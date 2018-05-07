Едем к морю! Как быть самой модной в отпуске?

Наступила пора отпусков, и каждый раз перед нами встает вопрос, что же брать с собой в поездку?

Как правило, поездки бывают двух видов:

— На морские курорты, где есть пляж.

— В Европу, где мы много ходим.

Давайте в сегодняшней теме поговорим про море, а в следующей — про Европу.

Что же мы обычно делаем на море?

Первое и самое главное, конечно, ходим на пляж. Так как на пляже мы проводим много времени, то купальников в отпуске у вас должно быть несколько. Два самых комфортных — для плавания или для загара, те, которые не будут сковывать ваши движения и не будут оставлять следов.

Модель купальника с сайта oysho.com

Модель купальника с сайта incanto

А вот третий купальник может быть необычным или ультрамодным, для вечернего времени у бассейна и фотосессий. Или наоборот, слитный (монокини), более спортивный, для поездки в аквапарк. Выбирайте его в зависимости от того, что вы больше любите.

Модель купальника с сайта oysho.com

Модель купальника с сайта incanto

Про актуальные купальники этого сезона обязательно расскажем в отдельной статье.

Модные солнцезащитные очки 2018! Какой же пляжный отдых без солнцезащитных очков? В нашей статье мы расскажем вам о новинках этого сезона! Читать дальше

Помимо купальников в нашем отпускном гардеробе должна быть пляжная одежда, так как до пляжа надо еще дойти из номера, или сходить за напитками до лобби отеля, а ведь переодеваться каждый раз неудобно.

У производителей купальников и белья всегда есть отдельная линейка пляжных туник. Обычно они сделаны из тонкой полупрозрачной ткани, которая быстро сохнет и на ней не остается разводов. Выбирайте тот вариант, который выгодно подчеркнет вашу фигуру, подумайте, что хотите открыть или закрыть.

Туники с сайта oysho.com

Также не стоит забывать о головном уборе и удобной обуви для пляжа. Выбирайте обувь и головной убор в том стиле, который вы предпочитаете, эти вещи также должны сочетаться в вашем образе между собой.

Головные уборы с сайтов oysho.com и incanto

Обувь для пляжа с сайтов oysho.com

Ну и, конечно, не стоит забывать о пляжной сумке! Как правило, ею пренебрегают, хотя сейчас это очень актуальный аксессуар. Сумка может быть как плетеная, так и более спортивная, например, из сетки или пластика.

Сумки с сайтов hm.com и oysho.com

Второе — это поездки в город или на экскурсии. Здесь выбирайте одежду в зависимости от страны, в которой вы находитесь, вашего общего стиля и, конечно, учитывайте особенности вашей фигуры. Девушкам с более женственными формами подойдут платья и юбки, а со спортивной фигурой — шорты, короткие платья, открывающие ноги.

Модели с сайта ru.pinterest.com

Модели с сайта ru.pinterest.com

Также для прогулок и экскурсий подойдет более удобная обувь, в которой вы сможете много ходить, и маленькая сумочка cross body или рюкзак, которые не будут сковывать ваших движений.

Модели обуви с сайтов hm.com и oysho.com

Модели сумок с сайтов oysho.com и stradivarius.com

Третье — это, конечно, вечернее время. Здесь всегда хочется чего-то более элегантного, вечернего или даже, может быть, коктейльного образа. Но для этого совсем не обязательно везти с собой платья или прямо отдельные образы. Вы можете добавить к уже имеющимся у вас «низам» (юбкам, брюкам или даже шортам) более вечерние «верхи» (топы, накидки, рубашки, боди).

Модели с сайта pinterest.com



Модели с сайта pinterest.com

Модели с сайта pinterest.com

Обязательно дополните образ более вечерней обувью и аксессуарами. Например, босоножками на каблуке и длинными серьгами.

Образ с сайта zara.com

Образ с сайта mango.com

Всем, кто собирается на море, желаем хорошего отдыха!