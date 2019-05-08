Юбка-плиссе: как и с чем носить

Расскажем и покажем, как и с чем носить юбку-плиссе , как подчеркнуть достоинства фигуры или скрыть недостатки. Разберем примеры на фото и предложим каждой моднице подходящие варианты.

Всем привет, дорогие девочки. По своей натуре мы все хотим быть женственными и изящными, ну хотя бы иногда. Порой этого требует душа, а кто-то всегда такой, у кого-то этого требует дресс-код или определенное событие. А может быть, у вас есть цель — найти того единственного и неповторимого. И что нам в этом поможет? Правильно! Платья, юбки и каблуки.

Сегодня мы остановимся только на юбках, в частности, на юбке-плиссе , которая стала классикой и на пике популярности уже несколько сезонов.

Из истории о плиссировке

Немного познакомлю вас с историей. Само слово «плиссировка» имеет английское происхождение. И переводится как складки. Плиссе — это вид материала, который заглаживается утюгом на полоски, а затем сшивается гармошкой. Одежду из такой ткани очень уважали в Древнем Египте и Месопотамии. Плиссированное платье носила Клеопатра.

Историки моды утверждают, что способ производства плиссированной ткани был изобретен и запатентован испанским модельером Мариано Фортуни в 1907 году. Изначально плиссе использовали исключительно в качестве домашней одежды, пока американская танцовщица Айседора Дункан не появилась в платье-плиссе на публике.

В том виде, в котором мы знаем юбку плиссе, она появилась в 20-х годах XX столетия.

В 1955 году на телеэкраны вышла комедия Билли Уайлдера «Зуд седьмого года» с участием легендарной Мэрилин Монро. Ее знаменитое белое плиссированное платье, развевающееся на ветру, знают все.

А теперь перейдем к главному: как и с чем носить юбку-плиссе сегодня?

От многих слышу, что юбка-плиссе полнит. Но это не так. Такая юбка отлично скрывает объемные бедра, главное, чтобы она была из более плотной ткани, и сама складка должна быть соответствующей масштабности, то есть не мелкая. Ну и помним, кому хочется добавить себе пару сантиметров — эта юбка самый подходящий вариант, так как вертикальные линии визуально нас вытягивают.

Юбка-плиссе сочетается практически со всеми элементами гардероба, за что я ее и люблю. Единственное, я бы рекомендовала брать юбку длины миди, не макси и не мини. Дальше дело вкуса: носить однотонную или принтованную, кожаную или шелковую. В общем, играем цветами и фактурами. А может быть, вам понравится юбка-плиссе с асимметричным кроем?

1. С верхом оверсайз и грубыми ботинками

2. С футболкой

3. С блузкой, рубашкой, водолазкой

4. Со свитером или кардиганом

5. С пиджаком и жакетом

6. С худи и свитшотом

7. С бомбером. (А вы знаете, что он снова в моде?)

8. С джинсовкой

9. С пальто

10. С курткой-косухой

В магазинах города разнообразие юбок-плиссе просто огромное. На любой вкус, цвет и кошелек. Носите плиссе и будьте женственными. Я на эти юбки «подсадила» свою маму и маму мужа, теперь эта любимая вещь в их гардеробе.

