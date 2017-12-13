В чем пойдем на новогодний корпоратив 2018

В чем пойти на новогодний корпоратив, какое выбрать платье? Давайте сегодня поговорим, о том, как одеться на корпоратив, что бы не потратить много денег и при этом выглядеть модно и красиво. Вечерняя одежда всегда вызывает много вопросов, а уж корпоративный новый год - тем более.

Все не показывать!

Корпоратив, это все-таки деловое мероприятие, несмотря на то, что вечернее. И здесь важно помнить о том, что ваша одежда должна быть уместной, не слишком открытой. И в тоже время не скучной, повседневной.

Здесь есть простое правило: если какую-то часть тела вы открыли, то другую стоит закрыть.

Например, вы надели короткую юбку, тогда пусть верх будет закрытым и свободным. И наоборот, если на вашем платье или блузке достаточно глубокий вырез, то пусть низ будет не обтягивающим и закрытым.

Модели на фото: zara, mango.

Это правило работает не только для длины или выреза, а, например, для прозрачности. Если вы надеваете достаточно легкую, тонкую или кружевную блузку, то низ должен быть «спокойным», закрытым.

Модели на фото: zara, shein.

Новогодний наряд - экономно!

Давайте теперь поговорим о том, как не потратить много денег на вечернюю одежду. Проще всего, конечно, купить коктейльное или вечернее платье, думать особо не надо, добавить только туфли на каблуке, клатч, и вы готовы. Конечно, такое платье стоит покупать, если вы знаете, что наденете его еще на несколько мероприятий.

Что же сейчас в тренде?

Алый цвет. В платье такого цвета вы точно не останетесь незамеченной, а «успокоить» такое яркое платье можно жакетом.

На модели одежда zara.

Также в моде бархат и блеск. Помните, что такие материалы добавляют объём.

На моделях платья: mango, 12storeez.

Но если в шкафу уже висит пара вечерних платьев, покупать новое ради того, чтобы надеть его пару раз, не стоит. Как же сделать образ вечерним с меньшими затратами?

Первое: добавить к повседневным брюкам или юбке вечерний топ. Это может быть кружево или ткань с блеском, пайетками.

На моделях одежда mango.

Такой топ вы сможете надеть еще много раз с разными вариантами низа, например с джинсами на домашнее мероприятие или даже летом с шортами на пляжную вечеринку на море.

Брючный костюм

Купить вместо платья, очень модный сейчас, брючный костюм, только не повседневный, а вечерний, например, из атласной ткани. Жакет и брюки от костюма вы сможете носить и вместе, и по отдельности, брюки с разными блузками, а жакет с джинсами, платьями или юбками. У вас получится много разных комплектов.

На моделях платья: 12storeez, zara.

Аксессуары

И еще один прием: сделать ваш образ вечерним за счет крупных или ярких аксессуаров. Например, сережек, сумочки и необычной обуви. В этом случае на первый план в образе выйдут аксессуары, а одежда будет их поддерживать и оттенять.

Добавляйте яркие аксессуары на самую выигрышную зону вашего тела. Если у вас красивые ноги, то пусть это будут необычные туфли, если зона декольте, то длинные серьги или чокер.

Удачных покупок и веселых корпоративов!