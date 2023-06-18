Что нам мешает быть стильными? Советы стилиста

Дорогие девочки, всем привет. Все мы, женщины, хотим нравиться себе в зеркале, хотим, чтобы нам говорили комплименты, хотим быть модными, стильными, современными.

Самый частый вопрос у девушек, как показывает моя практика стилиста, – это как быть стильной. Разберемся, как сделать так, чтобы образ стал не только модным, но еще и стильным!

Избегание вещей сложного нестандартного кроя

Мы привыкли к простым сочетаниям. Джинсы и футболка - классно! Но слишком просто, и так ходит каждая вторая. Хотим ли мы быть как все? Вряд ли!

И футболка, и джинсы могут быть необычными, если они будут более сложного кроя. Например, берем футболку с разрезами, а джинсы с ассиметричной застежкой.

Фото: instagram.com*

Иногда сложные и нестандартные вещи могут в одно мгновение добавить образу динамики и задать совершенно иное настроение комплекту.

Фото: lamoda.ru, instagram.com*

Игнорировать многослойность в комплекте

Многослойность – всегда про сложность в образе, это всегда уровень «чуть выше». Даже простое сочетание топа с расстегнутой рубашкой будет выглядеть интереснее и свежее, нежели вы просто наденете в один слой футболку или рубашку.

Тем, кто готов экспериментировать, стоит рассмотреть более сложные сочетания, например, корсета или укороченного топа поверх рубашки, две рубашки одновременно, майка поверх майки. Самое модное сочетание «капусты» - широкая футболка поверх лонгслива.

Фото: lamoda.ru

Не рассматривать непривычные методы ношения вещей

Мода нам очень часто подкидывает интересные и иногда странные на первый взгляд сочетания. И мы опасаемся их использовать. Но стоит только попробовать, и захочется экспериментировать еще больше!

Поэтому пробуйте носить платье с брюками, шелковый платок в качестве топа, косуху поверх плаща, сапоги надеть летом вместе с платьем. А начать можно с простого: накинуть свитер на плечи или использовать его, как шарф, или любимую рубашку завязать на талии.

Фото: lamoda.ru, instagram.com*

Полностью застегнутые пуговицы на изделиях

Такая, казалась бы, маленькая деталь, как наглухо застегнутая рубашка..., а какое значение имеет в общей картинке образа! Когда мы застегиваем вещь на все пуговицы, создается ощущение сдержанности, зажатости, излишней строгости.

Не забывайте добавлять воздуха в свои комплекты, расстегивайте сверху или снизу несколько пуговиц, расстегивайте манжеты, так вы сразу же будете восприниматься легкой, динамичной, непринужденной.

Фото: instagram.com*, zara.com

Боязнь добавления цвета в образ

Цвет не так страшен, как его малюют))) Для того, чтобы добавить цвет в образ, не обязательно облачаться в яркие вещи с ног до головы (это уже продвинутый уровень). Начните с малого.

Фото: instagram.com*

Добавьте в образ только цветную обувь или только жакет, а остальные вещи оставьте нейтральными. Хорошее настроение вам и окружающим будет обеспечено!

Фото: instagram.com*

Отказ от принтов

Многие принтов боятся даже больше яркого цвета. Не стоит! Схема внедрения та же, что и со цветом. Начинаем внедрять принт в одну вещь или только в аксессуары, а остальные детали образа подстраиваем цветом под этот принт.

Фото: instagram.com*

Например, вы добавили платок зебру, он состоит из черного и белого цвета, значит, остальной комплект составляем в этих цветах. Все очень просто и красиво. А самые смелые могут в одном образе сочетать сразу несколько принтов.

Фото: instagram.com*

Выбор сумки в цвет обуви

Это правило существует и имеет место быть. Точнее, это самая простая комбинаторика в исполнении. И если вы новичок в познании своего стиля, то пользуйтесь этим приемом.

А если вы уже хотите более сложных и интересных сочетаний, то выбирайте обувь и сумку в разных цветах, координируя их с другими предметами образа. Или они могут стать единственным цветовым пятном.

Фото: lamoda.ru, instagram.com*

Отсутствие аксессуаров

Все мы знаем, что аксессуары ставят финальную точку в комплекте. Именно они задают настроение всему образу. С помощью них мы можем расставлять акценты там, где это нам нужно, и подчеркивать выгодные зоны. Знаем, но не пользуемся. Почему?

Фото: instagram.com*

Возможно, непривычно, не умеем подобрать, лень тратить на это время… Но если уберем все НЕ… получим классную картинку. Даже минимум деликатных украшений может освежить и задать динамику образу.

Совсем не обязательно украшать себя как новогоднюю ель. Разнообразие в мире украшений такое же, как и в одежде. Хочешь, бери эклектику, нет, бери минимализм.

Фото: lamoda.ru, instagram.com*

Фокус только на одном стиле

Тут тоже вопрос привычки. Изо дня в день мы носим удобные нам комплекты. И боимся примерить что-то другое. Вот мы решили, что нам идут романтичные платья и кудри, и на каждый праздник так себя украшаем. А если посмотреть шире? И попробовать что-то новое?

Быть разной каждый день - это тоже нормально. Умение комбинировать стили, если вы знаете свой ведущий, который выгодно подчеркивает вашу природу, – это очень хорошо, это высший пилотаж. К нему и нужно стремиться!

Фото: lamoda.ru, instagram.com*

Фото из Instagram* (*принадлежит Meta, признанной экстремистской,

и запрещенной на территории Российской Федерации).