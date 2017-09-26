Какие сумки должны быть в женском гардеробе

Давайте сегодня поговорим про сумки.

Чаще всего я сталкиваюсь с тем, что в гардеробе клиенток есть одна сумка на все случаи жизни и очень редко бывает, когда есть маленькая сумочка на выход. Эта бедная несчастная сумка-одиночка обычно заношенная, имеет потертый и уставший вид. И вот с такой унылой сумкой и на работу, и в кафе, и в магазин за покупками, и даже в поездку.

Давайте избавляться от советского дефицитного прошлого, когда сумку было не достать, и учиться добавлять разные сумки в свой гардероб!

Начать хочется с того, что сумки бывают разные, и предназначены они для разных областей нашей жизни. Подумайте, из чего состоит ваша жизнь: ходите ли вы на работу, или сидите с ребенком дома, может быть, вы ходите на свидания или любите активный отдых с семьей. Сумки должны отвечать вашим областям жизни, они должны быть уместны и удобны для разных жизненных ситуаций.

Итак, какие же бывают сумки?

Базовая сумка

Эта та сумка, с которой вы ходите больше всего, используете ее чаще всего. Она должна быть простая по форме, невычурная, базового цвета, самая качественная и самая дорогая в вашем гардеробе. Повторюсь, у каждого база своя, у бизнес-леди это будет деловая сумка, в которую входит формат А4, а у мамочки это будет рюкзак.

На фото модель FURLA LIKE

На фото модель FURLA PIN

На фото модель Violeta (рюкзак с клапаном)

Сумка на вечер, на выход

Это маленькая сумочка, подходящая к вечернему или коктейльному образу. Такая сумка-клатч может быть также не сильно яркой, базовой, например: черная, расшитая бисером. А может быть ярким акцентом в образе, например, красного цвета в тон вашей помады для губ. Если вы любите ходить танцевать на вечеринки, то удобнее будет сумка с ремнем на плечо или рюкзак, но они должны быть обязательно выполнены в вечернем стиле.

На фото модель Violeta (сумка с заклепками и цепочкой)

На фото модель Violeta (сумка с вышивкой)

На фото модель ZARA ( мини-рюкзак из бархата с вышивкой)

На фото модель ZARA (рюкзак среднего размера с отделкой бусинами)

Сумка для покупок, еще ее называют сумка-шоппер

Сумка-шоппер — это та сумка, с которой мы ходим, когда нам нужно взять с собой много вещей, это красивая и стильная замена пакетам! Такая сумка отличается большим размером, ее удобно брать с собой в магазин или в поездки. Эта сумка может быть выполнена из разных материалов, может быть из мягкой ткани, чтобы ее было удобно свернуть и убрать.

На фото модель ZARA ( сумка-шоппер с металлическими деталями)

На фото модель ZARA ( сумка-шоппер с надписью)

Пляжная сумка

Если вы ездите отдыхать на море, то такая сумка обязательно должна быть в вашем гардеробе. Ужасно смотрятся девушки с пакетами или с обычными сумками по пути на пляж. Пляжная сумка, в отличие от сумки-шоппер , как правило, выполнена из ткани или плетеного материала. Также это может быть рюкзак, большой по размеру, светлого оттенка.

На фото модель Lamoda (Call It Spring)

На фото модель Lamoda (Roxy)

На фото модель Lamoda (мешок Joss)

Спортивная сумка

Если вы любите спорт, поездки за город на природу и у вас есть спортивная одежда, то в вашем гардеробе должна быть спортивная сумка. Очень странно выглядят девушки в лыжных костюмах или спортивной форме с обычной повседневной сумкой, и наоборот. Выбирайте сумку под свой спортивный образ! И, конечно, это может быть рюкзак.

На фото модель Lamoda (Asics)

На фото модель Lamoda (мешок Adidas Performance)

Сумки для пеших прогулок, познавательной поездки

Для такой области жизни очень хорошо подходят рюкзаки и сумочки cross body в городском стиле. Они легко сочетаются как с платьями, так и с джинсами, не мешают на больших расстояниях, так как их не надо держать в руках.

На фото модель Violeta (сумка с карманом, на длинной ручке)

На фото модель Violeta (фактурная сумка тоте)

На фото модель ZARA (замшевая сумка maxi)

В заключение отметим, что сумки меняют свою форму и цвет в зависимости от трендов сезона, об этом не стоит забывать.

Сумка может легко стать центром образа, ведь это важный и заметный аксессуар, а может испортить его, если не соответствует ситуации или «морально устарела», поэтому относитесь к ней внимательно, учитывайте ее, подбирая детали своего образа.