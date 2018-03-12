Модная обувь сезона весна 2018. Основные тенденции

С наступлением весны, мы, женщины, хотим выглядеть еще привлекательнее. Скинуть утепленные слои одежды и примерить что-то новенькое и стильное. Хорошо, что в наше время такая возможность у нас есть.

Что же нового появилось в обувных трендах? На что стоит обратить внимание собираясь за новой парой обуви на весну.

Грубые ботинки

Да, все те же грубые ботинки. Они прочно заняли свои позиции в обувных гардеробах девушек и женщин, живущих в динамичном ритме.

Такую обувь сложно не оценить за ее удобство, универсальность и ярко выраженный стиль. Это просто идеальная пара обуви для нашей весны.

Те, кто предпочитают лаконичность в образе, выбирайте модели сдержанные, где есть элементы шнуровки, тракторной подошвы, даже возможен каблук, выполненный в едином стиле (см.фото ниже).

Кто любит, чтобы обувь была акцентной деталью, для вас тоже есть различные варианты в весенних коллекциях, расшитые цветами, пайетками или украшенные стразами. Главное – во всем знать меру.

А носить такие ботинки можно и в пир и в мир. Наверное, уже многие усвоили, что грубые ботинки это одна из тех моделей обуви, которая способна идеально подчеркнуть женственность. Если одеть их с юбкой, а лучше со струящимся платьем с принтом. А для самых решительных – сочетать грубые ботинки с бельевым стилем!

Ботинки, магазин “Европейский”, стоимость 5 990 рублей.

Сумка, магазин “БотинкинЪ”, стоимость 3 380 рублей.



Ботинки, магазин “DeJavu”, стоимость 2 220 рублей.

Перчатки нат.кожа, магазин “PARAMODA”, стоимость 1 600 рублей.

Ботинки, магазин “PARAMODA”, стоимость ботинок 6 890 рублей, стоимость перчаток 2 450 рублей.

Блеск и разная фурнитура

Мода на 80-е на пике популярности. Поэтому блестящая или с обилием фурнитуры обувь не сдает своих позиций.

Такую обувь легко можно носить днем, сочетая ее с обычной повседневной одеждой. Но главное знать, что одевая такую обувь, обращайте внимание, чтобы остальной образ был спокойный, не вступал в конфликт с обувью, а гармонично дополнял ее.

Если вам хочется блеска, но умеренного, можете присмотреться к моделям декорированным блестящими вставками, или, например, каблуком (см.фото ниже).

Что касается фурнитуры, то обращайте внимание, чтобы она не была из разных опер. Если это бусины, то только бусины, если заклепки или ремешки, то уже бусинам надо сказать “нет”.

Ботинки, магазин “Европейский”, стоимость 6 990 рублей.

Рюкзак, магазин “БотинкинЪ”, стоимость 2 990 рублей.







Ботильоны, магазин “Европейский”, 6 290 рублей, палантин, магазин “PARAMODA”, 200 рублей.

Ботинки, магазин “Шуз Холл”, стоимость 2 790 рублей.

Обувь в мужском стиле

Одежда в мужском стиле давно присутствует в женском гардеробе, а жакеты и брючные костюмы актуальны уже не один сезон.

Так же обстоят дела и с обувью, заимствованной нами из мужского гардероба. Броги, монки, челси, оксфорды, лоферы, эти названия уже не кажутся нам чисто мужскими. Многие сезоны эта обувь все появляется и появляется в женских обувных шкафах. Что вполне объяснимо - удобством, изысканным стилем и умеренной ноткой брутальности данных моделей.

Такая обувь впишется в абсолютно любой образ, будь это прогулка, офис, вечерний променад с друзьями, или свидание.

Данные модели, обязательно должны попасть в ваш wish list, поскольку они способны стать вишенкой любого образа.

Челси, магазин “Шуз Холл”, стоимость 2 990 рублей.

Рюкзак, магазин “PARAMODA”, стоимость 2 690 рублей.



Оксфорды, магазин “Sasha Fabiani”, стоимость 5 790 рублей, палантин, магазин “PARAMODA”, стоимость 490 рублей.



Челси, магазин “Европейский”, стоимость 6 890 рублей.

Перчатки нат.кожа, 1 600 рублей, и палантин, магазин “PARAMODA”, 200 рублей.

Лоферы, магазин “Европейский”, стоимость 5 490 рублей.



Лоферы, магазин “Sasha Fabiani”, стоимость 5 690 рублей.

Обувь цвета металлик

Цвет металлик так и не покидает модные подиумы. Чему мы не перестаем радоваться и правомерно присваиваем ему титул – модной фишки текущего сезона.

Многие из представительниц прекрасного пола до сих пор боятся и не понимают этого цвета. Но это абсолютно зря.

Данный оттенок - представитель серых, поэтому он с легкостью найдет компромисс с любыми вещами вашего гардероба и станет ненавящивым акцентом вашего образа.

А еще, вы слышали о том, что обувь оттенка металлик способна визуально удлинить ноги? Берем на заметку и больше не боимся этого цвета!

Ботильоны, магазин “Шуз Холл”, стоимость 2 790 рублей.



Лоферы, магазин “MARCUZZI”, стоимость 4 950 рублей.

Туфли, магазин “БотинкинЪ”, стоимость 5 580 рублей.

Вставки из пластика

Прозрачный материал – новый тренд обуви, который на удивление придает туфлям и босоножкам загадочный экстравагантный внешний вид. А ножки, облаченные в обувь с прозрачными вставками из пластика, выглядят очень женственно.

Прозрачные модели редко отяжеляют дополнительными элементами, поэтому от них веет легкостью и невесомостью.

Классические модели туфель и ботинок с применением прозрачного материала станут изысканным дополнением образа в повседневном, деловом и, конечно, романтическом стиле.

К этой категории также можно отнести тренд на прозрачный каблук, который отлично подойдет для нашего климата, обувь с таким каблуком будет актуальной и необычной и в то же время практичной.

Туфли, магазин “DeJavu”, стоимость 1 670 рублей.

Кроссовки и кеды

Спортивная обувь уже давно перестала быть атрибутом спортсменов и перекочевала из этого разряда в разряд горячо актуальных трендовых вещей.

Сейчас кроссовки можно найти и выбрать на любой вкус, более женственные и легкие по форме, или наоборот - яркие и необычные.

Наверное, многие слышали о нашумевшей модели Balenciaga?! И не все понимают, зачем отдавать такие суммы за кроссовки. Но если вам нравится, то почему бы не приобрести аналогично стилизованную пару кроссовок No Name фирмы. Ведь мы живем в мире огромных альтернативных модных возможностей.

В наши дни спортивную обувь возможно сочетать абсолютно со всем – джинсы, брюки, юбки, платья, пиджаки, деловые костюмы…

Не отказывайте себе быть стильной, но в то же время ощущать комфорт и удобство. Попробуйте, и вам понравится!

Кеды, магазин “БотинкинЪ”, стоимость 4 880 рублей.

Кроссовки, магазин “Street Shoes”, стоимость 3 950 рублей.

Кроссовки, магазин “Street Shoes”, стоимость 4 300 рублей.



Кеды, магазин “DeJavu”, стоимость 1 010 рублей.

И для наших мужчин

С наступлением весны и у представителей сильного пола появляется желание обновить гардероб.

Мужчины преимущественно делят всю обувь на классику – выход в офис, на мероприятия, и на спорт – для повседневных передвижений, прогулок. Тогда не будем ломать систему.

Просто порекомендуем выбирать качественные модели обуви, выполненные из натуральных материалов. Обращайте внимание на удобство, ведь для вас это так важно. В отличие от нас, женщин, вы не гонитесь за красотой, а предпочитаете комфорт.

А в целом выбор мужской обуви на весенний сезон разнообразен – классические туфли, лоферы, оксфорды, броги, челси и, конечно, различные вариации кроссовок.

Мир обувной моды заботится и о наших мужчинах!

Лоферы, магазин “БотинкинЪ”, стоимость 6 680 рублей.

Кроссовки, магазин “БотинкинЪ”, стоимость 6 580 рублей.

Модных и стильных вам покупок!

Внимание! Цены на представленные модели обуви актуальны на момент публикации материала - 12.03.2018 г. В дальнейшем цена может отличаться от указанной в материале.