Модные аксессуары и украшения весна-лето 2019
Мы готовим самые яркие, легкие и необычные наряды для лета. А различные аксессуары и украшения сделают наш образ законченным и интересным. Расскажем и покажем, на какие ободки, заколки, серьги, цепочки и браслеты стоит обратить внимание.
Сегодня я расскажу вам какие аксессуары в моде этим летом и как их носить. Про главный аксессуар — платки, я уже говорила. Но только на них мы не остановимся…
Хочу напомнить про основное правило подбора аксессуаров, если ваша задача выглядеть органично, а не эпатировать публику. Это правило соразмерности, соотносим вещь своим параметрам. Хрупким девушкам стоит избегать массивных форм, и наоборот, девушкам
И обязательно учитывайте ваши линии в лице и фигуре, выбирая форму украшений. Гармонично будут смотреться аксессуары, повторяющие ваши природные линии.
Итак, самые модные аксессуары и украшения
весны-лета 2019
Ободки
Ободок делает образ женственным и кокетливым. На некоторое время мы подзабыли об этом аксессуаре, но в сентябре 2018 года он стремительно ворвался после показа Prada и покорил всех звезд
Сама Герцогиня Кембриджская надела объемный ободок на службу в Вестминстерском аббатстве.
Где купить?
Стоимость от 590 до 1190 руб.
Заколки и невидимки
Заколки — для меня этот аксессуар самый девчачий. Они возвращают меня назад в детство, в
И если вы до сих пор не попробовали их, обязательно купите. Вам понравится.
Где купить?
Наборы по 799 руб.
Акцентные серьги и моносерьга
Серьги не сбавляют своих оборотов. Их выбор просто огромный — от
Где купить?
Стоимость сережек по 599 руб.
Цепи
Если выбирать шейные украшения, стоит обратить внимание на цепи. Отдаем предпочтение как тонким, так и массивным, с подвесками и без. Носим несколько одновременно.
Где купить?
Стоимость цепочек от 799 до 999 руб.
Ракушки
Такие украшения сразу отсылают нас к морю и солнцу. И это хороший лайфхак — носить украшения с ракушками прямо сейчас, вдалеке от моря, в обычной жизни, прямо на работу. Я и сама так делаю, настроение
Где купить?
Стоимость цепочек от 599 до 999 руб.
Жемчуг
Жемчуг — это классика. Но в этот раз дизайнеры активно предлагают нам носить жемчуг в более повседневных и casual образах, с такими вещами как худи, комбинезоны, футболки.
С возвращением тренда на Викторианскую эпоху, дизайнеры показали нам украшения из необработанного барочного жемчуга, где бусины неправильной, неидеальной формы. За счет такой «неправильности» он выглядит неформально и его легко можно вписать в ежедневный гардероб.
Где купить?
Стоимость украшений от 399 до 1 999 руб.
Монетки
Носим как на шее в виде ожерелий, так и серьги, браслеты. Монетки идут всем и подходят к любой одежде и к любому стилю.
Где купить?
Стоимость украшений от 349 до 999 руб.
Браслеты
В последнее время мы забыли о браслетах и все больше внимание отдаем серьгам. А зря. Браслет подчеркивает наше тонкое запястье. Хотите быть не как все — уделите внимание браслетам.
Где купить?
Стоимость украшений от 799 до 899 руб.
Дорогие модницы! Аксессуары и украшения стоит любить! Это главная наша помощь, чтобы быстро сделать образ интересным, уникальным, необычным. Не бойтесь их. И смело пускайте в дело!
В следующем материале мы расскажем о сумках, ремнях, поясах и очках!