Мода осень-зима 2019. Осенние тенденции, необычные тренды

В этой статье продемонстрируем вам новинки осени-зимы 2019. Какие модели брюк нынче в моде и с чем их носить, расскажем о воротниках, аксессуарах и принтах на ткани. А также с какой одеждой сочетается кейп, ремень и перчатки.

Пора готовиться к осени. Предлагаю сегодня вдохновиться трендами, которые диктует нам высокая мода 2019 года на предстоящий осенне-зимний сезон.

Как мы знаем, зачастую все тренды приходят к нам с модных показов, которые в основном транслируются на Неделях моды. Что касается показов на осенне-зимний сезон, то их мы могли увидеть еще в феврале 2019. А может самые смелые модницы уже успели внедрить модные фишки в свои образы.

Сегодня я покажу вам яркие, интересные, необычные тренды. Присмотритесь к ним. Не отвергайте сразу (когда-то многие не принимали моду на кроссовки с платьем, а сейчас так ходят поголовно и все довольны). Многие дизайнеры, вдохновившись эпохой викторианской Англии и 70-ми годами ХХ века, представили свое видение моды.

Бермуды

Этот тренд - дань 70-м. Бермуды плавно перешли с нами из лета в осень, только теперь они из более плотной ткани, которая держит форму. Носим их с блузками с бантом, чтобы передать дух эпохи. Не забываем про сапоги-трубы. Шорты-бермуды – это идеальная замена для тех, кто любит брюки и юбки, они свободного кроя на средней или высокой талии. У таких шорт удачная длина по колено, поэтому они подходят многим. Сейчас актуальны костюмы, где вместо брюк – бермуды; такой образ отлично впишется в офисные будни, как свежая вариация дресс-кода. На прогулку надеваем джемпер или бомбер, на вечеринку – топ или шифоновую блузку.

Брюки, заправленные в сапоги

Этот тренд перекочевал к нам из прошлого сезона. Продолжаем или пробуем так носить. Заправляем в сапоги только прямые брюки или брюки-бананы. Сапоги при этом должны быть с широким голенищем (сапоги-трубы, ковбойские), с небольшим количеством складок. Главное правило - чтобы брючина в сапог была заправлена «с воздухом» (объемно). Мне кажется, для нас, живущих на Урале, где пасмурная и дождливая осень – это норма. Такой прием отлично подойдет, брюки останутся чистыми и незабрызганными, но пару сантиметров в росте это однозначно заберет.

Викторианский воротник

Дизайнеры активно вдохновляются эпохой викторианской Англии, и в этом сезоне многие представили высокие узкие воротники, которые выступают не только как часть платья или блузы, но и как отдельно надетый предмет. Такой воротник также сделан из кружева и гипюра, но украшает уже не черное платье в пол, а повседневные наряды; он добавит образу нотку романтики и игривости.

Галстук-бант

Этот тренд для тех, кто желает одним предметом гардероба придать всему образу романтичное настроение, сделать его более женственным. Причем бант может быть как отдельным элементом, так и частью блузки. Он отлично впишется в офисный дресс-код, только должен совпадать по цвету с блузкой. Завязываем его либо под шеей, либо сбоку на плече, желательно завязки оставить длинными, чтобы они развевались при ходьбе. Отличное решение для холодной осени – носить блузку с бантом под свитер с V-образным вырезом.

Гусиная лапка

В этом сезоне, помимо клетки, активно «зашел» принт «гусиная лапка», или pied-de-poule (пье-де-пуль от фр., в переводе «зуб гончей»), или «зуб собаки» (houndstooth от англ.), или ломаная клетка. Этот принт то покидает нас, то опять становится популярным. В этом сезоне многие дизайнеры использовали как мелкий, так и крупный принт в разных цветовых вариациях: от базового черно-белого до ярких, кричащих сочетаний. Мелкий рисунок стоит выбирать тем, кто хочет выглядеть стройнее. Если используете крупную гусиную лапку, то сочетайте ее с чем-то однотонным.

Кейп

Этот сезон ознаменовал возвращение кейпов. Если в вашем гардеробе уже имеется хорошее базовое пальто, то стоит присмотреться к менее практичному кейпу, но зато такому элегантному и утонченному. Накидываем его поверх теплого свитера и не забываем про длинные перчатки. В классическом варианте длина кейпа – до колена, но дизайнеры предлагают нам разные решения: от длины макси до укороченных. Как правило, кейпы пошиты из твида и шерсти, но могут быть представлены в коже и замше. Подойдут абсолютно любой фигуре и скроют недостатки, главное - выбрать длину. Так как кейп свободный и расклешенный, то низ лучше выбирать зауженный, прямого силуэта (брюки, юбки-карандаш, платья-футляры).

Клетка

Клетка – это классический принт. Ни один сезон не обходится без нее. И каждый раз она на пике популярности. И каждый раз немного другая. В этом сезоне очень много черно-белой шахматной клетки. В особенности актуальны пальто и костюмы, но это, я считаю, базой в гардеробе. Дизайнеры предлагают нам сочетать в одном образе одновременно две разные клетки. Если вы к такому еще не готовы, возьмите одну вещь и сочетайте ее с нейтральными цветами или «возьмите» цвета из принта и подберите остальные вещи в этих цветах.

Платье с брюками

Так носили еще в XX веке с подачи великого кутюрье Поля Пуаре, а девушки восточных стран и не переставали этого делать. Но для нас сейчас это тренд. Платье с брюками – это красивое и практичное сочетание. Для тех, кто мерзнет – отличный вариант. Дизайнеры предлагают нам сочетать платья и брюки не только в одном цвете (монохромный вариант), но и контрастные по цвету и фактуре. Монохром будет смотреться как единый костюм и одновременно будет вытягивать силуэт. Если вы побаиваетесь такого сочетания, попробуйте для начала надеть любимое платье с джинсами, и у вас получится отличный многослойный комплект. Самое простое решение – за основу взять платье-рубашку и добавить к нему джинсы или прямые брюки. На осень подойдут трикотажные платья в паре с кожаными брюками.

Розы

Цветочный принт всегда присутствует на показах, и в осеннем сезоне 2019 года наблюдается буйство роз. Дизайнер не только используют принт с этим рисунком, но и делают объемные розы из ткани. К примеру, Сара Бёртон (креативный директор дома Alexander McQueen) создала жакет с рукавами в виде бутонов роз. Такой принт или деталь в виде розы сами по себе очень акцентные, поэтому «успокаиваем» их лаконичным кроем, сдержанными аксессуарами и украшениями.

Ремень

Для тех, кто подустал от оверсайз силуэтов, выбираем ремень. Ремень – это самый простой стилистический прием, с помощью которого подчеркиваем талию, делаем силуэт более женственным. Дизайнеры предлагают носить ремень поверх любого предмета одежды: пальто, пуховик, плащ, жакет, кардиган, платье.

Стеганая одежда

Вещи из стеганой ткани активно были представлены в коллекциях многих именитых домов мод. Стеганой одежды будет много, причем не только в привычной нам верхней одежде, но и юбках и брюках. Стоит помнить, что стежка немного добавляет объема. Но в ней однозначно будет тепло и комфортно, все, как мы любим.

Перчатки

В этом сезоне практически все дизайнеры «признались в любви» к такому незаменимому аксессуару, как перчатки. Они однозначно станут акцентом в вашем образе и привлекут внимание, самое главное - согреют ваши руки. Кто-то выбирает перчатки в тон верхней одежды, как продолжение рукава. На подиуме огромное разнообразие перчаток: неоновые оттенки, прозрачные и блестящие материалы, принт «рептилия», ажурное вязание, кружево, атлас. Что же касается длины, то здесь выбирать придется из двух вариантов. В моде будут длинные перчатки – до локтя и выше. Конкуренцию им составят укороченные. Причем в коллекциях есть как трендовые модели с металлической фурнитурой и перфорацией, так и нарядные ультраженственные перчатки из кружева и тончайшего трикотажа с люрексом.

Девочки, тренды совсем не являются обязательным списком к приобретению. В первую очередь, мы смотрим показы, вдохновляемся дизайнерскими находками и адаптируем то, что нам по душе под свой гардероб и свой образ жизни. Подходим к выбору трендов разумно.