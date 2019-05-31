Это уже не модно! Модные тенденции, устаревшие к 2019 году (фото)

Дорогие девочки, всем привет. Сегодня не будет много слов, а будет много фотографий: шпаргалка по устаревшим вещам, по категориям «модно-немодно».

Обидно, что магазины продают огромное количество устаревших вещей, причем не со скидами, а за полную стоимость. Многие из вас и так всё знают, но я хочу, чтобы у вас не было сомнений при выборе новой вещи.

И тренируем насмотренность, она не помешает нам в становлении уникального стиля.

Что же в первую очередь определяет актуальность вещи? Это фасон и длина изделия. Напомню, что сейчас актуальны классические фасоны и фасоны oversized. Длина изделия - длина миди, то есть ниже колена на 1-3 ладони.

Приступим, слева – устаревшие модели, справа – актуальные.

Пальто

Актуальное пальто – пальто удлиненного силуэта, однотонное или с принтом «клетка», классического фасона с поясом, пальто-oversized, без декора.

Плащи

К плащу все те же самые требования, что и к пальто. Классический или свободный фасон, удлиненный силуэт, однотонный.

Модные куртки 2019

Актуальными остаются куртки-косухи, самые модные носят удлиненный силуэт. А также набирают популярность куртки-бомберы.

Пиджак

К пиджаку самое главное требование – чтобы он был как будто с «мужского плеча», то есть объемный и удлиненный. Он может быть как однотонный, так и с принтом «клетка».

Модные футболки, блузки и рубашки

Опять же, самое главное, чтобы вещь была не облегающей и не обтягивающей. И конечно, без излишнего декора.

Кардиганы и свитеры, модные и немодные в 2019

Для вязаных изделий актуальна крупная вязка, для трикотажа важно его качество и плотность. Эти вещи тоже должны быть объемными. Без декора.

В следующей статье я продолжу эту тему, но рассмотри мы уже брюки, юбки, платья и обувь. До скорой встречи. Модничайте!

Все фото с сайта www.pinterest.ru