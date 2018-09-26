Стильно и современно. Мама с ребенком на прогулке

Когда появляется маленький ребенок, времени на себя остается совсем немного, поэтому заранее продуманный грамотный гардероб сэкономит вам нервы и позволит выглядеть современно. Несколько советов (и куча фотографий с примерами) по созданию стильного и удобного образа для прогулок для молодой мамы с ребенком.

Начнем с верхней одежды и обуви

Сейчас с удобной обувью нет никаких проблем! Выбирайте стильные варианты, а не только практичные. И классно, если у вас будет несколько пар удобной обуви. Например: кроссовки черные или серые под все; яркие кроссовки, как акцент; обувь на дождливую, грязную погоду.

На фото: кроссовки Tervolina, кроссовки Ekonika, кроссовки Mango, ботинки Pierre Cardin, полуботинки Ekonika.

Верхняя одежда

Давайте сразу договоримся, что спортивные куртки для спорта, а для улицы и прогулок с ребенком будем выбирать варианты пусть и практичные, но городские. Спортивная одежда имеет единственное предназначение, в городе она смотрится неуместно.

Ваша верхняя одежда должна быть удобная, не сковывающая движения и сшита из материалов, которые легко стирать.

Сейчас это может быть свободная джинсовка с джемпером или парка. Джинсовки сейчас - это база, ее легко можно носить как с платьями, так и с джинсами, брюками.

фото: stradivarius.com

На более прохладную погоду куртки с синтетическим наполнителем, которые легко стирать, в отличие от пуха. Короткие курточки удобно сочетать с чем-то теплым, например с шерстяными брюками, плотными джинсами, юбками длины миди из теплого трикотажа.

фото: zarina.ru, lime-shop.ru

А вот куртки длины миди подойдут вообще ко всему и точно не дадут вам замерзнуть. Хорошо если вариантов верхней одежды будет несколько, так вы не устанете от одного варианта. Только не выбирайте "практичный" черный для верхней одежды. Пусть осень будет яркой!

фото: stradivarius.com

А в дождь поверх тонкого пуховика надевайте стильный дождевик (куртки из пластика сейчас самый тренд).

фото: zara.com

Как создать стильный и удобный образ

Я думаю, с тем, что одежда должна быть удобной, согласится каждая из вас. А вот как сделать стильные комплекты из удобной одежды? Что же делать? Есть несколько приемов!

* Первое: выбирайте простую по крою и удобную одежду, но интересную по цвету. В этом случае цвет выходит на первый план, делает образ стильным, ярким, запоминающимся. Подчеркивайте цветом самые выигрышные части фигуры: высокую грудь, стройные ножки.

фото: stradivarius.com

* Второе: нужно дополнить простой образ стильными аксессуарами. Например, поясной сумкой, рюкзаком, необычной кепкой, беретом. Яркая шапка, шарф или перчатки смогут сделать интересным и модным любое базовое пальто или пуховик.

фото: stradivarius.com

фото: bershka.com

И напоследок, стильные образы мамочек ;) Все фото - pinterest.ru

Вдохновляйтесь! Теплой и яркой вам осени!