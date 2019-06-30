Купальники 2019. Выбираем основу пляжного гардероба
Давайте посмотрим, какие купальники актуальны в 2019 году. Ведь к отпуску нужно выбрать самый актуальный и модный купальник, «посадить» его на свою фигуру и отправиться покорять моря и океаны.
Для начала немного наглядной исторической справки для расширения кругозора, как эволюционировал купальник c 1875 по 2000 года.
Сороковые и пятидесятые.
Шестидесятые и семидесятые.
Восьмидесятые и девяностые.
Какие купальники в моде?
Слитные купальники
Слитный купальник был и будет — это уже классика. Правда, в нем особо не позагораешь, зато такой купальник можно отлично использовать вместо боди, надевая с шортами, брюками, юбками.
Купальник в спортивном стиле
Такой купальник прекрасно сядет по фигуре и сделает силуэт более стройным. Подойдет всем тем, кто любит активный отдых.
Купальник бандо
Купальник бандо — это купальник, у которого лиф без бретелей. Оптимально подойдет для маленькой груди — визуально немного увеличит объём и будет хорошо держаться.
Купальник с лямкой через одно плечо
Мода на асимметрию коснулась и купальников. Такой купальник выигрышно подчеркнет хрупкость и изящество ваших плеч.
Высокие вырезы на бедрах
Такой вырез визуально сделает ваши ноги бесконечными, а талию — более выразительной.
Высокие трусики
Такие трусики помогут спрятать пару лишних сантиметров с бедер и подчеркнут талию. Люблю их пламенной любовью!
Купальники в цвете нюд
Купальник в таком благородном цвете отлично смотрится на уже загорелой коже, поэтому его лучше взять как второй вариант, когда ваша кожа приобретёт красивый загар. Изюминка такого купальника — эффект голого тела. Без внимания вы точно не останетесь. Нюдовые оттенки отлично сочетаются с золотом, поэтому не забываем про украшения (серьги, несколько тонких цепочек).
Цвет хаки
Второй сезон цвет хаки активно набирает обороты. Многие дизайнеры выпустили купальники в таком цвете.
Купальники с различными принтами
Выбираем модную форму и «заполняем» её модной расцветкой купальника! Принт горох, вертикальная полоска (отлично работает на удлинение силуэта), хищные принты (если в одежде леопард изрядно поднадоел, но вы испытываете любовь к этому хищнику, «уведите» его в купальник), цветы (главное помнить: крупные цветы добавляют объема).
Купальники со шнуровкой
Однозначно привлечёт внимание к той части тела, на которой она расположена. Пользуемся этим приемом и акцентируем свои достоинства.
Купальники с рюшами
Такие романтичные и игривые задают соответствующее настроение. Помним, что рюши должны находиться там, где мы хотим добавить объема и где хотим сделать акценты.
Дорогие модницы, мы вам показали самые актуальные и модные модели купальников в этом сезоне. Выбор огромный и разнообразный. Самое главное, чтоб
костюмчик, ой, то есть купальник, сидел. Поэтому узнайте, как подобрать купальник, принимая во внимание особенности вашей фигуры.
Выбираем купальник по типу фигуры. Скрываем недостатки и подчеркиваем достоинства
Давайте же найдем тот купальник, который подойдет именно вам.
Фото с сайта pinterest.com