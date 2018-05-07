Едем к морю! Как быть самой модной в отпуске?
Наступила пора отпусков, и каждый раз перед нами встает вопрос, что же брать с собой в поездку?
Как правило, поездки бывают двух видов:
— На морские курорты, где есть пляж.
— В Европу, где мы много ходим.
Давайте в сегодняшней теме поговорим про море, а в следующей — про Европу.
Что же мы обычно делаем на море?
Первое и самое главное, конечно, ходим на пляж. Так как на пляже мы проводим много времени, то купальников в отпуске у вас должно быть несколько. Два самых комфортных — для плавания или для загара, те, которые не будут сковывать ваши движения и не будут оставлять следов.
Модель купальника с сайта oysho.com
Модель купальника с сайта incanto
А вот третий купальник может быть необычным или ультрамодным, для вечернего времени у бассейна и фотосессий. Или наоборот, слитный (монокини), более спортивный, для поездки в аквапарк. Выбирайте его в зависимости от того, что вы больше любите.
Модель купальника с сайта oysho.com
Модель купальника с сайта incanto
Про актуальные купальники этого сезона обязательно расскажем в отдельной статье.
|
Модные солнцезащитные очки 2018!
Какой же пляжный отдых без солнцезащитных очков? В нашей статье мы расскажем вам о новинках этого сезона!
Помимо купальников в нашем отпускном гардеробе должна быть пляжная одежда, так как до пляжа надо еще дойти из номера, или сходить за напитками до лобби отеля, а ведь переодеваться каждый раз неудобно.
У производителей купальников и белья всегда есть отдельная линейка пляжных туник. Обычно они сделаны из тонкой полупрозрачной ткани, которая быстро сохнет и на ней не остается разводов. Выбирайте тот вариант, который выгодно подчеркнет вашу фигуру, подумайте, что хотите открыть или закрыть.
Туники с сайта oysho.com
Также не стоит забывать о головном уборе и удобной обуви для пляжа. Выбирайте обувь и головной убор в том стиле, который вы предпочитаете, эти вещи также должны сочетаться в вашем образе между собой.
Головные уборы с сайтов oysho.com и incanto
Обувь для пляжа с сайтов oysho.com
Ну и, конечно, не стоит забывать о пляжной сумке! Как правило, ею пренебрегают, хотя сейчас это очень актуальный аксессуар. Сумка может быть как плетеная, так и более спортивная, например, из сетки или пластика.
Сумки с сайтов hm.com и oysho.com
Второе — это поездки в город или на экскурсии. Здесь выбирайте одежду в зависимости от страны, в которой вы находитесь, вашего общего стиля и, конечно, учитывайте особенности вашей фигуры. Девушкам с более женственными формами подойдут платья и юбки, а со спортивной фигурой — шорты, короткие платья, открывающие ноги.
Модели с сайта ru.pinterest.com
Модели с сайта ru.pinterest.com
Также для прогулок и экскурсий подойдет более удобная обувь, в которой вы сможете много ходить, и маленькая сумочка cross body или рюкзак, которые не будут сковывать ваших движений.
Модели обуви с сайтов hm.com и oysho.com
Модели сумок с сайтов oysho.com и stradivarius.com
Третье — это, конечно, вечернее время. Здесь всегда хочется
Модели с сайта pinterest.com
Модели с сайта pinterest.com
Модели с сайта pinterest.com
Обязательно дополните образ более вечерней обувью и аксессуарами. Например, босоножками на каблуке и длинными серьгами.
Образ с сайта zara.com
Образ с сайта mango.com
Всем, кто собирается на море, желаем хорошего отдыха!