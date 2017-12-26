Незаменимые вещи для зимнего модного образа

В этом году зима нас радует хорошей теплой погодой, но вот уже скоро обещают морозы. Давайте сегодня поговорим о том, как одеваться в морозы.

Конечно, сейчас много очень теплой спортивной одежды, но на улице в городе она смотрится не уместно и на работу в такой точно не пойдешь. Это один из частых вопросов моих клиенток - Как одеваться в морозы тепло и красиво? Что же греет и как быть, когда на улице холодно, а в помещении тепло?

Верхняя одежда

Ничто так не греет, как натуральный мех и качественная спортивная, походная одежда. Про мех, я думаю, все в курсе, тут особенно нечего рассказывать, скажу только одно - в шубу можно добавить или поискать при покупке дополнительный утеплитель, сейчас их много разных. Технологии развиваются очень быстро, и появился невероятно легкий утеплитель Тинсулейт, или Шерстепон.

Образцы утеплителя шерстепона и тинсулейта

Куртки сейчас также шьют с использованием новых технологий, но традиционно считается самым теплым утиный пух, чем больше его в составе, тем больше пуховик будет греть. Если вы не собираетесь покупать новый пуховик в этом сезоне, то сделать его теплее вам поможет тонкий пуховый жилет, надетый внутрь.

На фото жилет Baon

Выбирайте жилет нейтрального бежевого или серого цвета, чтобы он легко сочетался с остальной одеждой.

Какие женские пуховики сейчас в моде? Если зимой вы предпочитаете носить пуховики, мы расскажем как выбрать удобный, практичный и модный! Следуйте нашим советам и вы будете неотразимы! Читать дальше

Обувь

Лучше всего зимой греет свободная обувь из замши на натуральном меху. Кожа точно уступает замше по сохранению тепла. Замша более мягкая по своей текстуре, лучше принимает форму ноги, не сковывает, позволяет надеть еще один теплый носок. Про натуральный мех, я думаю, тоже все знают.

Самая свободная и теплая обувь - это угги, некоторое время назад началась какая-то волна против них, говорили, что это не модно, что они уродуют ногу и т.д. На самом деле такая обувь очень хорошо подходит для стиля casual и отлично вас согреет в морозы.

На фото угги Tervolina

На фото угги Ugg-russia

Если вы не любите угги, то также подойдет просто свободная обувь на толстой подошве, замша или нубук.

На фото угги Tervolina

На фото сапоги Ekonika

На фото ботинки из замши Corsocomo

Модная женская обувь 2018 Какой каблук? А пряжки и шнурки? Из какого материала? В этой статье вы найдете подробную информацию о самой модной зимней женской обуви. Читать дальше

Что касается одежды, тут все очень просто:

Не надо надевать на себя десять кофт из акрила или полиэстера, нужно просто одну, но шерстяную, а еще лучше, если шерсть будет хорошая, дорогая. У меня лично на зиму таких кофт несколько, стоят они дорого, за ними нужен специальный уход, но это будет вашей лучшей покупкой для себя на зиму. Вещи, в составе которых шерсть и шелк хотя бы 5-10%, уже имеют свойства этого материала. Такие вещи не обязательно могут быть только в магазинах уровня выше среднего, стоит обратить внимание на Beneton, Massimo Dutti.



На фото джемпер Benetton

На фото джемпер Benetton

На фото джемпер Benetton

На фото кардиган из кашемира Massimodutti

Или заказать у наших местных производителей, таких как DashaPhi или DaDa.knit.

На фото свитер Dashaphi

На фото платье с высоким горлом Dashaphi

На фото водолазка и свитер Dashaphi

А вот если в морозы все-таки хочется носить платья и юбки, то вас спасут шерстяные гольфы или утепленные гольфины.

На фото чулки из кашемира и высокие термогольфы Calzedonia

Шапки, варежки, перчатки тоже выбирайте из шерсти. Шерсть и правда греет лучше всего! А вот объемные шарфы из шерсти, которые сейчас модные, очень тяжелые. Добавление синтетики в таких шарфах приветствуется.