерно до середины бедра или совсем укороченный, средней или плотной вязки. С ним можно «поиграть» и заправить его в брюки, джинсы или юбку.

6. Жилет

Трикотаж и вязаные вещи в период 70-х были сверхпопулярны. Жилет надевали поверх рубашек, выпуская наружу острые края воротника, а также поверх водолазок. Сейчас жилеты вновь набирают популярность, на подиумах их было достаточное количество. На улицы этот тренд массово пока еще не вышел. Так что, если вы желаете быть первым, возьмите на заметку и начните носить жилетку уже сейчас.

7. Водолазки

Водолазка – это культовая вещь ушедшей эпохи, ее носили как женщины, так и мужчины. Надевали водолазку с брюками, юбками, сарафанами, а также под рубашки и платья, создавая тем самым многослойный образ. Зачастую она была выполнена из синтетических тканей, с рельефом в «рубчик», за что и получила свое название «лапша».

Водолазка дошла до нас без изменений. Сейчас в гардеробе многих женщин водолазка – это вещь «номер один», особенно в холодное время года. Именно с этим предметом гардероба получаются хорошие многослойные образы, а самое главное – теплые.

8. Дубленки

Дубленки вошли в моду благодаря хиппи, их привозили из Афганистана. В СССР дубленка была не просто верхней одеждой, тот, кто ей обладал, был супермодным и статусным. Купить ее было невозможно, только если поехать заграницу или через спекулянтов.

Дубленка – это хорошая альтернатива шубе или пуховику на зиму. В ней также тепло и комфортно. Она отлично впишется в любой образ: с юбкой и каблуками, с брюками и ботинками, со спортивным костюмом и утепленными кроссовками.

9. Длинный шарф

Также благодаря хиппи в моду вошли длинные вязаные шарфы и шапки. Это был один из способов одеться бюджетно для неработающих хиппи.

Сейчас шарф на пике популярности, причем он должен быть длинным. Интересно выглядит образ, когда шарф совпадает по цвету с верхней одеждой. Некоторые модели пальто, например, продаются сразу же в комплекте с шарфом.

Вот небольшой список вещей, которые легко могут перекочевать сейчас в наш базовый гардероб, а когда-то он был у наших мам, бабушек. Вдохновение, как их носить, мы можем почерпнуть из фотографий тех лет. Наверняка они есть в архиве каждой семьи. И не надо изобретать велосипед, а просто стоит оглянуться назад.