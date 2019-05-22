Модные аксессуары и украшения весна-лето 2019

Мы готовим самые яркие, легкие и необычные наряды для лета. А различные аксессуары и украшения сделают наш образ законченным и интересным. Расскажем и покажем, на какие ободки, заколки, серьги, цепочки и браслеты стоит обратить внимание.

Сегодня я расскажу вам какие аксессуары в моде этим летом и как их носить. Про главный аксессуар — платки, я уже говорила. Но только на них мы не остановимся…

Хочу напомнить про основное правило подбора аксессуаров, если ваша задача выглядеть органично, а не эпатировать публику. Это правило соразмерности, соотносим вещь своим параметрам. Хрупким девушкам стоит избегать массивных форм, и наоборот, девушкам plus-size избегать аксессуары небольших размеров.

И обязательно учитывайте ваши линии в лице и фигуре, выбирая форму украшений. Гармонично будут смотреться аксессуары, повторяющие ваши природные линии.

Итак, самые модные аксессуары и украшения весны-лета 2019

Ободки

Ободок делает образ женственным и кокетливым. На некоторое время мы подзабыли об этом аксессуаре, но в сентябре 2018 года он стремительно ворвался после показа Prada и покорил всех звезд street-style . Носим ободок любого размера, от плоского, как у балерины, до гиперобъемного. Это отличный завершающий штрих в создании модного образа.

Сама Герцогиня Кембриджская надела объемный ободок на службу в Вестминстерском аббатстве.

Где купить?

Интернет-магазины : hm.com, marmalato.ru, asos.com и reserved.com.

Стоимость от 590 до 1190 руб.

Заколки и невидимки

Заколки — для меня этот аксессуар самый девчачий. Они возвращают меня назад в детство, в 90-е . Этот тренд тоже ворвался молниеносно еще прошлым летом и активно вышел на улицы и магазины масс—маркета именно в этом сезоне. Они могут быть с различным декором (жемчуг, камни, стразы), различной формы или просто классические невидимки. Носим несколько и сразу, на одну или разные стороны лица.

И если вы до сих пор не попробовали их, обязательно купите. Вам понравится.

Где купить?

Интернет-магазин www.stradivarius.com.

Наборы по 799 руб.

Акцентные серьги и моносерьга

Серьги не сбавляют своих оборотов. Их выбор просто огромный — от минималистически-нейтральных до ярких акцентных. Но трендом, конечно же, являются акцентные, заметные, крупные серьги. Также продолжаем носить по одной серьге (конечно же, нужно быть готовой, что каждый подойдет и скажет, что вы потеряли вторую серьгу). Интересно смотрятся ассиметричные серьги, можно из разных комплектов. А еще популярны серьги, надетые на хрящ уха.

Где купить?

Интернет-магазин www.reserved.com и www.stradivarius.com.

Стоимость сережек по 599 руб.

Цепи

Если выбирать шейные украшения, стоит обратить внимание на цепи. Отдаем предпочтение как тонким, так и массивным, с подвесками и без. Носим несколько одновременно.

Где купить?

Интернет-магазины www.bershka.com, www.reserved.com и hm.com.

Стоимость цепочек от 799 до 999 руб.

Ракушки

Такие украшения сразу отсылают нас к морю и солнцу. И это хороший лайфхак — носить украшения с ракушками прямо сейчас, вдалеке от моря, в обычной жизни, прямо на работу. Я и сама так делаю, настроение как-то само собой поднимается.

Где купить?

Интернет-магазин www.bershka.com и www.reserved.com.

Стоимость цепочек от 599 до 999 руб.

Жемчуг

Жемчуг — это классика. Но в этот раз дизайнеры активно предлагают нам носить жемчуг в более повседневных и casual образах, с такими вещами как худи, комбинезоны, футболки.

С возвращением тренда на Викторианскую эпоху, дизайнеры показали нам украшения из необработанного барочного жемчуга, где бусины неправильной, неидеальной формы. За счет такой «неправильности» он выглядит неформально и его легко можно вписать в ежедневный гардероб.

Где купить?

Интернет-магазины hm.com, www.befree.ru и www.zara.com

Стоимость украшений от 399 до 1 999 руб.

Монетки

Носим как на шее в виде ожерелий, так и серьги, браслеты. Монетки идут всем и подходят к любой одежде и к любому стилю.

Где купить?

Интернет-магазины www.stradivarius.com и www.befree.ru.

Стоимость украшений от 349 до 999 руб.

Браслеты

В последнее время мы забыли о браслетах и все больше внимание отдаем серьгам. А зря. Браслет подчеркивает наше тонкое запястье. Хотите быть не как все — уделите внимание браслетам.

Где купить?

Интернет-магазины www.reserved.com и hm.com

Стоимость украшений от 799 до 899 руб.

Дорогие модницы! Аксессуары и украшения стоит любить! Это главная наша помощь, чтобы быстро сделать образ интересным, уникальным, необычным. Не бойтесь их. И смело пускайте в дело!

В следующем материале мы расскажем о сумках, ремнях, поясах и очках!