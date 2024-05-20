Актуальная обувь лето 2024

Дорогие девочки, всем привет! Давайте посмотрим, какая обувь актуальна в летнем сезоне 2024 года. Что-то остается с нами с прошлых сезонов, а что-то есть и новенькое…

Правильно подобранные туфли, босоножки, сандалии могут гармонично дополнить общий вид, придавая ему целостность и завершенность. А еще обувь – это мощный инструмент самовыражения. Она позволяет женщинам демонстрировать свою индивидуальность и характер.

Обувь с леопардовым принтом

Леопардовый принт – супер тренд абсолютно на все вещи в гардеробе, символ дерзости и уверенности. Он привлекает внимание и добавляет нотку роскоши в любой наряд. И за последние пару лет стал базой в гардеробах.

Фото: lamoda.ru

А еще какие-то лет 10-15 назад леопардовый принт был дикой вульгарщиной))) Сейчас носим любую обувь с таким принтом: кеды, лоферы, лодочки, балетки, сандалии - все зависит от настроения и повода. Сам по себе принт - яркий акцент, поэтому гармоничнее он будет смотреться с нейтральными и базовыми цветами. Но только ими ограничиваться не стоит, потому что леопард органичен и с яркими цветами. Мне очень нравится в комплекте с красным и розовым.

Фото: lime-shop.com, instagram.com*

Слингбэки

Слингбэки – сейчас одна из самых популярных моделей туфель, так как в моде тренд на женственность. Это туфли/босоножки с носом, без пятки, но с тонким ремешком на ней, и с каблуком. Слингбэки менее официальные, чем лодочки, но в то же время гораздо более женственные и элегантные.

Фото: lamoda.ru

Для офиса летом остаются идеальным решением. Вариантов данной модели на рынке великое множество, однако наиболее актуальным и беспроигрышным выбором будут остроносые модели на небольшом каблуке. Стилистическая фишка – носить слингбэки с девчачьими носочками.

Фото: lime-shop.com, zara.com, instagram.com*

Балетки

Этим летом к балеткам уже все относятся спокойно. Многие впустили их в свой гардероб, ну, или хотя бы допускают))) Стиль балеткор с нами надолго. Прозрачные, в сеточку (особенно такие), старые добрые с черным носиком от Шанель, атласные, как пуанты, с ремешками, стразами, заклепками – да и еще раз да, актуальны!

Фото: lamoda.ru

Балетки идеально подходят для активного дня. Они легкие, удобные при надевании, что делает их отличным выбором для длительных прогулок и повседневных дел. Балетки сочетаются практически с любым нарядом. Будь то платье, юбка, джинсы или шорты, балетки добавят образу нежности и романтичности. Модницы умудряются носить их даже со спортивными штанами.

Фото: lamoda.ru

Мокасины, топсайдеры

Новинка этого лета! Если любите быть первой, успевайте попасть в эти ряды! Мы не носили их лет 10 точно. Но после летнего показа Miu Miu, главного модного трендсеттера, их стали покупать в четыре раза чаще (такие цифры показывает аналитика Tagwalk). Так что не исключено, что скоро подобные модели будут на всех инфлюенсерах и не только. Из скучных и функциональных они превратились в остромодные.

Фото: shop.mango.com

Носим их с мини-юбками, «рабочими» куртками и гольфами. Топсайдеры, или обувь для яхтинга, от мокасин их отличают шнурки, протянутые вдоль пятки и через мысок, которые спереди завязываются на бантик. Эта обувь сочетается с разными стилями одежды – от повседневного до делового и даже пляжного. Они добавляют образу легкости и непринужденности, а мягкая замша вносит нотку роскоши и комфорта.

Ретро кеды и украшенные кроссовки

Кроссовки в ретро стиле мы активно носим с прошлого года. Это Adidas Samba, Gazelle, Campus. Они лавиной обрушились на нас и продолжают триумфально продвигаться по улицам наших городов. А если они вам уже примелькались, то самое время опять же обратиться к коллаборации Miu Miu и NB530, к их новым моделям, выполненным в такой же стилистике: на плоской подошве, с эффектом потертостей.

Фото: lamoda.ru

Замша, цветные шнурки, серебряные детали, красный и бирюзовый, леопард и минимализ. Помните, что какая бы турбулентность не была на рынке, ничто не заменит пару базовых белых кед. А еще в этом сезоне активно продвигается тема украшательства , в частности, кед и кроссовок. Расшиваем их бисером, жемчугом, кружевом, добавляем ленты,и вот пара новых уникальных кроссовок готова! А какое это увлекательное и расслабляющее занятие)))

Фото: lime-shop.com, miumiu.com, instagram.com*

Вьетнамки

Вьетнамки давно уже обувь не только для пляжа, но и для динамичного города. Да, они классно сочетаются с легким платьем и джинсовыми шортами, но не менее роскошно смотрятся в комплекте с брючным костюмом или платьем-футляром, особенно если они на каблуке.

Фото: lamoda.ru, shop.mango.com

Или попробуйте добавить их в закрытый образ из жакета и джинсов, где кажется, что они лишние и не по сезону. Мода она такая, играем контрастами. А гибридные сапоги-вьетнамки, как у любимых Miu Miu из прошлогодней коллекции, уже появились в Lime. Несуразно, но одновременно притягательно.

Фото: shop.mango.com, lime-shop.com

Босоножки с тонкими лямками

Босоножки с тонкими перемычками – незаменимая пара обуви этим летом. Такие можно выгуливать хоть в пир, хоть в мир. Если выбрать нюдовый вариант, а он отлично гармонирует с кожей ног, босоножки буквально становятся их продолжением и отлично дополняют образ, в которых хочется быть женственной и изящной.

Фото: lamoda.ru

Если рассмотреть яркие варианты, особенно популярный красный, бордовый, зеленые цвета, то ими идеально доигрывать цвет в комплекте. Хотя обувь может быть и единственным цветовым пятном , привлекая к себе все внимание. Так же не уходят босоножки в золотом и серебристом цветах. Блистаем на вечеринках, да и просто каждый день.

Фото: shop.mango.com, lamoda.ru, lime-shop.com

Белые лодочки

Белые лодочки – это новая классика взамен черных! Они круто усиливают комплект, особенно в черно-белом образе. Имеют налет торжественности, их спокойно можно купить на свадьбу или торжество, а потом носить в повседневной жизни. Актуальные лодочки обязательно с острым носом!

Фото: lamoda.ru

Все остальное по желанию: высокий или низкий каблук, матовая или лаковая кожа, наличие декора в виде объемных цветов. Сочетаем их не только с привычным классическим, женственным стилем, но и хулиганим, носим с широкими джинсами на низкой посадке, с капри, с мини-юбкой. И да, сочетание с черными колготками не считается моветоном!

Короткие казаки

Казаки в тренде круглый год. И лето не исключение. Единственное, я бы отдала предпочтение коротким моделям, так как в жару в высоких сапогах попросту некомфортно.

Фото: shop.mango.com, lamoda.ru, lime-shop.com

Носим их с мини-юбками, сарафанами, джинсовыми платьями, передаем историю бохо и вестерн стиля. Для игривости можно добавить носочки.

Фото: zara.com

Обувь – не просто аксессуар, это важный элемент женского образа, который влияет на восприятие, удобство и стиль. Правильный выбор обуви помогает выразить индивидуальность, завершить образ и обеспечить комфорт на весь день. Поэтому не стоит недооценивать значение обуви в гардеробе.

Внимательно выбирайте каждую пару, чтобы она приносила радость и уверенность в каждом шаге. Неактуальная обувь «убьет» даже самый трендовый образ...

Итак, летящей походкой в красивых туфлях врываемся в это лето!

Фото из Instagram* (*принадлежит Meta, признанной экстремистской,

и запрещенной на территории Российской Федерации).