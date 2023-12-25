Цвет 2024 года - персиковый пух! Каждый декабрь институт цвета Pantone делает одно из самых громких «предсказаний» - объявляет главный цвет следующего года. Посмотрим, с чем сочетать и как носить персиковый!

Цвет 2024 года – персиковый или Peach Fuzz (персиковый пух)!

Фото: bienenkiste.tumblr.com, elle.de, jamemme.com

Pantone считает, что персиковый оттенок привнесет в нашу жизнь тепло и яркость, кроме того, он символизирует близость, душевность, сострадание и связь людей друг с другом. Само название оттенка отражает тактильную чувственность. В принципе, что нам сейчас и необходимо!

Фото: chanel.com, world.sportmax.com

Оттенок очень красивый, идеально подходит для лета, и многие дизайнеры уже представили его в своих коллекциях. Но вот подойдет этот цвет далеко не каждой. Давайте разберем цвет по характеристикам.

Персиковый - это смесь розового с оранжевым, цвет теплый и светлый. Во внешности с ведущим фактором холодной температуры этот цвет может подчеркивать вены, пигментацию, могут появиться пятна вокруг рта, а лицо стать неоднородным по тону.

Если у вас темная характеристика, персиковый будет делать кожу неровной, бугристой, природные краски могут исчезнуть, лицо станет выглядеть слишком просто.

Поэтому при выборе цвета года в портретную зону стоит учитывать температуру своей внешности и фактор света/темноты.

Если цвет вам не подходит, но очень понравится – возьмите его в низах или аксессуарах.

Персиковый – трогательный и женственный оттенок, подойдет всем любительницам романтичного стиля!

Фото: rejinapyo.com, maison-alaia.com

Персиковый сложен в комбинаторике, поскольку он достаточно светлый, то идеально сочетается со всеми светлыми оттенками. С темными будет выглядеть тяжело и неорганично. Классно смотрится в качестве акцента в образе с базовыми цветами – серым, белым, бежевым.

Фото: wildberries.ru, lamoda.ru

С белым яркость «персика» будет немного усиливаться, а с бежевым и серым получатся «спокойные», гармоничные сочетания.

Фото: wildberries.ru, lamoda.ru

Самый простой способ комбинаторики персикового цвета - с денимом. Сочетание блузки, топа, свитера с джинсами или джинсовой юбкой простое, но интересное. Главное выбирайте в пару джинсу светлых оттенков.

Фото: mollygoddard.com, wildberries.ru

Персиковый отлично сочетается со всеми пастельными цветами, потому что сам является пастельным. Основное правило – нужная степень разбеленности. Комплект получится динамичным и жизнерадостным.

Фото: mollygoddard.com, lamoda.ru, softphastel.tumblr.com

С яркими цветами тоже можно комбинировать, например, с родственными: оранжевым, розовым, красным.

Фото: wildberries.ru, zegna.com, nastygal.com

Если образ в тотал-персик для вас перебор, или он вам не подходит, или вы только хотите познакомиться с ним, обратите внимание на аксессуары: сумки, туфли, шарфы. Но вписывать их тоже лучше в образы светлых оттенков.

Фото: www.wildberries.ru

Среди ассоциаций, которые приходят на ум, глядя на этот цвет – это бархатистые персики, мягкие перья малибу, а также атлас и шелк. А еще зной, жара, море и красивый персиковый закат! И вы… в легком, летящем персиковом платье! Визуализируем! Ждем лета или отдыха в теплых странах!