Юбка-плиссе: как и с чем носить
Всем привет, дорогие девочки. По своей натуре мы все хотим быть женственными и изящными, ну хотя бы иногда.
Сегодня мы остановимся только на юбках, в частности, на плиссе.
Из истории о плиссировке
Немного познакомлю вас с историей. Само слово «плиссировка» имеет английское происхождение. И переводится как складки. Плиссе — это вид материала, который заглаживается утюгом на полоски, а затем сшивается гармошкой. Одежду из такой ткани очень уважали в Древнем Египте и Месопотамии. Плиссированное платье носила Клеопатра.
Историки моды утверждают, что способ производства плиссированной ткани был изобретен и запатентован испанским модельером Мариано Фортуни в 1907 году. Изначально плиссе использовали исключительно в качестве домашней одежды, пока американская танцовщица Айседора Дункан не появилась в
В том виде, в котором мы знаем юбку плиссе, она появилась в
В 1955 году на телеэкраны вышла комедия Билли Уайлдера «Зуд седьмого года» с участием легендарной Мэрилин Монро. Ее знаменитое белое плиссированное платье, развевающееся на ветру, знают все.
А теперь перейдем к главному: как и с чем носить юбку-плиссе сегодня?
юбку-плиссе сегодня?
1. С верхом оверсайз и грубыми ботинками
2. С футболкой
3. С блузкой, рубашкой, водолазкой
4. Со свитером или кардиганом
5. С пиджаком и жакетом
6. С худи и свитшотом
7. С бомбером. (А вы знаете, что он снова в моде?)
8. С джинсовкой
9. С пальто
10. С
курткой-косухой
Фото: www.pinterest.ru